Những bóng hồng duyên dáng và bản lĩnh tại Giải Pickleball Nhà báo và Công luận 2026
Uyển chuyển trong từng khoảnh khắc, rạng rỡ với nụ cười nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ trong mỗi pha bóng, những bóng hồng đã tạo nên sức hút riêng tại Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ II năm 2026.
Giải Pickleball Báo Công luận
Diễn ra ngày 21/11 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ II năm 2026 quy tụ đông đảo vận động viên đến từ các cơ quan báo chí và đơn vị đối tác.
Trong không khí tranh tài sôi nổi, sự góp mặt của các nữ vận động viên mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ: khi tập trung cao độ trong từng pha bóng, lúc hào hứng ăn mừng chiến thắng, hay những nụ cười thân thiện bên ngoài sân đấu. Mỗi khoảnh khắc đều khắc họa một hình ảnh đẹp về người phụ nữ hiện đại: duyên dáng, năng động và luôn tự tin thể hiện mình.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhung-bong-hong-duyen-dang-va-ban-linh-tai-giai-pickleball-nha-bao-va-cong-luan-2026-post368349.html