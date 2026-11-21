Giải Pickleball Báo Công luận

Diễn ra ngày 21/11 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ II năm 2026 quy tụ đông đảo vận động viên đến từ các cơ quan báo chí và đơn vị đối tác.

Trong không khí tranh tài sôi nổi, sự góp mặt của các nữ vận động viên mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ: khi tập trung cao độ trong từng pha bóng, lúc hào hứng ăn mừng chiến thắng, hay những nụ cười thân thiện bên ngoài sân đấu. Mỗi khoảnh khắc đều khắc họa một hình ảnh đẹp về người phụ nữ hiện đại: duyên dáng, năng động và luôn tự tin thể hiện mình.

Những bóng hồng tự tin bước vào trận đấu, sẵn sàng cho những màn tranh tài đầy hào hứng.

Sự tập trung và bản lĩnh được thể hiện trong từng pha xử lý bóng.

Vẻ đẹp năng động, khỏe khoắn của nữ nhà báo trong trang phục thi đấu.

Nữ vận động viên di chuyển linh hoạt, nỗ lực kiểm soát thế trận.

Ánh mắt tập trung, tư thế sẵn sàng trước mỗi đường bóng.

Mỗi đường bóng là một lần thử thách sự khéo léo, phản xạ và bản lĩnh của người chơi.

Những bóng hồng mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ cho ngày hội thể thao của giới báo chí.

Vẻ đẹp khỏe khoắn, tự tin của nữ vận động viên trên sân pickleball.

Các nữ vận động viên khoe vẻ đẹp trẻ trung, duyên dáng trong trang phục thể thao.

Nữ vận động viên di chuyển linh hoạt, nỗ lực kiểm soát thế trận.

Không ngại những tình huống bóng khó, các nữ vận động viên luôn nỗ lực đến cùng.

Phía sau vẻ ngoài dịu dàng là tinh thần thi đấu mạnh mẽ và quyết tâm.

Những bước chạy nhanh, cú đánh dứt khoát tạo nên hình ảnh khỏe khoắn, năng động.

Duyên dáng nhưng không ngại thử thách, các nữ vận động viên góp phần làm nên sức hấp dẫn của giải đấu.