Cô gái Nùng và ước mơ trở thành giảng viên

Từ cô học trò dân tộc Nùng rời núi rừng Lạng Sơn xuống Thủ đô năm 15 tuổi, Lăng Hồng Nguyệt Anh đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng của một nữ sinh ngành công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm lớp 6, tố chất Toán học của cô học trò nhỏ dân tộc Nùng được thầy Nguyễn Thái Sơn (Trường THCS Hoàng Văn Thụ) phát hiện và rèn giũa. Sự dìu dắt tận tụy của thầy đã thổi bùng trong Nguyệt Anh ngọn lửa đam mê với những con số và tư duy logic. Suốt những năm học tại trường làng Hoàng Văn Thụ, Nguyệt Anh ghi dấu ấn với việc ghi danh tại nhiều cuộc thi học sinh giỏi môn Toán.

Năm 15 tuổi, Nguyệt Anh tạo nên kỳ tích đầu đời khi thi đâu đỗ đó. Nguyệt Anh đỗ Thủ khoa Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn), đỗ chuyên Toán - Trường THPT Chuyên Sư phạm và chuyên Toán - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội). Nữ sinh xứ Lạng quyết định rời quê nhà xuống Hà Nội theo học chuyên Toán - Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

Sống tự lập xa nhà từ sớm, Nguyệt Anh vừa rèn luyện tính tự lập, kiên cường, bền bỉ, vừa tìm kiếm hướng đi riêng. Năm lớp 11, cô rủ bạn bè tham gia cuộc thi sáng tạo công nghệ của Đại học RMIT và xuất sắc giành Giải Nhất với sản phẩm hỗ trợ người khiếm thị. Trải nghiệm ấy đã thắp sáng trong cô niềm tin: Công nghệ chính là công cụ diệu kỳ nhất để giải quyết các bài toán nhân văn cho cộng đồng.

Bước chân vào ngành Công nghệ thông tin / Trí tuệ nhân tạo (AI) - Đại học Bách khoa Hà Nội, Nguyệt Anh là một trong 6 nữ sinh hiếm hoi giữa lớp học 70 sinh viên. Nguyệt Anh sớm khẳng định năng lực vượt trội khi dấn thân tham gia cùng lúc hai Lab nghiên cứu đỉnh cao. Tại phòng nghiên cứu thứ nhất, Nguyệt Anh tham gia nghiên cứu các bài toán tối ưu trong an ninh mạng, tìm hiểu phương pháp tấn công và phòng thủ nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các hệ thống, trong đó có những ứng dụng liên quan đến tiền mã hóa như Bitcoin.

Ở phòng nghiên cứu thứ hai, Nguyệt Anh làm việc dưới sự hướng dẫn của anh Lê Công Thành, cựu sinh viên Bách khoa hiện là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD). Tại phòng nghiên cứu này, Nguyệt Anh tập trung vào ứng dụng Agent AI (tác nhân trí tuệ nhân tạo). Đây là hướng công nghệ cho phép AI không chỉ tiếp nhận yêu cầu mà còn chủ động phân tích, thực hiện các nhiệm vụ và kiểm tra kết quả. Mục tiêu là xây dựng những hệ thống phần mềm thông minh, an toàn và đáng tin cậy hơn.

Để hoàn thành những công trình nghiên cứu chuẩn quốc tế, cô gái Nùng nhỏ nhắn phải đối mặt với những đợt "vắt kiệt sức" trước hạn hoàn thành công việc. “Những đợt nghiên cứu cao điểm, tôi luôn trong tình trạng thức thâu đêm suốt sáng hay làm việc xuyên lễ, tết do lệch múi giờ với các giáo sư nước ngoài. Có đợt gần tuần lễ tôi chỉ ngủ mỗi ngày 2-3 giờ. Khi hoàn thành công việc tôi thường dùng 1 ngày để ngủ bù, hồi sức”, Nguyệt Anh chia sẻ.

Với sự nỗ lực đó, nữ sinh Nguyệt Anh đã có 4 bài tham luận đăng trong kỷ yếu hội thảo quốc tế (1 hội thảo xếp hạng A, 1 bài là tác giả chính).

Không dừng lại ở không gian phòng thí nghiệm, Lăng Hồng Nguyệt Anh mang tư duy công nghệ ra thị trường thực tế. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đưa dự án của mình lọt Top 10 Chương trình Khởi nghiệp “SHEntrepreneur Incubator Program 2024” do Đại sứ quán Mỹ và EmpowHER Tech phối hợp tổ chức, khẳng định tài năng của nữ giới trong lĩnh vực công nghệ sâu và khởi nghiệp sáng tạo.

Lăng Hồng Nguyệt Anh (Đại học Bách khoa Hà Nội), trình bày đề tài nghiên cứu khoa học của mình Ảnh: CTV

Bên cạnh thành tích học thuật và sáng tạo, Nguyệt Anh còn là một thủ lĩnh thanh niên vô cùng năng nổ với nhiệt huyết phụng sự cộng đồng. Nguyệt Anh trở thành đại diện thanh niên tham gia Chương trình Trao đổi Thanh niên về Lãnh đạo và Phát triển Cộng đồng 2025 (TF-SCALE) do Quỹ Temasek (Singapore) tài trợ. Ngoài ra, cô còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Giữa guồng quay học tập và hoạt động dày đặc, Nguyệt Anh tìm sự cân bằng ở môn cầu lông. Mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng, cô thường chơi cầu lông. Nhìn về tương lai, cô gái dân tộc Nùng đặt mục tiêu săn học bổng du học Thạc sĩ, Tiến sĩ tại nước ngoài để hấp thu những tri thức AI tiên tiến nhất thế giới, trước khi trở về nước thực hiện ước mơ lớn nhất: Trở thành giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội để tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ trẻ tiếp theo.

Ứng dụng AI giải bài toán tối ưu công trình xây dựng

Từng theo học chuyên khối D, yêu thích môn Văn và đoạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi môn Văn, nữ sinh Nguyễn Phương Anh (SN 2005) có đủ điểm xét tuyển thẳng vào ngành Báo truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thế nhưng, theo định hướng của gia đình, Phương Anh đã quyết định rẽ sang một con đường khác. Bước ngoặt ấy đưa cô đến với Trường Đại học Giao thông Vận tải, mở ra một hành trình mới với nhiều trải nghiệm và thử thách.

Nữ sinh Nguyễn Phương Anh mong muốn trở thành giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải Ảnh: NVCC

Phải làm quen với môi trường kỹ thuật khô khan hoàn toàn mới mẻ, ban đầu Phương Anh khá sốc. Nhưng rồi, cô chủ động rèn luyện tư duy logic và học lại mọi thứ từ đầu để tìm kiếm niềm đam mê với ngành học

Trong một lớp học kỹ thuật mang đặc thù tỉ lệ nam giới áp đảo với chỉ 7 sinh viên nữ trên tổng số 31 người, Phương Anh không hề tỏ ra lép vế khi chủ trì 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

Ngay từ năm nhất đại học, Phương Anh đã tham gia các nhóm nghiên cứu và kiên trì theo đuổi hai hướng đi song song: Mô hình hóa thông tin công trình (BIM) trong xây dựng và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong giao thông. Nền tảng văn học sẵn có từ thời phổ thông trở thành lợi thế tự nhiên giúp cô trình bày báo cáo mạch lạc, viết đề án thuyết phục và giữ được sự mềm mại dung hòa với tính thực tế khắc nghiệt của ngành xây dựng.

Dấu ấn nổi bật nhất trong chặng đường nghiên cứu của Phương Anh là dự án tích hợp dự báo thời tiết vào quản lý tiến độ thi công công trình xây dựng bằng AI kết hợp mô hình BIM. Nhận thấy yếu tố thời tiết thường gây rủi ro và làm phát sinh chi phí lớn nhưng chưa có đơn vị nào tích hợp đồng bộ vào quản lý tiến độ, Phương Anh đã dành 2 năm liên tục để phát triển hệ thống.

Một trong những khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện dự án là kỹ năng lập trình. “Vì không có nền tảng về công nghệ thông tin, nên tôi phải tự học thêm kỹ năng lập trình nhằm kết nối dữ liệu dự báo từ các cơ quan nhà nước, giúp hệ thống tự động cập nhật theo ngày và theo mùa nhằm cảnh báo rủi ro sớm cho nhà quản lý”, Phương Anh chia sẻ.

“Tôi nhớ lần đầu gửi thư xin tham gia nghiên cứu khoa học, tôi rất lo sợ, tay bấm gửi email, miệng cứ đọc câu thần chú: Đừng sợ. Gửi đi... Khi là nữ giới, chúng ta có thể đối mặt với nhiều bất cập và phải nỗ lực gấp đôi khi bước vào lĩnh vực kỹ thuật, khoa học công nghệ. Nhưng nếu kiên trì vượt qua, bạn sẽ gặt hái thành quả ở những nơi mà chính mình cũng chưa từng tưởng tượng sẽ đi xa đến thế”. Lăng Hồng Nguyệt Anh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam 2026

Trải qua những đêm trắng lập trình và nhiều lần lật lại phương pháp nghiên cứu, đề tài “Nghiên cứu ứng dụng BIM tích hợp yếu tố thời tiết trong quản lý tiến độ thi công công trình” đoạt giải xuất sắc Hội thi Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2025-2026 của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Đặc biệt, công trình thử nghiệm của nhóm đã được 5 doanh nghiệp xây dựng ký xác nhận đạt hiệu quả thực tế.

Không chỉ say mê trong phòng thí nghiệm, nữ sinh Nguyễn Phương Anh còn đảm nhận vai trò Đội trưởng Đội Truyền thông của trường. Cô chia sẻ, để dung hòa giữa học tập, nghiên cứu và hoạt động Đoàn - Hội, cô linh hoạt phân chia mức độ ưu tiên và nguồn lực theo từng giai đoạn.

“Mục tiêu lớn nhất mà tôi hướng tới là tiếp tục dấn thân vào các công trình khoa học chuyên sâu, phấn đấu trở thành giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải để tiếp tục truyền lửa đam mê cho các thế hệ trẻ tiếp theo”, Phương Anh chia sẻ thêm.