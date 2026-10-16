Những bông hồng của Thể thao Việt Nam

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm (phải) thi đấu với VĐV Trung Quốc Wu Yu trong trận chung kết Boxing hạng 51kg ASIAD 2026 ở Aichi, Nhật Bản ngày 2/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trên 70 đại biểu, gồm các thế hệ nữ vận động viên, huấn luyện viên, nhà quản lý thể thao, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đồng hành đã tham gia tọa đàm.

Tọa đàm là dịp nhìn lại những đóng góp của phụ nữ trong hành trình phát triển thể thao Việt Nam suốt nửa thế kỷ qua. Từ các vận động viên thuộc thế hệ đầu tiên đến những gương mặt đang thi đấu ở các giải quốc tế, mỗi chặng đường đều ghi dấu những nỗ lực, sự kiên trì và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân. Để có được những thành tích đó, các thế hệ nữ vận động viên đi trước đã phải trải qua chặng đường nhiều gian nan, từ điều kiện tập luyện, sinh hoạt thiếu thốn đến những thử thách trên đấu trường quốc tế.

Tham gia tập luyện và thi đấu thể thao từ năm 1959, bà Nguyễn Hoàng An, cựu vận động viên Điền kinh cho biết, điều kiện tập luyện và sinh hoạt thời kỳ đầu còn nhiều thiếu thốn, từ nơi tập, chỗ ăn ở đến những sinh hoạt thường ngày. Dù vậy, các vận động viên vẫn kiên trì tập luyện, nỗ lực cải thiện thành tích với mong muốn đóng góp cho thể thao nước nhà.

Cựu vận động viên bơi lội Vũ Thị Men cho biết, vào những năm 1960, các vận động viên thường phải tập bơi ở hồ, sông Hồng, đối mặt với nguy hiểm, thậm chí có những hôm luyện tập, vận động viên bị đỉa bám đầy người. Cơ hội thi đấu quốc tế thời kỳ này cũng rất hạn chế, phần lớn chỉ tham gia các giải trong nước. Dù vậy, thế hệ vận động viên thời ấy vẫn mang trong mình tinh thần cống hiến mạnh mẽ.

Những câu chuyện của các cựu vận động viên không chỉ gợi lại một thời kỳ nhiều gian khó mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của những người đi trước. Trong điều kiện còn hạn chế, họ vẫn kiên trì với lựa chọn của mình, từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển của thể thao nữ Việt Nam.

Nếu thế hệ đi trước đặt những nền móng đầu tiên, các nữ vận động viên ngày nay tiếp tục hành trình ấy trong môi trường thi đấu ngày càng đòi hỏi cao về chuyên môn, thể lực và tâm lý. Đằng sau những thành tích là quá trình tập luyện kéo dài, áp lực cạnh tranh, những chấn thương và cả những lựa chọn ảnh hưởng đến đời sống cá nhân.

Một trong những nội dung đáng chú ý của chương trình là phiên “Dấu ấn ASIAD 20”, với sự tham gia của võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm và đại diện đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. Những chia sẻ hướng đến hành trình thi đấu quốc tế, quá trình vượt qua chấn thương và những dấu mốc đáng nhớ của thể thao nữ Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Tại tọa đàm, vận động viên Nguyễn Thị Tâm cho biết, sau gần ba năm phục hồi và tập luyện, bản thân đã gặp không ít khó khăn khi trở lại thi đấu. Có những thời điểm, nữ võ sĩ cảm thấy nản chí, nhưng nhờ có sự động viên từ gia đình, lãnh đạo và huấn luyện viên đã giúp cô vượt qua giai đoạn thử thách để đạt được thành quả như hôm nay.

Những câu chuyện phía sau mỗi tấm huy chương tại ASIAD 20 là quá trình bền bỉ vượt qua khó khăn, sự đồng hành của những người thân và tập thể huấn luyện. Đó cũng là minh chứng cho bản lĩnh, ý chí và tinh thần cống hiến của các nữ vận động viên Việt Nam trên hành trình chinh phục những đỉnh cao thể thao.

Phát biểu tổng kết tọa đàm, bà Lê Thị Hoàng Yến, Trưởng Ban Phụ nữ và Thể thao thuộc Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết Ban sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ, nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý thể thao và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để các nữ vận động viên phát triển tài năng.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng gửi lời chúc mừng nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và tặng hoa tri ân các nữ khách mời, vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu.