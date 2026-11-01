Những bóng hồng bản lĩnh chinh phục đường đua địa hình tại PVOIL VOC 2026

Giữa những con dốc dựng đứng, đoạn đường lầy lội và tiếng động cơ gầm vang, sự xuất hiện của các nữ vận động viên tại Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VOC 2026) mang đến hình ảnh đặc biệt. Không đứng ngoài cổ vũ, những "bóng hồng" trực tiếp cầm lái, phối hợp cùng đồng đội vượt qua các chướng ngại vật, thể hiện bản lĩnh trong môn thể thao vốn có đông vận động viên nam tham gia.

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 1/11 tại Đồng Mô (Hà Nội), PVOIL VOC 2026 quy tụ 88 đội đua với 176 vận động viên, tranh tài ở 4 hạng đấu trên 24 đường thi, trong đó có đường đua đêm Adventure. Đây là mùa giải thứ 19, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên giải đấu chính thức gia nhập hệ thống giải vô địch quốc gia.

Trong không khí tranh tài quyết liệt ấy, nữ vận động viên Hà Giang gây ấn tượng bởi niềm đam mê và tinh thần quyết tâm chinh phục các cung đường địa hình. Với chị, VOC không đơn thuần là cuộc đua tốc độ mà còn là nơi người chơi thử thách giới hạn của bản thân.

"VOC là giải đua rất ấn tượng với tôi bởi địa hình hoàn toàn tự nhiên, có đồi núi, bùn lầy, những con dốc lên xuống và các đoạn đường mấp mô. Đây là môi trường để vận động viên thể hiện đầy đủ kỹ năng điều khiển xe địa hình", Hà Giang chia sẻ.

Nhắc đến kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình tham gia giải, Hà Giang không giấu được niềm tự hào khi kể về thành tích đạt được vào năm 2022. Đó là lần đầu tiên chị giành vị trí nhất ở một bài thi, một kết quả có ý nghĩa đặc biệt đối với nữ vận động viên trong sân chơi mà phần lớn người tham gia là nam giới.

Nữ vận động viên Hà Giang nghiên cứu sơ đồ đường đua, tính toán phương án xử lý trước khi bước vào phần thi.

Kiểm tra lốp xe và các chi tiết kỹ thuật để bảo đảm an toàn, sẵn sàng cho những cung đường nhiều thử thách.

Hai nữ vận động viên thống nhất chiến thuật trước khi bước vào đường thi.

Gương mặt đầy quyết tâm của nữ tay đua trước thời điểm xuất phát.

Chiếc xe chinh phục đường đua địa hình tại PVOIL VOC 2026.

Xe đua ôm cua trên nền đất đỏ, vượt chướng ngại vật trong tiếng reo hò của khán giả.

Theo Hà Giang, thành tích ấy không chỉ ghi nhận những nỗ lực tập luyện mà còn giúp chị khẳng định sự nghiêm túc với niềm đam mê đua xe địa hình. "Tôi muốn chứng minh rằng, dù là nam hay nữ, ai cũng có thể tham gia môn thể thao này, chỉ cần có đủ đam mê", chị bày tỏ.

Đằng sau những khoảnh khắc mạnh mẽ trên đường đua là không ít khó khăn. Hà Giang cho biết năm nay công việc bận rộn khiến thời gian tập luyện bị thu hẹp đáng kể. Đến sát ngày thi đấu, chị mới kịp đưa chiếc xe đã được các đồng đội hỗ trợ chuẩn bị, điều chỉnh để tham gia giải.

Không chỉ đòi hỏi kỹ năng điều khiển, đua xe địa hình còn là cuộc thử thách khắc nghiệt về sức bền. Các vận động viên phải liên tục di chuyển giữa những đường thi, thi đấu từ sáng đến tối trong ba ngày. Bữa trưa, thời gian nghỉ ngơi hay uống nước đều phải tranh thủ giữa các lượt thi.

"Thể lực là yếu tố không thể bỏ qua đối với vận động viên. Đặc biệt với phụ nữ, cường độ thi đấu liên tục trong ba ngày tạo ra áp lực rất lớn. Vì vậy, tôi luôn cố gắng rèn luyện để bảo đảm sức bền trong suốt giải đấu", Hà Giang cho biết.

Nếu Hà Giang để lại dấu ấn bằng tinh thần vượt qua giới hạn bản thân thì nữ vận động viên Vũ Huyền Ngọc lại mang đến một câu chuyện thú vị về sự phối hợp giữa những người đồng đội.

Năm nay là mùa giải thứ hai Vũ Huyền Ngọc đảm nhận vai trò lái phụ. Đây là vị trí đòi hỏi khả năng quan sát địa hình, phán đoán tình huống và phối hợp chính xác với người cầm vô lăng.

"Để làm tốt vị trí lái phụ, điều quan trọng nhất là sự phối hợp nhịp nhàng và thấu hiểu giữa hai người trên xe. Chúng tôi phải ăn ý trong từng tình huống, từ nhắc đường, hướng rẽ đến thời điểm giảm ga hay tăng ga để vượt chướng ngại vật", Vũ Huyền Ngọc chia sẻ.

Nữ vận động viên Vũ Huyền Ngọc một trong của những “bóng hồng” trên đường đua.

Sự tự tin trước giờ thi, góp phần tạo nên hình ảnh nổi bật của phái nữ tại giải đua địa hình năm nay.

Trước mỗi bài thi, Ngọc cùng đồng đội trực tiếp khảo sát đường đua, bàn bạc phương án vượt từng đoạn cua, vị trí tăng tốc hoặc giảm ga. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành đường thi nhanh nhất có thể mà còn tránh mắc những lỗi khiến đội mất thời gian.

Đặc biệt, ở bài thi yêu cầu đổi lái, hai nữ vận động viên đã tính toán kỹ từng thao tác. Để tiết kiệm thời gian, họ thống nhất không đóng cửa xe trong quá trình chuyển đổi vị trí, phân công cụ thể để người còn lại nhanh chóng tiếp quản vô lăng.

"Chúng tôi phải tính toán để khi một người rời vị trí lái, người kia có thể vào thay ngay mà không mất thêm thời gian mở cửa. Sự ăn ý giữa hai người là yếu tố rất quan trọng", Vũ Huyền Ngọc nói.

Không chỉ chuẩn bị kỹ thuật điều khiển, hai nữ vận động viên còn chú trọng phương tiện thi đấu. Chiếc xe bán tải được nâng lốp và bổ sung hệ thống giảm xóc nhằm đáp ứng những đoạn đường gồ ghề, trơn trượt, giúp xe vận hành ổn định hơn.

Theo Vũ Huyền Ngọc, các bài thi luôn tạo cảm giác phấn khích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều tình huống bất ngờ. Chỉ một chút chủ quan, xe có thể trượt khỏi hướng di chuyển, va vào cọc, dây giới hạn hoặc leo lên những mô đất không cần thiết, khiến đội phải mất thêm thời gian xử lý.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã mang lại kết quả tích cực. Vũ Huyền Ngọc cho biết năm nay chị và đồng đội phối hợp tốt hơn mùa giải trước, hoàn thành bài thi trọn vẹn, không va vào cọc hay dây giới hạn và không mắc lỗi.

"Chúng tôi cảm thấy mình làm tốt hơn năm ngoái. Hoàn thành bài thi trọn vẹn, không mắc lỗi là điều khiến hai chị em rất vui", Ngọc chia sẻ.

Đối với những nữ vận động viên, kết quả không chỉ nằm ở thứ hạng mà còn ở sự tiến bộ sau mỗi mùa giải. Mỗi lần vượt qua chướng ngại vật, mỗi bài thi hoàn thành đều là dịp để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng và khẳng định sự tự tin trên đường đua.

Đánh giá về PVOIL VOC 2026, Hà Giang nhận thấy giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, thu hút đông đảo vận động viên và khán giả theo dõi trực tiếp cũng như qua các kênh truyền thông. Chị kỳ vọng mùa giải kỷ niệm 20 năm vào năm 2027 sẽ tiếp tục phát triển về quy mô và chất lượng, đồng thời mong muốn được góp mặt trong những mùa giải tiếp theo.

Giữa bụi đất mù mịt, tiếng động cơ gầm rú và những màn vượt địa hình đầy kịch tính, Hà Giang, Vũ Huyền Ngọc cùng những nữ vận động viên tham gia PVOIL VOC 2026 đang góp phần làm nên một hình ảnh khác biệt cho giải đấu.

Không chỉ mang đến nét mềm mại giữa cuộc tranh tài quyết liệt, những "bóng hồng" còn chứng minh rằng, để chinh phục đường đua địa hình, điều quyết định không nằm ở giới tính mà ở kỹ năng, sự bền bỉ, tinh thần đồng đội và niềm đam mê không ngừng vượt qua thử thách.