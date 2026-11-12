Những bông hoa trong hành trình Ngoại giao Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký Định ước của Hội nghị quốc tế về Việt Nam, ngày 2/3/1973. (Ảnh tư liệu)

Có người được lịch sử ghi danh, có người dành cả đời cho những công việc ít được nhắc đến. Mỗi người một vị trí, một cách cống hiến, cùng góp sức bảo vệ lợi ích đất nước và vun đắp quan hệ với bạn bè quốc tế. Tự hào về các chị các em, tôi càng thêm trân trọng nghề mình đã chọn.

Trong dòng chảy truyền thống vẻ vang của ngành Ngoại giao, hình ảnh nữ ngoại giao Việt Nam luôn gợi trong tôi niềm trân trọng và tự hào, những đồng nghiệp, những tấm gương và cũng là nguồn cảm hứng để tôi thêm yêu nghề, tin tưởng vào sứ mệnh mình đã chọn. Họ chính là những “bông hoa kiêu hãnh”, góp phần làm rạng danh ngoại giao Việt Nam bằng bản lĩnh, trí tuệ và sự nhân văn sâu sắc.

Những người phụ nữ đi vào lịch sử

Người phụ nữ lịch sử của Hội nghị Paris - bà Nguyễn Thị Bình trong tà áo dài nền nã, ánh mắt kiên định, phong thái điềm tĩnh từng để lại dấu ấn không chỉ trong lòng nhân dân Việt Nam, mà còn trong ký ức bạn bè quốc tế. Bà từng nói: “Người phụ nữ làm ngoại giao phải có cả sự cứng rắn để bảo vệ nguyên tắc, và sự mềm mại để thuyết phục trái tim”. Với tôi, đó là sự chắt lọc tinh túy nhất về phẩm chất của một nhà nữ ngoại giao, kết hợp lý trí sắt đá và sự nhân văn mềm mại.

Các nhà ngoại giao nữ Việt Nam.

Một người phụ nữ khác mà tôi luôn luôn ngưỡng mộ là bà Tôn Nữ Thị Ninh, một nữ trí thức uyên bác, từng đảm nhiệm nhiều cương vị đối ngoại quan trọng. Bà không chỉ là nhà ngoại giao chính trị, mà còn là gương mặt ngoại giao văn hóa tiêu biểu. Bà từng chia sẻ: “Ngoại giao không chỉ là chính trị, mà còn là văn hóa, là sự kết nối tâm hồn và trí tuệ”. Câu nói ấy thấm đẫm trong trong hành trình công tác của tôi, bởi mỗi cuộc gặp gỡ quốc tế đều không chỉ là trao đổi lợi ích, mà còn là dịp giới thiệu tâm hồn dân tộc.

Các nhà ngoại giao nữ tham dự chương trình “Giao lưu nghệ thuật cắm hoa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10" do Ban Nữ công Đối ngoại phối hợp cùng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa và các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao tổ chức, ngày 20/10/2026.

Những nhà nữ ngoại giao nổi tiếng ấy đã cho thấy, phụ nữ Việt Nam có thể vừa kiên định trong lập trường, vừa tinh tế trong ứng xử và chính sự kết hợp ấy đã làm nên sức mạnh của nền ngoại giao Việt Nam.

Bản lĩnh và chuyên nghiệp

Ngày nay, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, tôi càng nhận rõ sự hiện diện nổi bật của các nhà nữ ngoại giao hiện đại. Họ xuất hiện tại các diễn đàn quốc tế với phong thái tự tin, lập luận sắc bén, nhưng vẫn toát lên sự mềm mại và nhân văn. Điều tôi khâm phục ở họ là phong cách làm việc: Chuẩn mực, tinh tế, luôn cân bằng giữa nguyên tắc và linh hoạt. Trên bàn đàm phán, họ bảo vệ lợi ích quốc gia bằng lý lẽ chặt chẽ; nhưng ngoài bàn họp, chỉ một nụ cười hay lời chào thân thiện cũng đủ mở lại mạch đối thoại. Đó chính là nghệ thuật “ngoại giao mềm”, thế mạnh đặc biệt của phụ nữ.

Họ cũng là những người lao động miệt mài bởi sau mỗi phát biểu hay văn kiện chuẩn xác là cả quá trình nghiên cứu, phân tích, chuẩn bị nghiêm túc. Họ biết đặt mình vào nhiều góc nhìn, luôn giữ bình tĩnh trước áp lực và biến thử thách thành trải nghiệm quý báu.

Tôi hiểu rằng, điểm mạnh nhất của nữ ngoại giao hiện đại chính là sự kết hợp giữa trí tuệ và sự tinh tế nhân văn. Ở bất kỳ cương vị nào, họ không chỉ đại diện cho lợi ích quốc gia, mà còn lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, cởi mở và giàu bản sắc.

Những dấu ấn và hành trình cống hiến

Trong hành trình công tác, tôi càng trân trọng sự đồng hành và đóng góp của những đồng nghiệp nữ, những người vừa là điểm tựa, vừa là tấm gương để tôi học hỏi. Với nhiệm kỳ công tác tại Hong Kong (Trung Quốc), tôi từng chứng kiến một cán bộ ngoại giao nữ tham gia xử lý một tình huống bảo hộ công dân ngay lúc nửa đêm. Người trực hôm đó là một nữ cán bộ trẻ, đi nhiệm kỳ một mình cùng hai con nhỏ. Ngay khi xảy ra vụ việc, chị nhanh chóng phối hợp với cảnh sát, hoàn tất thủ tục. Mọi việc kết thúc đúng vào lúc 3 giờ sáng, tôi hỏi: “Chi có mệt không?”, chị chỉ mỉm cười đáp: “Công việc bảo hộ công dân chính là điểm tựa tinh thần, để mỗi người Việt xa quê đều cảm nhận được Tổ quốc ở bên”.

Tôi cũng rất may mắn khi được làm việc với nhiều nữ đồng nghiệp tận tụy. Không chỉ là những người chuẩn bị từng chi tiết về lễ tân, họ còn là MC duyên dáng trong các sự kiện quan trọng của quốc gia; là những cán bộ miệt mài hoàn thiện báo cáo, chương trình phục vụ đoàn cấp cao vào đêm muộn; là những người đồng hành cùng bà con kiều bào trên toàn thế giới, gần gũi, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà con.

Họ cũng là những người làm báo về ngoại giao lặng lẽ góp sức bằng ngòi bút sắc sảo, sự am hiểu và trách nhiệm với từng thông tin. Qua mỗi bài viết, họ giúp công chúng hiểu rõ ý nghĩa của các hoạt động đối ngoại, những nỗ lực phía sau mỗi kết quả và lợi ích mang lại cho đất nước, người dân, doanh nghiệp. Đó cũng là cách báo chí đồng hành cùng ngành Ngoại giao, bồi đắp niềm tin, tạo đồng thuận và lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Sự tận tụy âm thầm hàng ngày là minh chứng góp phần tạo nên thành công của của ngành Ngoại giao hôm nay. Nhiều bạn bè quốc tế chia sẻ với tôi rằng, họ cảm thấy gần gũi hơn với Việt Nam nhờ nụ cười và phong thái tinh tế của những nữ cán bộ ngoại giao.

Triển vọng và sứ mệnh của thế hệ nữ ngoại giao tương lai

Tôi tin thế hệ nữ ngoại giao trẻ sẽ kế thừa truyền thống, đồng thời tạo dấu ấn mới bằng phong cách hiện đại và sáng tạo. Họ tỏa sáng trên trường quốc và truyền cảm hứng trong xã hội khẳng định rằng phụ nữ Việt Nam “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Thế hệ nữ ngoại giao trẻ sẽ là người giữ ngọn lửa để lá cờ Tổ quốc mãi kiêu hãnh, viết tiếp trang sử 81 năm bằng bản lĩnh toàn cầu và tình yêu quê hương bất diệt.

Các nhà ngoại giao nữ tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, ngày 1/8/2026. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tám mươi mốt năm ngành Ngoại giao Việt Nam là những năm tháng của trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân. Trong hành trình ấy, nữ ngoại giao từ những gương mặt lịch sử, những đồng nghiệp hiện đại cho đến thế hệ mai sau, luôn là điểm sáng rực rỡ. Với tôi, họ không chỉ là đồng nghiệp, mà còn là tấm gương và nguồn động lực to lớn.

Tôi tri ân thế hệ đi trước, trân trọng những đồng nghiệp hôm nay và gửi niềm tin vào thế hệ mai sau. Ngoại giao, với tôi, không chỉ là công việc. Đó là lý tưởng, là trái tim và cũng là sự hy sinh thầm lặng nhưng cao quý. Những “bông hoa kiêu hãnh’” ấy sẽ tiếp tục tỏa hương, đưa Ngoại giao Việt Nam vươn xa và góp phần rạng danh Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.