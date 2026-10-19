Những bông hoa mang quân hàm xanh

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Hội Phụ nữ xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình “Bát nước thao trường - Tiếp sức mùa huấn luyện”, động viên các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Ngọc Lâm

Giữa muôn vàn sắc hoa của cuộc đời, có những bông hoa lặng lẽ nở nơi biên cương, nơi những con đường tuần tra in dấu chân người lính, nơi những cột mốc đứng trầm mặc giữa đất trời. Đó là những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng, những người phụ nữ mang trên vai trách nhiệm của người lính, trong tim vẫn vẹn nguyên nét dịu dàng, nhân hậu và tình yêu dành cho bình yên của Tổ quốc.

Người ta thường dễ dàng nhận ra vẻ đẹp của người phụ nữ trong tà áo dài thướt tha, trong nụ cười dịu dàng hay những khoảnh khắc bình yên bên gia đình. Còn vẻ đẹp của những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng lại hiện lên từ những điều bình dị hơn nhiều. Đó là dáng người nhỏ nhắn trong bộ quân phục xanh nghiêm trang giữa sân đơn vị; là mái tóc được búi gọn sau vành mũ kê-pi; là đôi bàn tay thoăn thoắt bên trang giáo án, tập hồ sơ, những văn bản công tác; là giọng nói ấm áp trong buổi tuyên truyền pháp luật cho đồng bào vùng biên; là ánh mắt chăm chú trước từng dòng báo cáo, từng nhiệm vụ được giao. Mỗi người một vị trí, một nhiệm vụ, một hoàn cảnh riêng, nhưng đều chung tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và niềm tự hào khi được khoác lên mình màu xanh áo lính. Họ cho thấy sức mạnh của người phụ nữ nằm ở khả năng giữ được sự mềm mại trong tâm hồn nhưng vẫn kiên định trước những điều cần bảo vệ; biết lắng nghe mà không yếu lòng, biết sẻ chia mà không quên nguyên tắc, biết yêu thương nhưng luôn đặt trách nhiệm với Tổ quốc trong tim.

Đằng sau những nữ quân nhân chỉn chu, bản lĩnh trong công việc là những câu chuyện đời thường ít người biết đến. Có người gác lại những dự định riêng để nhận nhiệm vụ ở đơn vị xa nhà; có người đón sinh nhật giữa ca trực, nhận lời chúc của gia đình qua một cuộc điện thoại ngắn. Thậm chí có người nhiều ngày liền bận rộn với công việc, đến khi trở về phòng mới chợt nhận ra mình chưa kịp gọi điện hỏi thăm cha mẹ, dặn dò chồng, con.

Những ngày lễ, Tết, khi phố phường rộn ràng tiếng cười, khi những căn nhà sáng đèn chờ người thân trở về sum họp, không phải ai cũng có thể thu xếp hành trang để về nhà. Nhiệm vụ vẫn còn đó, công việc vẫn đang chờ, những ca trực vẫn phải được duy trì. Và thế là, giữa những lời chúc gửi đi, họ lặng lẽ đón ngày đặc biệt của mình trong nhịp sống thường ngày của đơn vị. Một cuộc gọi về nhà, một tin nhắn hỏi thăm, một tấm ảnh con nhỏ được lưu trong điện thoại, đôi khi đã đủ làm ấm lòng những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng. Những nỗi nhớ ấy không ồn ào, những hy sinh ấy cũng chẳng cần ai nhắc tên. Họ chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận, như thể việc gác lại niềm vui riêng để hoàn thành nhiệm vụ là điều hết sức tự nhiên. Nhưng chính trong những điều tưởng chừng bình thường ấy, người ta mới hiểu rằng, phía sau bản lĩnh của một nữ quân nhân Biên phòng là biết bao yêu thương, phía sau sự vững vàng trong công việc là những khoảng lặng rất riêng của người phụ nữ, cũng rất đỗi đời thường.

Nếu có dịp đến với những bản làng nơi biên giới, người ta sẽ hiểu thêm vì sao sự hiện diện của những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng lại mang đến những điều ấm áp đến vậy. Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, một lời hỏi thăm chân thành, một lần đến tận nhà vận động trẻ em đến trường, một buổi tuyên truyền giúp chị em hiểu hơn về pháp luật, một lần hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe hay tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống có thể trở thành điểm tựa tinh thần quý giá. Các chị không chỉ trao đi sự giúp đỡ mà còn khơi dậy niềm tin, nghị lực và ý thức vươn lên trong mỗi người.

Từ những việc làm âm thầm ấy, hình ảnh người nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng trở nên gần gũi trong lòng đồng bào. Họ không chỉ là những người thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, mà còn là những người chị, người em, những người con của bản làng, mang theo hơi ấm của tình quân dân đến từng mái nhà nơi phên giậu Tổ quốc. Và đôi khi, điều đọng lại sâu sắc nhất sau một chuyến công tác không phải là những con số được ghi vào báo cáo, mà là cái nắm tay thật chặt của một người mẹ, ánh mắt lưu luyến của một em nhỏ hay lời cảm ơn mộc mạc mà chân thành của bà con nơi biên giới.

Nói đến phụ nữ, người ta thường nhắc đến sự hy sinh. Nhưng với những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng, có lẽ điều đáng quý hơn cả không phải là hy sinh được kể ra, mà là cách họ lựa chọn sống và cống hiến mỗi ngày. Họ vẫn có những ước mơ riêng, những niềm vui giản dị, những phút yếu lòng và cả những lúc mỏi mệt. Họ cũng mong được quan tâm, được sẻ chia, được trở về nhà đúng giờ để kịp một bữa cơm gia đình, được ở bên con trong những năm tháng con lớn lên, được có những ngày nghỉ trọn vẹn mà không phải thấp thỏm nghĩ đến công việc còn dang dở. Họ không phải những con người không biết mệt, càng không phải sinh ra chỉ để hy sinh. Họ chọn khoác lên mình bộ quân phục, chọn gắn bó với môi trường quân ngũ, chọn hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả trách nhiệm và lòng tự trọng của người lính.

Vì thế, trân trọng những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng không chỉ là ngợi ca những điều lớn lao họ đã làm, mà còn là biết nhìn thấy những điều bình thường họ đang cố gắng mỗi ngày. Chúng ta không chỉ tự hào trước sự kiên cường của họ, mà còn biết dành cho họ sự sẻ chia khi mệt mỏi. Không chỉ nhớ đến họ trong những dịp kỷ niệm, mà còn tạo điều kiện để họ được phát huy năng lực, được cống hiến, được chăm lo đời sống và được sống trọn vẹn với cả hai vai trò: người quân nhân tận tụy với nhiệm vụ và người phụ nữ giàu tình yêu thương trong gia đình.

Ngày 20/10, giữa những bó hoa tươi thắm và những lời chúc chân thành, xin dành một khoảng lặng để nghĩ về những nữ quân nhân mang quân hàm xanh đang ngày ngày làm đẹp thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ". Có thể họ không có mặt trong những khuôn hình rực rỡ nhất, nhưng dấu ấn của họ vẫn hiện diện trong từng nhiệm vụ được hoàn thành. Màu xanh áo lính trên vai họ không làm mất đi vẻ dịu dàng vốn có của người phụ nữ; trái lại, sắc xanh ấy càng tôn lên một vẻ đẹp riêng - vẻ đẹp của lòng trung thành, của tinh thần trách nhiệm, của sự tận tụy và một trái tim biết yêu thương.

Tháng Mười rồi sẽ qua, những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng lại tiếp tục hành trình của mình: miệt mài bên những trang tài liệu, sẵn sàng lên đường khi nhiệm vụ gọi tên, ân cần với đồng đội, gần gũi với bà con và mang theo nỗi nhớ nhà trong mỗi chuyến công tác xa. Chẳng cần một ngày lễ để trở nên đáng quý, cũng chẳng cần những lời ngợi ca để những cống hiến thầm lặng thêm ý nghĩa. Bởi vẻ đẹp của họ vốn đã được viết nên từ những tháng ngày bình thường như thế. Nếu Tổ quốc là một ngôi nhà lớn, thì ở nơi phên giậu xa xôi ấy, những nữ quân nhân mang quân hàm xanh đang góp sức mình, bền bỉ và lặng thầm, để giữ cho ngôi nhà ấy bình yên. Nếu biên giới là nơi đón những bình minh đầu tiên của đất nước, thì họ chính là những đóa hoa lặng lẽ nở bên đường biên, mang theo sắc xanh của niềm tin và hơi ấm của tình người.

Xin gửi tới những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng những lời chúc tốt đẹp nhất nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chúc các chị luôn mạnh khỏe, bình an, vững vàng trước mọi nhiệm vụ, giữ mãi sự ấm áp trong trái tim và niềm tự hào trong ánh mắt. Mong rằng, sau mỗi ngày công tác, dù trở về căn phòng nhỏ nơi đơn vị hay mái nhà thân thuộc bên gia đình, các chị luôn tìm thấy nơi mình được yêu thương, sẻ chia và sống trọn vẹn với chính mình. Bởi các chị không chỉ làm đẹp thêm màu xanh áo lính bằng bản lĩnh và sự tận tụy, mà còn khiến màu xanh ấy trở nên gần gũi hơn bởi nét dịu dàng, nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam.

Và giữa muôn vàn sắc hoa của cuộc đời, những bông hoa mang quân hàm xanh vẫn lặng lẽ tỏa hương theo cách riêng của mình, bền bỉ, sâu sắc và đẹp đẽ như chính tình yêu dành cho biên cương, đồng đội và Tổ quốc.