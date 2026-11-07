Không phải bông hoa nào cũng nở cùng một mùa, cũng như mỗi học sinh đều có hành trình trưởng thành riêng. Qua bài viết “Những bông hoa không cần nở đúng mùa”, Nguyễn Thu Uyên, học sinh lớp 9/1, Trường Tiểu học và THCS Thủy Châu (TP. Huế), kể lại hành trình vượt qua mặc cảm, học cách tin vào bản thân nhờ sự đồng hành của cô giáo. Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài dự thi về Trường học hạnh phúc, gửi gắm thông điệp rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được tin tưởng và chờ đợi để tỏa sáng theo cách riêng.

Có những mùa hoa chẳng kịp gọi tên,

Có những nụ hoa chờ ngày hé nắng,

Chẳng cần rực rỡ giữa mùa xuân rất sớm,

Chỉ cần một ngày được nở cho riêng mình.

Tôi đã từng là một bông hoa như thế, tôi đã từng nghĩ rằng trong khu vườn tuổi trẻ, tất cả những bông hoa đều phải nở cùng một mùa. Phải rực rỡ khi người khác rực rỡ, phải lớn lên khi người khác đã lớn. Tôi đã từng nhìn những người bạn xung quanh mình tự tin bước về phía trước còn bản thân chỉ lặng lẽ đứng lại, giống như một nụ hoa chưa chịu hé cánh. Khi ấy, tôi không hiểu rằng có những điều đẹp đẽ trên đời vốn chẳng thể vội vàng và tôi càng không biết rằng, có một người sẽ kiên nhẫn đứng bên cạnh mình, để tôi hiểu những bông hoa không cần nở đúng mùa.

Năm ấy, tôi bước vào một lớp học mới với một chút háo hức và rất nhiều lo lắng. Những gương mặt xung quanh dần trở nên thân quen, tiếng cười mỗi ngày một nhiều hơn, còn tôi vẫn loay hoay tìm một chỗ đứng cho riêng mình. Tôi không phải là một người nổi bật trong những giờ học tôi thường ngồi im, dù đôi khi trong đầu đã có câu trả lời. Tôi sợ nói sai, sợ ánh mắt của người khác, sợ một lần đứng trước lớp rồi nhận ra mình chẳng giờ như những gì mình nghĩ.

Có lẽ, mọi chuyện sẽ chẳng trở nên nghiêm trọng nếu tôi chỉ mất tự tin một vài ngày. Nhưng những lần kiểm tra liên tiếp không như mong đợi khiến tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Tôi nhìn những con điểm của bạn bè, có người chỉ cần đọc qua bài đã có thể hiểu, có người đứng trước lớp nói chuyện đầy tự tin, có người luôn biết mình muốn gì. Còn tôi, càng cố gắng lại càng thấy mình chậm hơn.

Tôi bắt đầu thu mình lại...

Trong giờ học, tôi ít giơ tay hơn. Những hoạt động tập thể, tôi thường tìm cách đứng ở phía sau. Mỗi khi giáo viên gọi tên, tim tôi đập nhanh. Không phải vì không biết câu trả lời, mà vì sợ câu trả lời của mình chưa đủ tốt.

Có những buổi chiều tan học, sân trường đã vắng, tôi vẫn ngồi lại trong lớp nhìn vào quyển vở đầy nét gạch xóa. Ngoài cửa sổ, nắng cuối ngày rơi xuống những tán cây. Tôi nhìn những chồi non đang xanh lên và chợt thấy mình thật khác.

Có những cái cây chỉ cần một mùa xuân đã có thể xanh lá. Còn tôi, dường như vẫn đang đứng giữa mùa đông.

Tôi đã từng nghĩ: Hay là mình không có khả năng? Hay là mình vẫn chẳng làm tốt được điều này?

Rồi một ngày, cô giáo bước đến bên bàn tôi sau giờ học. Cô không hỏi về điểm số trước tiên, cô chỉ kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống và hỏi:

- Dạo này, em có chuyện gì phải không?

Tôi im lặng.

Có những nỗi buồn khi ở trong lòng quá lâu, đến một lúc chỉ cần một câu hỏi dịu dàng cũng đủ khiến chúng muốn bật ra. Tôi kể với cô về những lần mình thất bại, về cảm giác luôn nhìn thấy người khác tiến về phía trước còn mình thì đứng yên, về nỗi sợ rằng dù có cố gắng đến đâu, tôi vẫn sẽ không thể bằng các bạn.

Cô nghe hết. Không trách móc, không so sánh. Cô chỉ mỉm cười rồi nói: “Em không cần phải giống bất kỳ ai cả. Có thể hôm nay em chưa làm được, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em sẽ không làm được. Đừng vội kết luận về một bông hoa khi nó chưa nở”.

Tôi vẫn nhớ câu nói ấy.

Có lẽ bởi lần đầu tiên, có một người không nhìn vào số điểm để đánh giá tôi. Cô bắt đầu giúp tôi từ những điều nhỏ nhất. Cô chỉ cho tôi phần kiến thức tôi chưa hiểu, sửa từng lỗi sai trong bài, đôi khi ở lại thêm vài phút sau tiết học để giảng lại một bài mà cả lớp đã học xong từ lâu. Những hôm tôi làm đúng một bài khó, cô chỉ mỉm cười:

- Thấy chưa, em làm được mà.

Bốn chữ rất bình thường. Nhưng đối với một người đã quen nghĩ rằng mình không thể, bốn chữ ấy giống như một tia nắng len qua những ngày mưa.

Tôi bắt đầu thử lại. Lần đầu tiên, tôi vẫn sai. Lần thứ hai, tôi vẫn chưa làm tốt. Có những ngày tôi lại muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, tôi nhớ đến lời cô. Mùa xuân đâu chỉ có thể đến sau một đêm. Một nụ hoa cũng chẳng thể mở cánh chỉ vì hôm nay bỗng trời có nắng.

Thế là tôi tiếp tục. Tôi tập giơ tay phát biểu, dù đôi lúc câu trả lời còn vụng về. Tôi tập hỏi khi không hiểu bài, tôi tập đứng trước lớp bàn tay vẫn run, tôi tập nhìn vào những lỗi sai của mình mà không còn thấy xấu hổ. Và rồi, một ngày, tôi nhận lại bài kiểm tra.

Con điểm trên trang giấy không phải là điểm cao nhất lớp. Nhưng nó cao hơn rất nhiều so với chính tôi của những ngày trước.

Tôi nhìn nó thật lâu, cô đi qua, dừng lại bên bàn và nói:

- Cô biết em sẽ làm được

Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay.

Thì ra, điều khiến tôi vui không phải là con điểm ấy. Mà là lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, tôi có thể nhìn vào chính mình và nói: “Mình đã cố gắng. Và mình thực sự có thể”.

Từ ngày ấy, tôi bắt đầu nhìn những người xung quanh bằng một ánh mắt khác. Tôi không còn quá bận tâm, ai đang đứng trước mình, ai đạt điểm cao hơn. Tôi hiểu rằng, mỗi người đều có một con đường riêng, và mỗi con đường lại có một mùa hoa riêng.

Có người giống như những đóa hoa mùa xuân, sớm gặp ánh nắng đã vội vàng khoe sắc. Có người cần đi qua những ngày mưa, có người phải lớn lên thật chậm giữa khoảng lặng của riêng mình. Nhưng chẳng phải vì họ kém đẹp hơn.

Một bông hoa nở muộn vẫn là một bông hoa.

Con người cũng vậy...

Tôi từng nghĩ, thành công là phải đến thật sớm và từng nghĩ mình phải giỏi như người khác thì mới có quyền tự hào về bản thân. Nhưng Cô ấy đã dạy cho tôi rằng, đôi khi điều đáng quý nhất không phải là đi nhanh hơn người khác, mà là không ngừng bước đi khi con đường của mình dài hơn.

Và tôi cũng nhận ra rằng, trường học không chỉ là nơi có bài kiểm tra, những trang sách hay những con điểm. Trường học còn là nơi có những người thầy, người cô nhìn thấy điều mà đôi khi chính học trò cũng chẳng nhìn thấy ở mình. Là nơi, một lời động viên có thể ở lại trong lòng một đứa trẻ suốt nhiều năm, nơi một người tưởng rằng mình chẳng thể làm được gì lại có thể bắt đầu tin vào bản thân chỉ vì có một người chịu kiên nhẫn chờ đợi.

Bây giờ, mỗi khi bước qua hành lang cũ, tôi vẫn nhớ đến những ngày mình từng ngồi một mình bên cửa sổ. Cây ngoài sân ngày ấy cũng đã lớn. Những chồi non khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé giờ đã trở thành những tán lá xanh.

Tôi chợt nhận ra, tôi có lẽ cũng đã lớn lên như thế. Không ồn ào, không đột ngột. Chỉ là từng ngày, từng chút một.

Nếu ngày ấy, cô hỏi tôi muốn trở thành một bông hoa nào, có lẽ tôi sẽ chọn một bông hoa rực rỡ nhất. Nhưng hôm nay, tôi không còn muốn như vậy nữa. Tôi chỉ muốn là bông hoa của chính mình.

Bởi tôi hiểu rằng trên khu vườn rộng lớn của tuổi trẻ, chẳng ai bắt buộc chúng ta phải nở cùng một lúc. Có người tìm thấy ánh sáng sớm hơn, có người phải đi qua một mùa dài hơn mới nhìn thấy bình minh. Điều quan trọng không phải là chúng ta nở sớm hay muộn, mà là trong những ngày tưởng như mình chẳng thể nở, vẫn có một người tin rằng chúng ta sẽ làm được.

Và với tôi, người ấy là cô.

Cảm ơn cô vì đã không hỏi tại sao một bông hoa chưa nở, mà chỉ lặng lẽ ở bên, tưới cho nó bằng tất cả niềm tin. Để rồi một ngày, khi mùa của tôi thực sự đến, tôi đã có thể tự mình hé cánh. Tôi không còn sợ mình nở muộn nữa. Bởi cuối cùng tôi cũng đã hiểu: “Có những bông hoa không cần nở đúng mùa. Chúng chỉ cần đủ kiên nhẫn để chờ mùa thuộc về mình”.