Những “bông hoa đẹp” trong vườn Bác

Hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh tiếp tục lan toả vẻ đẹp của người phụ nữ thời đại mới: giàu lòng nhân ái, tận tâm với công việc, năng động, sáng tạo và khát khao cống hiến. Dù ở lĩnh vực nào, các chị em đều đang góp phần viết nên những câu chuyện đẹp bằng chính sự nỗ lực và trách nhiệm của mình.

Tận tâm với nghề, vun đắp những giá trị nhân văn

Tại Trường THCS Phúc Yên, cô giáo Đỗ Thị Hạnh, giáo viên Ngữ văn vẫn miệt mài với hành trình gieo mầm tri thức và nhân cách cho nhiều thế hệ học sinh. Với cô, mỗi giờ lên lớp không đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là cơ hội giúp học trò biết yêu thương, sẻ chia, sống trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

Đặc thù của môn Ngữ văn là hướng con người đến những giá trị chân, thiện, mỹ. Bởi vậy, trong từng bài giảng, cô Hạnh luôn tìm cách kết nối kiến thức với thực tiễn cuộc sống, khơi gợi khả năng cảm nhận, tư duy độc lập và những rung động trước điều tốt đẹp. Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, cô không ngừng tự học, trau dồi chuyên môn, tìm cách tiếp cận phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Cô giáo Đỗ Thị Hạnh nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập và bồi dưỡng tình yêu văn học cho học sinh.

Với cô Hạnh, học tập và làm theo Bác bắt đầu từ những việc làm cụ thể, gần gũi nhất: tận tụy với nghề, trách nhiệm trong từng tiết dạy và hết lòng cho học sinh. Bởi theo cô, thành quả giáo dục không chỉ thể hiện qua điểm số mà quan trọng hơn là sự trưởng thành về nhận thức, nhân cách và những giá trị sống tốt đẹp mà mỗi học sinh tích luỹ trên hành trình trưởng thành.

Cô giáo Đỗ Thị Hạnh chia sẻ: “Học tập và làm theo Bác đối với tôi trước hết là làm tốt công việc của mình, luôn có trách nhiệm với học sinh, không ngừng học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy và dành sự quan tâm để mỗi em đều có cơ hội tiến bộ. Tôi mong muốn không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp các em biết yêu thương, sống tử tế và có ích cho xã hội”.

Cô giáo Đỗ Thị Hạnh (thứ 3 bên phải) trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.

Sự tận tâm của cô Hạnh là hình ảnh đẹp của những nữ nhà giáo đang lặng lẽ cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Trong bối cảnh giáo dục không ngừng đổi mới, yêu cầu đối với người giáo viên ngày càng cao, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động thích ứng và tình yêu nghề chính là những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời bồi đắp nhân cách, khơi đạy khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ.

Bản lĩnh trên thương trường, trách nhiệm với cộng đồng

Nếu những nữ giáo viên góp phần kiến tạo tương lai bằng tri thức và sự tận tâm thì trên thương trường, những nữ doanh nhân đang khẳng định năng lực bằng tư duy quản trị, tinh thần sáng tạo và khả năng nắm bắt cơ hội. Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ, phụ nữ ngày càng thể hiện rõ vai trò trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp vào sự phát triển chung.

Trên cương vị Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, chị Đặng Thị Như Quỳnh luôn nỗ lực nâng cao năng lực quản lý, điều hành, chủ động triển khai các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán và tư duy đổi mới, chị chú trọng kết nối đội ngũ, nâng cao chất lượng công việc, từng bước xây dựng nền tảng phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp.

Hành trình của chị Đặng Thị Như Quỳnh là một minh chứng cho sự trưởng thành của đội ngũ nữ doanh nhân hiện nay, những người từng bước khẳng định năng lực, phát huy trí tuệ và chủ động thích ứng với yêu cầu của thị trường.

Cùng với sự trưởng thành của từng cá nhân, các tổ chức hội và mạng lưới kết nối cũng tạo thêm động lực để phụ nữ Phú Thọ phát huy năng lực, hỗ trợ nhau phát triển. Năm 2026, sau khi hợp nhất tổ chức của ba khu vực Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Phú Thọ từng bước ổn định tổ chức, mở rộng kết nối, thúc đẩy đào tạo, xúc tiến thương mại, chuyển đổi số và hỗ trợ hội viên tiếp cận các chính sách mới. Hội hiện có 274 hội viên, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng nữ doanh nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội được thể hiện rõ qua những chương trình hỗ trợ thiết thực. Từ năm 2022 đến nay, chương trình “Mẹ đỡ đầu - Thắp sáng tương lai” đã nhận đỡ đầu 117 trẻ mồ côi, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 3,4 tỷ đồng. Tổng giá trị các hoạt động an sinh xã hội của các doanh nghiệp trong hệ thống Hội năm 2026 ước gần 20 tỷ đồng.

Đằng sau những con số ấy là sự sẻ chia, trách nhiệm và tấm lòng của các nữ doanh nhân đối với những hoàn cảnh khó khăn. Thành công trong kinh doanh vì thế không chỉ được đo bằng hiệu quả sản xuất, lợi nhuận hay quy mô doanh nghiệp mà còn thể hiện ở những giá trị tốt đẹp được tạo ta cho cộng đồng.

Từ bục giảng đến thương trường, từ công việc chuyên môn đến các hoạt động an sinh xã hội, phụ nữ Phú Thọ đang khẳng định vai trò bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Họ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, làm chủ tri thức, chủ động đổi mới và thích ứng với yêu cầu của thời đại; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp sức xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng nhân ái và quê hương ngày càng phát triển.

Hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, tôn vinh những điển hình phụ nữ tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực, đóng góp bền bỉ mà còn góp phần lan toả những giá trị tốt đẹp, tạo động lực để mỗi phụ nữ tiếp tục rèn luyện, cống hiến và khẳng định mình. Bằng trí tuệ, bản lĩnh và trái tim giàu yêu thương, họ chính là những “bông hoa đẹp” trong vườn Bác, lặng lẽ tỏa hương, góp phần làm đẹp thêm cho cuộc sống hôm nay.