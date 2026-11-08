Những bông hoa của giáo dục xứ Thanh

Thầy giáo Lê Đình Xô, Trường THPT Đông Sơn 1 trao đổi với học sinh về phương pháp học tập và rèn luyện kỹ năng tiếng Anh.

Thắp lửa đam mê với môn tiếng Anh

Sau 13 năm công tác tại Trường THPT Lê Viết Tạo, huyện Hoằng Hóa (cũ), năm 2019, thầy giáo Lê Đình Xô chuyển về giảng dạy tại Trường THPT Đông Sơn 1, phường Đông Sơn.

Dù giảng dạy ở trường nào, thầy cũng luôn dành trọn tâm huyết cho từng bài giảng, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tìm tòi những phương pháp giảng dạy phù hợp, giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả và phát huy năng lực bản thân.

Với quan niệm dạy ngoại ngữ phải gắn với khả năng vận dụng thực tế, thầy thường xuyên đổi mới bài giảng, ứng dụng công nghệ thông tin và các công cụ số nhằm tạo hứng thú, nâng cao hiệu quả học tập.

Thầy Xô chia sẻ: “Tôi luôn khích lệ các em tự học, duy trì thói quen học tập mỗi ngày, tích lũy vốn từ vựng, kết hợp xem video, sử dụng từ điển điện tử và các công cụ AI để hỗ trợ việc học, đồng thời mạnh dạn thực hành giao tiếp. Quan trọng nhất là học đi đôi với hành, không ngại mắc lỗi và kiên trì để tiến bộ từng ngày”.

Nhờ đổi mới phương pháp giảng dạy, gần 20 năm gắn bó với nghề, thầy đã bồi dưỡng 57 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 94 học sinh đoạt giải cấp trường; hàng trăm học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, trong đó có nhiều em đạt điểm 9, 10 môn tiếng Anh.

Không chỉ tận tâm với học trò, thầy còn tích cực hỗ trợ đồng nghiệp thông qua dự giờ, góp ý bài giảng, chia sẻ tài liệu và kinh nghiệm chuyên môn. Từ thực tiễn giảng dạy và đổi mới phương pháp giáo dục, thầy đã xây dựng 19 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 18 sáng kiến cấp ngành và 1 sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh năm 2015.

Với những cống hiến và tâm huyết dành cho sự nghiệp trồng người, thầy đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen; được vinh danh Nhà giáo tiêu biểu xứ Thanh năm 2023; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Thầy giáo Lê Đình Xô giảng bài cho học sinh.

Đổi mới sáng tạo, khơi nguồn đam mê khoa học

Tại Trường THCS Xuân Du, xã Xuân Du, thầy giáo Trịnh Duy Thanh được biết đến là người miệt mài khơi nguồn đam mê khám phá khoa học cho học sinh. Hơn hai thập kỷ gắn bó với các trường ở vùng miền núi xứ Thanh, dù điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn nhiều hạn chế, thầy vẫn luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, tìm tòi những phương pháp giảng dạy phù hợp với thực tế.

Thầy Trịnh Duy Thanh hướng dẫn học sinh trong giờ học.

Trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy xây dựng lộ trình phù hợp, kiên trì đồng hành cùng học sinh từ khâu hình thành ý tưởng đến hoàn thiện dự án. Từ khi gắn bó với nghề đến nay, thầy đã bồi dưỡng học sinh đoạt 6 giải học sinh giỏi môn Sinh học cấp tỉnh; 3 giải Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và 6 giải cấp huyện; có 53 giải học sinh giỏi môn Sinh học cấp huyện và môn Khoa học tự nhiên cấp xã.

Trong hoạt động nghiên cứu, đổi mới chuyên môn, thầy có 1 sáng kiến được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh công nhận và 2 sáng kiến kinh nghiệm được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận. Đáng chú ý, năm học 2024-2025 dự án khởi nghiệp do thầy hướng dẫn được Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa lựa chọn tham gia cuộc thi cấp quốc gia. Năm 2022, thầy đoạt giải Ba cấp tỉnh tại Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I.

Thầy Thanh cho biết: “Trong giảng dạy, tôi luôn chú trọng phát huy tính chủ động, khả năng khám phá của học sinh thông qua hoạt động thực hành, thí nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn”.

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, thầy đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2024-2025 và 11 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Mỗi người thầy có một cách truyền cảm hứng và phương pháp giáo dục riêng, nhưng điểm chung ở họ là tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm với học trò và ý thức không ngừng đổi mới. Những đóng góp ấy góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề dạy học, đồng thời thêm vun đắp cho sự nghiệp trồng người trên quê hương Thanh Hóa.