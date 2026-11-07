Những bộ sưu tập độc, lạ… nhiều người mê!

Nhà sưu tập Nguyễn Thi giới thiệu với kỹ sư điện hạt nhân Đoàn Phương Vy (An Giang) về chiếc máy ghi âm cổ

Bảo tàng ký ức thu nhỏ…

Thật bất ngờ khi đến tham quan, trải nghiệm không gian lưu giữ ký ức, không gian hoài niệm về những kỷ vật cổ xưa của nhà sưu tập Nguyễn Thi (SN 1964), ở số 03 Yagout, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Hàng trăm kỷ vật qua nhiều thời kỳ như: băng đĩa, các loại máy móc cổ xưa từ máy cassette, máy hát đĩa, máy ghi âm, máy chiếu phim nhựa… cho đến các loại sách báo, tư liệu xưa cũ về Đà Lạt đã được ông sưu tập từ năm 1996 và bài trí ngăn nắp, bài bản đã làm nên một không gian thực sự ấn tượng. Đặc biệt, trong khối gia tài khá hoành tráng của ông, có không ít những món đồ cổ xưa độc, lạ rất ít người may mắn sở hữu được như: Chiếc máy ghi âm dân dụng đầu tiên của thế giới, chiếc máy ghi âm lén phục vụ hoạt động tình báo đầu tiên của thế giới, chiếc máy ảnh 3D cổ xưa nhất, các loại máy chiếu phim nhựa xưa, hay bộ đồ nghề tác nghiệp của Nha địa dư (nay là Cục bản đồ).

Nhà sưu tập Nguyễn Thi, nửa đùa nửa thật rằng, nếu có 3 căn nhà giống như căn nhà mà ông đang ở, mới trưng bày hết “gia tài đồ cổ” mà ông đang sở hữu. Đam mê, yêu thích đồ cổ, đến nay sau 30 năm cất công sưu tập, ông Nguyễn Thi đã sở hữu không dưới 300 máy móc cổ xưa các loại, gần 3.000 cuốn sách quý, 5.000 đĩa nhạc và băng đĩa từ các loại.

Chiếc máy ghi âm dân dụng đầu tiên của thế giới

“Phát sáng” giữa lòng Đà Lạt!

Theo nhà sưu tập Nguyễn Thi: “Hãy để cho những món đồ cổ tự nói lên tiếng nói của nó trong đời sống đương đại, theo hướng hữu xạ tự nhiên hương”. Trên thực tế, đã có không ít người dân và du khách gần xa đã tìm đến để tận mắt chứng kiến và trải nghiệm tại bảo tàng ký ức thu nhỏ này. Đến từ quê hương An Giang xa xôi trong một chuyến tham quan Đà Lạt gần đây, cô gái trẻ Đoàn Phương Vy (tốt nghiệp chuyên ngành về điện hạt nhân Trường Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Hạt nhân Quốc gia MEPhI - Liên bang Nga) đã phải nán lại thêm 1 ngày để mục sở thị, chiêm ngưỡng cho bằng được những món đồ cổ mà lâu nay chỉ biết rất ít thông tin qua mạng. Phương Vy thực sự ngạc nhiên và tỏ ra vô cùng thích thú: “Một không gian hết sức độc đáo, hiếm có và chưa từng thấy bao giờ”!

Như để kiểm chứng một chiếc máy hát đĩa cổ xưa vẫn còn vẹn nguyên theo thời gian, Phương Vy đã đề nghị nhà sưu tập Nguyễn Thi cho nghe thử một đoạn âm thanh của một chiếc máy hát đĩa trong số đó. Thật không ngờ! Tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy hát đĩa cổ xưa khiến những ai nấy đều thán phục, trầm trồ. Chưa hết, cô gái trẻ quê miền Tây sông nước còn đánh bạo thử kiểm chứng một chiếc đàn piano và trải lòng mình với những thanh âm ngọt ngào qua một trích đoạn nhạc phẩm nổi tiếng, thuộc tổ khúc Harpsichord số 7 của nhà soạn nhạc Geoge Frideric Hander trong một không gian không thể lãng mạn hơn.

Một trong những không gian hoài niệm của nhà sưu tập Nguyễn Thi

Không chỉ là một nhà sưu tập sành điệu, mà Nguyễn Thi còn là một nghệ nhân chuyên chế tác đàn guitar, sửa chữa đàn piano lành nghề; một nhạc sĩ gạo cội với màn độc tấu guitar classic điêu luyện trên chính cây đàn guitar do mình chế tác. Ngoài ra, ông còn là một người thầy dạy đàn guitar miễn phí đáng kính của bao thế hệ học trò ở “Phố núi ngàn thông”.

Thật thi vị khi được ngồi cùng với nhà sưu tập, kiêm nghệ sĩ - nghệ nhân chế tác đàn guitar Nguyễn Thi nhâm nhi một tách trà hay một ly cà phê vào buổi sáng sớm; lắng nghe những hiện vật cổ xưa tự nói lên tiếng nói và giá trị của nó trong một không gian tĩnh lặng của đất trời Đà Lạt, nhất là khi mùa đông phố núi đang về.