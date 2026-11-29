Cảnh trong phim Secret of a Mountain Serpent (Ấn Độ). Ảnh: HANIFF.

Một trong những tác phẩm đáng chú ý là phim La Grazia (Ý) của đạo diễn Paolo Sorrentino. Bộ phim tinh tế đi sâu phân tích tâm lý nhân vật, kết hợp phong cách sang trọng và chất hài hước đặc trưng của vị đạo diễn nổi tiếng từng đoạt giải Oscar Phim nước ngoài xuất sắc với tác phẩm The Great Beauty. Tại Liên hoan Phim Venice năm 2025, La Grazia đã giành nhiều giải thưởng, trong đó có giải Nam diễn viên chính xuất sắc dành cho Toni Servillo.

Cũng mang dấu ấn sáng tạo riêng, The Dreamed Adventure (Bulgaria) của đạo diễn Valeshka Grisebach là bộ phim có tính thể nghiệm mạnh mẽ. Tác phẩm kết hợp giữa phong cách phim truyện và phim tài liệu, đồng thời thách thức những quan niệm thông thường về phương thức kể chuyện trong điện ảnh. Những tìm tòi trong ngôn ngữ thể hiện đã giúp bộ phim giành Giải thưởng của Ban giám khảo tại Liên hoan Phim Cannes năm 2026.

Nếu hai tác phẩm trên gây ấn tượng bởi cách tiếp cận và ngôn ngữ điện ảnh riêng biệt thì Case 137 (Pháp) của đạo diễn Dominik Moll lại thu hút sự chú ý bởi đề tài xã hội mang tính thời sự. Bộ phim từng được trình chiếu tranh giải tại Liên hoan Phim Cannes năm 2025, sau đó mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng César của Pháp cho Léa Drucker.

Ở một hướng khai thác khác, Mirrors No.3 (Đức) của đạo diễn Christian Petzold mang đến câu chuyện giàu sức ám ảnh và cảm động về nỗi đau mất người thân trong gia đình. Bằng cách thể hiện hiện đại, bộ phim khắc họa những tổn thương và diễn biến tâm lý của con người trước mất mát. Tác phẩm đã giành giải thưởng của Ban giám khảo tại Liên hoan Phim Lisbon năm 2025.

Trong khi đó, Secret of a Mountain Serpent (Ấn Độ) của đạo diễn Nidhi Saxena lại đưa khán giả đến với một câu chuyện đậm chất Á Đông. Bộ phim được kể bằng nhịp điệu chậm rãi, giàu chất thơ hiện đại, cô đọng và biểu cảm. Đặc biệt, vẻ đẹp độc đáo của vùng núi Himalaya không chỉ tạo nên bối cảnh mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển câu chuyện. Tác phẩm đã giành giải New Voice Award tại Liên hoan Phim Bangkok năm 2025.

Cảnh trong phim What Does That Nature Say To You (Hàn Quốc). Ảnh: HANIFF.

Cũng khai thác thân phận con người trong xã hội hiện đại, A Poet (Colombia) của đạo diễn Simón Mesa Soto mang đến cái nhìn thẳng thắn về những khó khăn, trắc trở trong cuộc đời một nhà thơ. Tuy đề cập đến những vấn đề không dễ dàng, bộ phim vẫn tạo được sự gần gũi nhờ những nét hồn nhiên, hài hước, khiến khán giả vừa cảm thông vừa xúc động. Tác phẩm từng giành giải thưởng tại Liên hoan Phim Cannes, Liên hoan Phim San Sebastián cùng nhiều liên hoan phim khác.

Một lát cắt khác về số phận con người trong bối cảnh lịch sử - xã hội được thể hiện qua Narciso (Paraguay) của đạo diễn Marcelo Martinessi. Bộ phim khắc họa số phận bi thảm của một ca sĩ nhạc rock'n'roll dưới chế độ độc tài quân sự ở Paraguay, trong một xã hội ngột ngạt, nơi người đồng tính phải đối mặt với sự đàn áp. Với nội dung giàu tính phản ánh, tác phẩm đã đoạt giải tại Liên hoan Phim Berlin và Liên hoan Phim Mar del Plata năm 2026, đồng thời được Paraguay lựa chọn làm đại diện tham dự Oscar 2027.

Không chỉ tập trung vào những vấn đề xã hội và thân phận cá nhân, chương trình còn giới thiệu các tác phẩm khai thác những thiết chế có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người. Tiêu biểu là Lesson Learned (Hungary) của đạo diễn Balint Szimler. Bộ phim đi sâu miêu tả nhiều vấn đề tồn tại trong hệ thống giáo dục của xã hội hiện đại. Tác phẩm đã giành hai giải thưởng tại Liên hoan Phim Locarno năm 2024.

Trong khi đó, The Currents (Thụy Sĩ) của đạo diễn Milagros Mumenthaler mang đến một cách tiếp cận giàu tính phân tích tâm lý. Bộ phim lựa chọn lối kể chuyện tối giản, gợi mở, tạo không gian để người xem tự cảm nhận và suy ngẫm về những diễn biến trong câu chuyện. Tác phẩm đã nhận được giải thưởng tại Liên hoan Phim San Sebastián năm 2025.

Khép lại danh sách những tác phẩm tiêu biểu là What Does That Nature Say To You (Hàn Quốc), bộ phim mang đậm phong cách sáng tác đặc trưng của Hong Sangsoo, một trong những đạo diễn hàng đầu của dòng phim tác giả Hàn Quốc. Tác phẩm khai thác những vấn đề gần gũi trong đời sống thường nhật bằng nhịp điệu chậm rãi, cách thể hiện tự nhiên, tạo cảm giác như không có sự dàn dựng và gần với phong cách phim tài liệu. Bộ phim từng được trình chiếu tranh giải tại Liên hoan Phim Berlin năm 2025.

Đánh giá về các tác phẩm được giới thiệu trong chương trình, đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Sơ tuyển HANIFF 2026 nhận định: Đây là một số bộ phim trong chương trình Toàn cảnh Điện ảnh thế giới của Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Bên cạnh đó, chương trình còn có nhiều bộ phim chất lượng tốt khác. Hầu hết các tác phẩm đều từng được đề cử hoặc đoạt giải tại những liên hoan phim uy tín trên thế giới.

Theo đạo diễn, NSƯT Bùi Trung Hải, HANIFF 2026 sẽ là cơ hội để khán giả Thủ đô hiểu rõ hơn về sự phát triển đa dạng, mạnh mẽ của điện ảnh thế giới trong hai năm vừa qua.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ VIII năm 2026 diễn ra từ ngày 28/11 - 2/12. Trong 5 ngày diễn ra Liên hoan Phim, nhiều hoạt động phong phú sẽ được tổ chức, gồm: chiếu phim tại 07 cụm rạp và chiếu phim ngoài trời; giao lưu nghệ sĩ; hội thảo chuyên ngành; triển lãm điện ảnh; Triển lãm Phim, Truyền hình và Nội dung số; Chợ Dự án làm phim; Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh; các hoạt động kết nối, hợp tác quốc tế và quảng bá văn hóa, du lịch Thủ đô Hà Nội.

HANIFF VIII không chỉ là điểm hẹn của những người yêu điện ảnh, mà còn là nơi những ý tưởng sáng tạo gặp gỡ nguồn lực đầu tư, những tài năng tìm thấy cơ hội phát triển, các doanh nghiệp tìm thấy đối tác và điện ảnh Việt Nam có thêm cơ hội vươn ra thế giới.