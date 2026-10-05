Những bộ phận hay bị bỏ của tôm gây nhiều tranh cãi

Nhiều người nói rằng ăn đầu tôm bổ não, bổ mắt còn vỏ tôm chứa canxi nên không được bỏ đi. Xin chuyên gia tư vấn quan niệm này đúng hay không? (Võ Thị Tuyền - TPHCM)

ThS.BS Trương Nhật Khuê Tường, giảng viên bộ môn Dinh dưỡng, Trường ĐH Y Dược TPHCM tư vấn:

Tôm là thực phẩm giàu protein, đồng thời cung cấp nhiều vi chất như vitamin B12, selen, omega-3 và một số khoáng chất. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của tôm cũng cần ăn và một số quan niệm phổ biến về đầu, vỏ hay “chỉ đen” của tôm vẫn chưa chính xác.

Đầu tôm: Nhiều người cho rằng bộ phận này, đặc biệt là phần mắt, chứa nhiều dưỡng chất giúp sáng mắt, tốt cho não nên thường giữ nguyên đầu tôm khi chế biến hoặc giã đầu tôm để nấu canh.

Tuy nhiên, bạn không nên xem đầu tôm là bộ phận đặc biệt bổ dưỡng và cần thận trọng khi sử dụng, nhất là với trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Đầu và vỏ tôm không bổ như nhiều người vẫn quan niệm. Ảnh: Hoa Linh.

Đầu tôm chứa các cơ quan tiêu hóa của tôm và có thể tích lũy các chất ô nhiễm tùy môi trường sống. Vì vậy, việc lựa chọn tôm tươi, có nguồn gốc rõ ràng và chế biến kỹ quan trọng hơn việc cố ăn cả đầu để bổ sung dinh dưỡng.

Vỏ tôm: Một quan niệm khá phổ biến là vỏ tôm chứa nhiều canxi nên cha mẹ thường cố ép trẻ ăn cả vỏ để tăng cường canxi cho xương.

Thực tế, thành phần chính của vỏ tôm là chitin - một polysaccharide cấu tạo nên bộ xương ngoài của động vật giáp xác. Vỏ tôm không phải là nguồn canxi dễ hấp thu như nhiều người vẫn nghĩ.

Trong khi đó, phần thịt tôm mới là phần cung cấp protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Với trẻ nhỏ, việc cố ăn cả vỏ còn có thể làm tăng nguy cơ hóc, nhất là khi vỏ cứng hoặc có những mảnh sắc.

Vì vậy, cha mẹ không cần ép trẻ ăn vỏ tôm với mục đích bổ sung canxi. Nhu cầu canxi nên được đáp ứng từ nhiều nguồn thực phẩm phù hợp trong chế độ ăn hằng ngày.

Chỉ đen trên lưng: Đường màu sẫm chạy dọc lưng tôm thường được gọi là “chỉ tôm" thuộc đường tiêu hóa của tôm, có thể nhìn rõ hơn ở những con tôm lớn.

Khi tôm được nấu chín kỹ, phần này không phải là chất độc và không nhất thiết phải bỏ vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, người chế biến có thể lấy đường chỉ này ra để món ăn sạch và đẹp mắt hơn, tránh bị sạn.

Lưu ý, đây là thực phẩm có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng nếu được lựa chọn và chế biến đúng cách. Khi mua, bạn nên chọn tôm còn tươi, không có mùi bất thường, bảo quản lạnh đúng quy định và chế biến sớm.

Tôm cần được nấu chín kỹ, không nên ăn tôm sống hoặc tái vì có nguy cơ nhiễm vi sinh vật, ký sinh trùng. Người có tiền sử dị ứng với tôm hoặc các loại hải sản cũng cần thận trọng; nếu từng có phản ứng dị ứng nghiêm trọng, nên tránh thực phẩm gây dị ứng và trao đổi với bác sĩ khi cần.

Với trẻ nhỏ, nên bóc vỏ, loại bỏ những phần cứng, chế biến phù hợp với khả năng nhai nuốt của trẻ để hạn chế nguy cơ hóc.