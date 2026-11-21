Biện pháp phục vụ cộng đồng hay còn gọi là hình phạt lao động công ích là một hình thức xử phạt mang tính chất pháp lý, trong đó những cá nhân bị kết tội thực hiện một số hành vi phạm tội nhất định phải hoàn thành công việc phục vụ cộng đồng mà không được nhận thù lao, như một hình thức bồi thường hoặc cải tạo.

Thay vì phải ngồi tù hay đóng phạt tiền, người phạm tội được giao các nhiệm vụ như dọn dẹp những khu vực công cộng, hỗ trợ các tổ chức từ thiện hoặc tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng. Hình thức xử phạt này nhằm mục đích giáo dục về tinh thần trách nhiệm, khuyến khích ý thức chịu trách nhiệm cá nhân, đồng thời tạo cơ hội để người phạm tội đóng góp ngược lại cho xã hội.

Một công dân Singapore được tòa án Malaysia phạt quét dọn đường phố sau khi vi phạm lệnh cấm đốt pháo hoa tại Malaysia. Ảnh: CNA

Hình phạt lao động công ích đã có lịch sử lâu đời

Hình thức xử phạt bằng lao động công ích đã được áp dụng trong năm thập kỷ qua và hiện đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Khái niệm lao động công ích bắt nguồn từ năm 1553 tại London, khi đó được dùng để ngăn chặn các nhóm người trong độ tuổi lao động nhưng lười biếng và lang thang. Hình thức này cũng được áp dụng trong và sau Thế chiến thứ hai, khi các thẩm phán tại Alaska, Hoa Kỳ coi lao động công ích như một phần của chế độ quản chế.

Tại Anh và xứ Wales, việc chính thức đưa lao động công ích vào danh mục các hình thức xử phạt bắt nguồn từ "Báo cáo Wootton" năm 1970; báo cáo này ủng hộ các biện pháp không giam giữ và nhấn mạnh những lợi ích của lao động công ích như một giải pháp thay thế mang tính xây dựng và tiết kiệm chi phí. Khuyến nghị từ báo cáo này đã dẫn đến sự ra đời của Đạo luật Tư pháp Hình sự năm 1972, trong đó quy định các đặc điểm chính của hình thức xử phạt bằng lao động công ích.

Tại Hoa Kỳ, các chương trình lao động công ích chính thức bắt đầu từ năm 1966 với việc thành lập một chương trình tại Quận Alameda, California; tại đây, các thẩm phán tòa án thành phố đã tuyên phạt nhiều người phạm các lỗi giao thông bằng hình thức lao động không hưởng lương hoặc lao động công ích, đồng thời một cơ quan chuyên trách cũng được thành lập để quản lý hoạt động này.

Ngày nay, lao động công ích như một hình thức xử phạt đang được áp dụng phổ biến ở nhiều quốc gia, bao gồm Úc, Sri Lanka và Đức.

Những biện pháp phục vụ cộng đồng phổ biến trên thế giới

Thay vì tước đoạt quyền tự do của những người phạm các tội ít nguy hiểm (chẳng hạn như các tội danh được xét xử theo thủ tục rút gọn) hay xử phạt tiền, tòa án ở một số quốc gia trên thế giới áp đặt một số hạn chế và yêu cầu người phạm tội thực hiện một số nghĩa vụ nhất định.

Tòa án có thể áp dụng hình phạt lao động không hưởng lương đối với các tội danh ít nghiêm trọng hoặc các tội danh phù hợp, thường là với một số giờ lao động cố định (ví dụ: từ 14 đến 240 giờ tại Phần Lan, hoặc từ 40 đến 400 giờ tại New Zealand).

So với việc giam giữ trong nhà tù hoặc trại giam, các biện pháp này ít tốn kém hơn trong khâu quản lý, ít có khả năng dẫn đến hành vi phạm tội trong tương lai hơn, và mang tính nhân văn hơn. Chúng gây ra ít tác động tiêu cực gián tiếp hơn đối với cuộc sống và tương lai của chính người phạm tội cũng như những người thân của họ. Các biện pháp này có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy theo mức độ nghiêm trọng của tội danh. Nếu được quản lý tốt, áp dụng đúng đối tượng và được đầu tư kinh phí thỏa đáng, chúng sẽ giúp giảm tỷ lệ tái phạm.

Vệ sinh các địa điểm công cộng là một hình thức lao động công ích phổ biến tại New Zealand. Ảnh: NZ Govt

Tại Vương quốc Anh, người phạm tội có thể phải tuân thủ để thực hiện biện pháp phục vụ cộng đồng như: thực hiện tối đa 300 giờ lao động không hưởng lương hoặc tham gia chương trình giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Khi việc áp dụng các hình phạt tài chính—bao gồm các khoản tiền phạt mang tính trừng phạt và án phí—ngày càng thu hút sự chú ý do gánh nặng đặt lên vai các bị cáo có thu nhập thấp, các khu vực pháp lý trên khắp Hoa Kỳ tìm kiếm những giải pháp thay thế công bằng hơn. Lao động công ích, thường dưới hình thức dọn dẹp không gian công cộng theo yêu cầu của tòa án hoặc làm việc tại các tổ chức cộng đồng địa phương. Lao động công ích có thể được áp dụng thay thế cho, hoặc bổ sung vào, các yêu cầu hay bản án khác do tòa án Hoa Kỳ đưa ra, chẳng hạn như phạt tù, các hình phạt tài chính hoặc thời gian quản chế.

Nhiều quốc gia trên thế giới kết hợp lao động công ích với các hình thức như kết hợp lao động công ích với việc điều trị lạm dụng chất gây nghiện, hỗ trợ sức khỏe tâm thần hoặc các chương trình điều chỉnh hành vi.

Một số quốc gia lại cho phép một phần thời gian chấp hành án được dành cho các hoạt động đào tạo thực tiễn—như học đọc viết, quản lý ngân sách, chuẩn bị kỹ năng làm việc hoặc kỹ năng làm cha mẹ—song song với việc lao động phục vụ cộng đồng.

Những người phạm tội có thể phải thường xuyên trình diện trước các nhân viên quản chế hoặc làm việc dưới sự giám sát, đồng thời phải tuân thủ các quy định về giờ giới nghiêm, hạn chế đi lại hoặc chịu sự giám sát bằng thiết bị điện tử.

Trong các hệ thống pháp luật áp dụng biện pháp cải tạo dựa vào cộng đồng, những người tham gia có thể sống tại các cơ sở lưu trú chuyển tiếp, hoặc được phép rời nơi giam giữ vào ban ngày để tham gia các công việc hay chương trình đã được phê duyệt, trước khi quay trở lại.

Giá trị nhân văn từ một biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đặc biệt

Việc áp dụng lao động công ích như một hình thức xử phạt đối với người phạm tội đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong các quan niệm truyền thống về công lý.

Thay vì chỉ đơn thuần chịu phạt, người phạm tội có cơ hội đóng góp tích cực cho cộng đồng, qua đó thay đổi cách nhìn nhận trước đây của họ về hậu quả từ hành vi của chính mình. Điều này giúp họ có cái nhìn toàn diện hơn về tác động của hành vi cá nhân đối với xã hội.

Phục vụ cộng đồng góp phần giáo dục giới trẻ và ngăn ngừa vi phạm pháp luật ở lứa tuổi vị thành niên. Ảnh: Shutterstock

Tham gia lao động công ích thúc đẩy tinh thần trách nhiệm cá nhân, khi người phạm tội trực tiếp thực hiện các hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng. Trải nghiệm thực tế này giúp họ nhận ra hệ quả từ hành vi của mình trên quy mô rộng lớn hơn, từ đó khuyến khích họ chịu trách nhiệm về những gì đã gây ra. Hơn nữa, lao động công ích còn tạo điều kiện để người phạm tội suy ngẫm và phát triển sự thấu cảm, khi họ tận mắt chứng kiến ​​những tác động tích cực từ đóng góp của mình đối với người khác.

Đây cũng là một công cụ tái hòa nhập xã hội, cho phép người phạm tội trở lại cộng đồng thông qua các hành động tích cực. Bằng cách tham gia vào các dự án cộng đồng, họ có thể tìm thấy mục đích sống và cảm giác thuộc về một tập thể; điều này góp phần vào quá trình cải tạo và giảm thiểu nguy cơ tái phạm. Ngoài ra, lao động công ích còn chú trọng vào việc đền bù và hàn gắn các mối quan hệ thông qua mô hình "công lý phục hồi". Bằng cách nỗ lực vì sự phát triển tốt đẹp hơn của cộng đồng, người phạm tội có thể góp phần sửa chữa những mối quan hệ vốn đã bị rạn nứt do hành vi của họ gây ra.

Hình thức “hoàn lương” tích cực này còn giúp người phạm tội xây dựng lại sự tự tôn của cá nhân mình, khi họ nhận được sự ghi nhận và trân trọng từ người khác nhờ những đóng góp của mình. Khi bắt đầu nhìn nhận bản thân như một thành viên có giá trị trong xã hội—một người có khả năng tạo ra thay đổi tích cực—họ sẽ ít có xu hướng quay lại con đường phạm tội, từ đó góp phần xây dựng một xã hội an toàn và hòa nhập hơn.