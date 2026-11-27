Để hiểu rõ hơn về nguy cơ cũng như cách nhận biết, tố giác các cơ sở (CS) hoạt động trái phép, phóng viên (PV) Chuyên đề CATP đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Vi Đin - Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực (KV) 20 về những vấn đề này.

P.V: Việc sang chiết gas trái phép, đặc biệt là SD dụng cụ thô sơ để bơm chiết hoặc nạp lại bình gas mini đã qua SD, tiềm ẩn những nguy cơ cháy, nổ như thế nào đối với người dân và cộng đồng, thưa thiếu tá?

Thiếu tá NGUYỄN VI ĐIN: Trước hết, phải khẳng định việc sang chiết gas trái phép, đặc biệt là SD dụng cụ thô sơ, tự chế để nạp lại bình gas mini đã qua SD rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, có thể gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản (TS).

Về đặc tính, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG, gọi tắt khí gas) là chất rất dễ cháy. Khi bị rò rỉ, khí gas nặng hơn không khí nên có xu hướng tích tụ tại những vị trí thấp, KV kín hoặc không thông thoáng. Khi khí gas hòa trộn với không khí đạt đến nồng độ nguy hiểm, chỉ cần gặp nguồn gây cháy rất nhỏ như tia lửa điện, ngọn lửa trần hoặc tàn thuốc lá cũng có thể gây cháy, nổ.

Thiếu tá Nguyễn Vi Đin - Phó đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 20

Đối với hoạt động sang chiết bằng dụng cụ thô sơ rất dễ xảy ra tình trạng rò rỉ khí gas, nạp quá khối lượng cho phép hoặc mất an toàn tại vị trí kết nối. Đặc biệt, nhiều loại chai LPG (gọi tắt là bình gas) mini chỉ được thiết kế để SD 1 lần, không được phép nạp lại. Việc cố tình tái nạp có thể khiến van bình không bảo đảm độ kín, làm tăng nguy cơ rò rỉ, cháy, nổ trong quá trình vận chuyển, bảo quản, SD.

Điều đáng lo ngại là các hoạt động này có thể diễn ra trong nhà ở hoặc những KV nằm xen cài trong khu dân cư. Nếu xảy ra cháy, nổ, hậu quả có thể ảnh hưởng đến các hộ dân liền kề, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, TS của nhiều người. Chính vì vậy, người dân tuyệt đối không tự ý sang chiết gas, nạp lại các bình mini loại SD 1 lần hoặc SD gas không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn.

P.V: Phòng CSPCCC&CNCH khuyến khích người dân phản ánh các hành vi vi phạm qua những kênh nào? Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin do người dân cung cấp được thực hiện ra sao, thưa thiếu tá?

Thiếu tá NGUYỄN VI ĐIN: Khi phát hiện CS có dấu hiệu sang chiết, nạp gas trái phép hoặc hoạt động không bảo đảm an toàn PCCC, người dân có thể gọi đến số điện thoại 114 hoặc phản ánh trực tiếp đến CA xã, phường, đặc khu, các Đội CC&CNCH khu vực thuộc Phòng CSPCCC&CNCH để được tiếp nhận, xử lý.

Hiện nay, người dân cũng có thể SD các ứng dụng trên điện thoại thông minh như "Báo cháy 114" của Bộ CA hoặc "SOS An ninh trật tự" của CATP để gửi thông tin phản ánh. Những ứng dụng này cho phép người dân cung cấp hình ảnh, video và vị trí xảy ra vụ việc, giúp lực lượng chức năng thuận tiện hơn trong việc tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin. Đặc biệt, Ban chỉ huy Phòng CSPCCC và CNCH - CATP đã công khai số điện thoại 0983.481.400 của Trung tá Lê Tấn Châu - Phó trưởng phòng - để trực tiếp tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về các CS nghi sang chiết gas trái phép hoặc có dấu hiệu mất an toàn cháy, nổ.

Kiểm tra một cơ sở kinh doanh gas

Trên CS thông tin do người dân cung cấp, lực lượng CA sẽ phân loại, xác minh và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền; trường hợp phát hiện hành vi sang chiết, nạp gas trái phép hoặc vi phạm các quy định về an toàn PCCC sẽ xử lý nghiêm hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật. Đối với những trường hợp có dấu hiệu rò rỉ khí gas, nguy cơ cháy, nổ trực tiếp, Phòng sẽ lập tức điều động lực lượng, phương tiện PCCC&CNCH gần nhất đến hiện trường, triển khai các biện pháp xử lý khẩn cấp, kịp thời ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy, nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

P.V: Bên cạnh việc khuyến khích người dân chủ động phát hiện, tố giác CS sang chiết gas trái phép, Phòng CSPCCC&CNCH có khuyến cáo gì đối với người dân trong việc lựa chọn, SD và bảo quản bình gas, đặc biệt là bình gas mini, nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ?

Thiếu tá NGUYỄN VI ĐIN: Người dân cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau:

Về lựa chọn bình gas: Người dân nên mua gas tại các cửa hàng uy tín, kiểm tra kỹ tình trạng bình trước khi SD; không dùng bình móp méo, han gỉ, hỏng van hoặc có dấu hiệu rò rỉ. Đặc biệt, đối với bình gas mini loại SD 1 lần, theo QCVN 02:2017/BCT về an toàn chai LPG mini, trên vỏ bình phải có dòng cảnh báo "Chỉ nạp một lần, cấm nạp lại dưới mọi hình thức". Do đó, tuyệt đối không mua và SD những bình gas mini loại đã được thu gom, nạp lại.

Cách SD và bảo quản: Theo khoản 5 Điều 10 QCVN 04:2013/BCT, bình gas phải được lắp đặt ở tư thế thẳng đứng, tại vị trí thông thoáng, không đặt trong phòng kín, hầm kín hoặc KV cửa ra vào, nơi thường xuyên có người qua lại; phải bảo đảm khoảng cách an toàn với các thiết bị điện và loại trừ nguồn gây cháy gần KV đặt bình. Quá trình SD cần thường xuyên kiểm tra van, dây dẫn và các mối nối, khóa van sau khi SD.

Về xử lý khi phát hiện rò rỉ gas: Khi ngửi thấy mùi gas bất thường, người dân phải tuyệt đối tránh SD lửa, không bật, tắt công-tắc điện hoặc thực hiện các thao tác có khả năng phát sinh tia lửa. Nếu bảo đảm an toàn thì nhanh chóng khóa van bình gas, mở cửa để thông gió tự nhiên đồng thời cảnh báo và đưa mọi người ra khỏi KV nguy hiểm. Khi phát hiện bình gas không bảo đảm an toàn, có nguy cơ rò rỉ phải ngừng SD, thông báo cho cửa hàng gas đến khắc phục, không tự ý sửa chữa, thay thế thiết bị.

Trường hợp xảy ra sự cố hoặc có nguy cơ cháy, nổ, người dân cần lập tức gọi số điện thoại 114 để lực lượng CSPCCC&CNCH kịp thời hỗ trợ, xử lý. Bà con không vì giá rẻ mà lựa chọn những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí.