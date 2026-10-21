Những biến chứng nguy hiểm của cúm A, không nên chủ quan

Cúm A không chỉ gây sốt, ho, đau họng hay mệt mỏi mà còn có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, tổn thương nhiều cơ quan, thậm chí đe dọa tính mạng. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền là những nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng.

Cúm A có thể gây biến chứng nghiêm trọng

Cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm A gây ra, lây chủ yếu qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc tiếp xúc với dịch tiết có chứa virus. Bệnh thường xuất hiện với các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ và mệt mỏi.

Phần lớn người mắc cúm A có thể hồi phục sau vài ngày đến khoảng một tuần. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, bệnh có thể tiến triển nặng, gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời.

Một trong những biến chứng đáng lo ngại nhất là viêm phổi. Tình trạng này có thể do virus cúm trực tiếp gây tổn thương phổi hoặc do bội nhiễm vi khuẩn sau khi mắc cúm. Người bệnh có thể ho nhiều, sốt cao kéo dài, đau ngực, khó thở và suy giảm khả năng trao đổi oxy. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy hô hấp, phải điều trị tại bệnh viện.

Ngoài viêm phổi, cúm A còn có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý nền như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính... Khi nhiễm virus, cơ thể phải đối mặt với phản ứng viêm và những thay đổi về chuyển hóa, khiến bệnh nền khó kiểm soát hơn, đồng thời làm tăng nguy cơ nhập viện.

Ai có nguy cơ cao gặp biến chứng?

Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai và người có hệ miễn dịch suy yếu là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi mắc cúm A.

Ở trẻ em, bệnh có thể diễn biến nhanh, gây sốt cao, mất nước, viêm phổi hoặc các biểu hiện bất thường về ý thức trong trường hợp nặng. Người cao tuổi đôi khi không có triệu chứng điển hình nhưng có thể nhanh chóng suy giảm sức khỏe, khiến bệnh nền tiến triển xấu.

Những ngày gần đây, số các ca mắc cúm A đang tăng cao tại Hà Nội và 1 số thành phố lớn khác, vậy nên người dân tuyệt đối không được chủ quan (Ảnh minh họa)

Đối với phụ nữ mang thai, cúm có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng và một số biến cố thai kỳ. Vì vậy, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ cúm, thai phụ cần chủ động liên hệ cơ sở y tế để được đánh giá và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Người mắc bệnh tim mạch, bệnh hô hấp mạn tính, bệnh thận, đái tháo đường hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch cũng không nên chủ quan, kể cả khi các triệu chứng ban đầu chưa nghiêm trọng.

Dấu hiệu nào cần đi khám ngay?

Theo khuyến cáo y tế, người mắc cúm A cần được theo dõi sát diễn biến bệnh. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, thở nhanh, đau hoặc tức ngực, môi tím tái, lú lẫn, co giật, li bì bất thường, cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Ở trẻ em, những biểu hiện đáng lo ngại gồm thở rút lõm lồng ngực, bỏ bú hoặc uống kém, ít đi tiểu, khó đánh thức, co giật hoặc da tái bất thường. Người bệnh cũng cần đi khám khi sốt kéo dài, triệu chứng ngày càng nặng hoặc đã đỡ nhưng sốt và ho trở lại, bởi đây có thể là dấu hiệu của biến chứng hoặc bội nhiễm.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng kháng sinh để điều trị cúm do virus gây ra. Thuốc kháng virus có thể được chỉ định trong những trường hợp phù hợp, đặc biệt với người có nguy cơ cao hoặc mắc bệnh nặng; hiệu quả thường tốt hơn khi điều trị sớm. Người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế, nghỉ ngơi, uống đủ nước và không tự ý dùng thuốc.

Để phòng bệnh, người dân nên tiêm vaccine cúm hằng năm, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, giữ không gian sống thông thoáng và hạn chế tiếp xúc gần với người đang mắc bệnh.

Cúm A không phải lúc nào cũng nguy hiểm, nhưng những biến chứng của bệnh có thể diễn tiến nhanh, nhất là ở nhóm nguy cơ cao. Nhận biết sớm dấu hiệu bất thường, chủ động thăm khám và điều trị đúng cách là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế hậu quả nghiêm trọng của bệnh.