Những bí thư đoàn xung kích, tình nguyện vì môi trường

Bí thư Đoàn phường Sầm Sơn Nguyễn Hữu Tuấn (bên phải) tham gia dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển Sầm Sơn.

Nhằm thực hiện hiệu quả mô hình “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” trên địa bàn xã Thọ Xuân, dưới sự dẫn dắt, định hướng của Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng, đông đảo ĐVTN đã ra quân thực hiện công trình “Hàng rào xanh” tại Nhà văn hóa thôn Bất Căng. Chỉ trong 1 ngày ra quân, các ĐVTN đã xây bồn và trồng hơn 400 bầu cây chuỗi ngọc, cây mai vạn phúc với tổng chiều dài hơn 60m trong khuôn viên nhà văn hóa.

Chị Hoàng Thị Phượng cho biết: “Cùng với thực hiện công trình “Hàng rào xanh”, để nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong cộng đồng, Đoàn xã đã và đang duy trì hiệu quả các phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; triển khai các tuyến đường thanh niên tự quản, tuyến đường hoa, hàng cây thanh niên và mô hình phân loại rác thải tại nguồn, thu gom phế liệu gây quỹ cho hoạt động an sinh xã hội”.

Tại phường Sầm Sơn, không dừng lại ở những hoạt động mang tính phong trào, Bí thư Đoàn phường Nguyễn Hữu Tuấn còn đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để tuyên truyền về bảo vệ môi trường; vận động người dân hạn chế sử dụng túi nilon, giảm thiểu rác thải nhựa; bỏ rác thải đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Theo đó, chỉ với một hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện” dọn vệ sinh khu vực biển Sầm Sơn được đăng tải, kêu gọi trên fanpage của Đoàn phường đã thu hút hàng trăm lượt like, share, nhất là sự tham gia cùng dọn dẹp vệ sinh môi trường của hàng trăm ĐVTN và các tầng lớp Nhân dân.

Anh Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ: “Dù các nền tảng số không còn xa lạ với cộng đồng, nhưng việc ứng dụng vào công tác thanh niên, nhất là công tác bảo vệ môi trường lại là một bước đi mới mẻ và đầy sức hút. Đây được xem là phương thức tiếp cận hiện đại, linh hoạt, giúp đưa hoạt động bảo vệ môi trường lan tỏa trong cộng đồng và đưa phong trào thanh niên chạm đến đúng nhu cầu thực tế của cộng đồng”.

Bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường cũng như trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, những thủ lĩnh đoàn đã và đang tạo nguồn cảm hứng “truyền lửa” để các bạn trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và thực hiện tốt hơn các phần việc của mình. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh, cho biết: Thời gian tới, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ bí thư đoàn cơ sở phát huy vai trò kết nối giữa tổ chức đoàn với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân; huy động nguồn lực xã hội hóa, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng để tiếp tục duy trì và nhân rộng hiệu quả các mô hình gắn với công tác bảo vệ môi trường ngày càng phát triển, lan tỏa mạnh mẽ.