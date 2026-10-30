Những bí thư chi đoàn làm kinh tế giỏi

Không chỉ năng nổ trong công tác đoàn, phong trào thanh niên, nhiều bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh còn tiên phong phát triển kinh tế gia đình bằng những mô hình sản xuất hiệu quả. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật và khai thác tiềm năng địa phương, họ không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn trở thành những tấm gương truyền cảm hứng, khuyến khích đoàn viên, thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp.

Lan tỏa tinh thần lập thân, lập nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan (nay là Trường Đại học Tài chính - Marketing), anh Huỳnh Trương Long Ngân (sinh năm 1993), Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Nghĩa Phú, phường Bắc Cam Ranh quyết định trở về quê hương tìm hướng phát triển kinh tế. Với mong muốn lập nghiệp trên chính mảnh đất mình sinh ra, anh đầu tư xây dựng nhà kính trồng dưa lưới trên diện tích 2.000m².

Anh Huỳnh Trương Long Ngân tỉ mỉ trong từng công đoạn chăm sóc cây dưa lưới.

Trong quá trình sản xuất, anh Ngân chú trọng ứng dụng kỹ thuật canh tác phù hợp, tận dụng ưu thế của hệ thống nhà kính để hạn chế tác động bất lợi của thời tiết, giảm nguy cơ sâu bệnh. Các khâu chăm sóc như: Tỉa nhánh, tuyển chọn quả, treo dây và cố định quả đều được thực hiện theo kỹ thuật nhằm bảo đảm cây sinh trưởng tốt, nâng cao chất lượng nông sản. Đến nay, mô hình duy trì 3 vụ mỗi năm, với doanh thu bình quân khoảng 100 triệu đồng/vụ. “Là cán bộ đoàn, tôi mong muốn vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tìm hướng làm ăn phù hợp. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục học hỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất”, anh Ngân chia sẻ.

Anh Võ Bá Cường chú trọng công tác vệ sinh chuồng trại, đảm bảo môi trường chăn nuôi sạch sẽ, thông thoáng.

Cùng lựa chọn khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương, anh Võ Bá Cường (sinh năm 1992), Bí thư Chi đoàn thôn Thái Giao, xã Phước Hữu phát triển kinh tế gia đình với mô hình nuôi heo sinh sản. Hiện nay, đàn heo nhà anh có 11 con heo nái, mỗi năm sinh sản 2 lứa. Trong quá trình chăn nuôi, anh chú trọng vệ sinh chuồng trại, chăm sóc heo bảo đảm dinh dưỡng; đồng thời sử dụng men vi sinh xử lý chất thải, khử khuẩn chuồng trại, góp phần hạn chế dịch bệnh và cải thiện môi trường chăn nuôi. Nhờ đó, mô hình mang lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng mỗi năm sau khi trừ chi phí, góp phần ổn định kinh tế gia đình.

Nhiều bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh cũng chủ động phát triển các mô hình kinh tế gắn với lợi thế địa phương. Tiêu biểu như mô hình nuôi tôm hùm lồng của anh Nguyễn Hữu Chí - Bí thư Chi đoàn thôn Khải Lương, xã Đại Lãnh; mô hình trang trại đồng cừu kết hợp du lịch trải nghiệm và dịch vụ ẩm thực của anh Nguyễn Anh Đức Tài - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Lộc Thịnh, phường Cam Ranh; hay mô hình nuôi gà thương phẩm của anh Nguyễn Đại Đức Tôn - Bí thư Chi đoàn thôn Cổ Mã, xã Đại Lãnh…

Với cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, những mô hình này không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn góp phần khai thác tiềm năng địa phương. Đặc biệt, bằng chính hiệu quả từ thực tiễn, những thủ lĩnh đoàn đã trở thành cầu nối lan tỏa kinh nghiệm, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm và khuyến khích thanh niên chủ động học hỏi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Đồng hành, tiếp sức thanh niên lập nghiệp

Anh Võ Đức Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Phước Hữu cho biết, nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên phát triển chăn nuôi, đồng thời khuyến khích tinh thần chủ động, vươn lên phát triển kinh tế tại địa phương, mới đây, Đoàn xã Phước Hữu triển khai mô hình hỗ trợ sinh kế cho thanh niên thông qua trao tặng gà giống. Thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục rà soát, lựa chọn các mô hình kinh tế hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng; khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn hướng sản xuất, chăn nuôi phù hợp với điều kiện địa phương. Đồng thời, Đoàn xã tăng cường kết nối với ngân hàng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp và nhà tài trợ nhằm hỗ trợ thanh niên tiếp cận vốn vay ưu đãi, trao tặng sinh kế, cây trồng, vật nuôi, tạo điều kiện phát triển sản xuất. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ bí thư chi đoàn thôn, góp phần xây dựng các mô hình điểm để thanh niên học tập, làm theo.

Đoàn viên, thanh niên địa phương tham quan mô hình nuôi heo sinh sản của anh Võ Bá Cường.

Chị Tô Thị Tuyết Ngân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết, những cán bộ cơ sở vừa gương mẫu trong công tác, vừa năng động, làm kinh tế giỏi là những nhân tố tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đồng thời tạo sức lan tỏa, truyền cảm hứng khởi nghiệp cho thế hệ trẻ. Để nhân rộng các mô hình hiệu quả, Tỉnh đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình, mô hình kinh tế tiêu biểu và cách làm sáng tạo; tổ chức các hoạt động giao lưu, tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế, giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận những phương thức sản xuất phù hợp. Phát huy vai trò cầu nối, các cấp bộ đoàn cũng chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh triển khai các hoạt động đồng hành với thanh niên, từng bước đưa những ý tưởng khởi nghiệp vào thực tiễn.