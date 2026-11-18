Gắn bó 22 năm với công việc chung của bản Háng Trợ, xã Pu Nhi, anh Hạng Chồng Giàng luôn nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của bà con. Sau khi sắp xếp, bản Háng Trợ hiện có 182 hộ với 985 nhân khẩu. Trên cương vị Trưởng bản, anh Giàng luôn sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng, vận động người dân chung tay thực hiện các phần việc chung.

Trưởng bản Háng Trợ Hạng Chồng Giàng (thứ thứ nhất từ phải sang) trao đổi, động viên bà con cùng tham gia tu sửa tuyến đường liên bản.

Một trong những dấu ấn rõ nét của anh Giàng là việc vận động Nhân dân cải tạo tuyến đường nối bản Nậm Bó với bản Háng Trợ. Sau nhiều năm sử dụng, tuyến đường xuống cấp, lầy lội, gây trở ngại lớn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của bà con. Trước thực tế đó, anh đã tổ chức họp dân, phân tích thấu đáo lợi ích của việc mở rộng đường để các hộ dân tự nguyện góp sức.

Anh Giàng chia sẻ: “Đoạn đường dài hơn 300m, từ khâu đào đất, san lấp mặt bằng đến phát quang hai bên đều thực hiện bằng sức người. Tôi cùng ban vận động của bản kiên trì giải thích để bà con thấy rõ tác dụng của việc sửa đường. Khi hiểu được lợi ích thiết thực, tất cả các hộ đều đồng thuận tham gia.”

Nhờ sự vận động của Trưởng bản Hạng Chồng Giàng, người dân bản Háng Trợ đã đoàn kết chung sức tu sửa tuyến đường, giúp việc đi lại thuận tiện hơn.

Không chỉ huy động sức dân làm hạ tầng, anh Giàng còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, phát huy hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước. Với các mô hình trồng hoa màu, cà phê, mắc ca, anh thường xuyên đến tận nương trao đổi, cầm tay chỉ việc giúp bà con áp dụng kỹ thuật vào sản xuất.

Nhận xét về người trưởng bản tận tụy, ông Lầu Vảng Nhè, người có uy tín bản Háng Trợ cho biết: “Anh Giàng làm trưởng bản nhiều năm, luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Bất kể việc gì của bản, anh luôn nói đi đôi với làm nên bà con rất tin tưởng và sẵn sàng làm theo”.

Cũng với tinh thần sâu sát cơ sở, tại xã Mường Tùng, sau khi sáp nhập các bản Pom Cại, Bản Mới, Tin Tốc và Mường Tùng cũ, bản Mường Tùng mới có quy mô 289 hộ, 1.224 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân cư phân tán đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý, vận động quần chúng.

Đảm nhiệm cương vị Bí thư Chi bộ bản Mường Tùng từ năm 2023, anh Khoàng Văn Biên, một đảng viên trẻ luôn xác định phương châm: Gần dân, hiểu dân và gương mẫu đi đầu. Cùng với việc duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, anh và các đảng viên thường xuyên đến từng hộ gia đình tuyên truyền chủ trương, chính sách mới, kịp thời lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc của bà con.

Anh Khoàng Văn Biên, Bí thư Chi bộ bản Mường Tùng (ngoài cùng bên phải) trực tiếp trao đổi, giải thích các chủ trương, chính sách mới cho người dân.

Theo anh Biên, có những nội dung dù đã phổ biến tại cuộc họp bản nhưng người dân vẫn còn băn khoăn, chưa nắm bắt hết. Vì vậy, người cán bộ cơ sở phải kiên trì giải thích, vận động theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, không thể chỉ nói một lần rồi thôi.

“Một số người lớn tuổi, khả năng nghe nói tiếng phổ thông còn hạn chế nên sau các cuộc họp, tôi thường đến tận nhà, dùng tiếng dân tộc để giải thích cặn kẽ những nội dung bà con chưa rõ. Trước khi đi tuyên truyền, bản thân tôi phải nghiên cứu kỹ chủ trương, chính sách để truyền đạt bằng lời lẽ dễ hiểu nhất, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.” - anh Biên bộc bạch.

Nếu ở Háng Trợ và Mường Tùng nổi bật ở công tác dân vận khéo, thì tại bản Huổi Pinh, xã Mường Toong, Bí thư Chi bộ Thào Seo Sình lại tạo dựng niềm tin với bà con bằng chính hiệu quả phát triển kinh tế hộ. Năm 2016, khi người dân vẫn quen trồng lúa nương, ngô kém hiệu quả, anh đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư trồng 1,5ha quế.

Vừa làm vừa học hỏi kỹ thuật, kết hợp chăn nuôi và đào ao thả cá để lấy ngắn nuôi dài, đến nay gia đình anh Sình đã mở rộng lên 5ha quế, cho thu nhập bình quân khoảng 300 triệu đồng/năm. Anh còn tìm hiểu thêm quy trình chưng cất tinh dầu quế nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Từ thành công của gia đình, anh Sình tích cực vận động, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Anh Sình chia sẻ: “Lúc đầu cây quế còn lạ lẫm, bà con chưa nắm được kỹ thuật nên rất e ngại. Tôi nghĩ mình là Bí thư Chi bộ thì phải tiên phong làm trước, có hiệu quả thực tế mới đủ sức thuyết phục người dân làm theo.”

Sự tận tình của người đứng đầu chi bộ đã tiếp thêm động lực cho nhiều hộ dân mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất. Ông Thào A Vành, người dân bản Huổi Pinh phấn khởi nói: “Được anh Sình trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc, gia đình tôi đã hiểu rõ giá trị của cây quế nên mạnh dạn đầu tư. Trong quá trình làm, gặp chỗ nào khó đều được anh tận tình chỉ bảo.”

Từ những diện tích thử nghiệm ban đầu, đến nay toàn bản Huổi Pinh đã phát triển được gần 100ha quế và hơn 10ha sa nhân, mở ra hướng đi bền vững giúp người dân xóa đói, giảm nghèo.

Đánh giá về những đóng góp của Bí thư Chi bộ bản Huổi Pinh, ông Lù Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Toong khẳng định: “Anh Thào Seo Sình thực sự là hạt nhân tiêu biểu ở cơ sở, nói đi đôi với làm. Cách làm của anh không chỉ giúp bà con Huổi Pinh thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo, mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào cấp ủy, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.”

Từ Háng Trợ, Mường Tùng đến Huổi Pinh, dù mỗi địa bàn có cách làm sáng tạo riêng, nhưng điểm chung ở những bí thư chi bộ, trưởng bản nơi vùng cao Điện Biên chính là tinh thần gương mẫu, tận tụy và trách nhiệm. Bằng những hành động thiết thực, họ thực sự là “cầu nối” vững chắc ý Đảng với lòng dân, củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.