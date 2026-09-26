Những 'bí quyết' hỗ trợ làm chậm quá trình tóc bạc ở người trung niên

Ăn đủ chất - nền tảng cho mái tóc khỏe

Một mái tóc khỏe bắt đầu từ chế độ dinh dưỡng đầy đủ và cân đối. Cơ thể cần protein, vitamin, khoáng chất và nhiều chất dinh dưỡng khác để duy trì hoạt động bình thường của nang tóc.

Trong thực đơn hằng ngày, nên đa dạng hóa nguồn thực phẩm: cá, thịt nạc, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, các loại đậu, hạt, rau xanh đậm, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Đây cũng là cách cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết thay vì phụ thuộc vào một vài loại thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung.

Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên quan giữa tóc bạc sớm với thiếu vitamin B12, folate, biotin và một số khoáng chất như sắt, canxi, đồng thời, một số rối loạn tuyến giáp cũng được đề cập. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cứ tóc bạc là cơ thể đang thiếu vitamin hay khoáng chất. Do đó, không nên tự ý uống vitamin hoặc khoáng chất liều cao với hy vọng tóc sẽ đen trở lại.

Nếu tóc bạc xuất hiện bất thường, đặc biệt khi đi kèm rụng tóc, mệt mỏi hoặc những biểu hiện sức khỏe khác, nên đi khám để xác định có nguyên nhân bệnh lý hay thiếu hụt dinh dưỡng hay không.

Đừng để căng thẳng kéo dài

Công việc, gia đình và những thay đổi của cuộc sống ở tuổi trung niên có thể khiến nhiều người thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng. Đây không chỉ là vấn đề của tinh thần mà còn có thể liên quan đến quá trình lão hóa của tóc. Điều đó không đồng nghĩa với việc chỉ cần “nghĩ tích cực” là tóc bạc sẽ đen trở lại. Nhưng kiểm soát stress vẫn là một thói quen có lợi cho sức khỏe tổng thể.

Đi bộ, tập thể dục vừa sức, dành thời gian cho sở thích cá nhân, giao tiếp với gia đình, bạn bè hoặc thực hành các phương pháp thư giãn phù hợp có thể giúp cơ thể có thời gian phục hồi sau những áp lực kéo dài.

Mái tóc điểm bạc là dấu hiệu tự nhiên của quá trình lão hóa ở độ tuổi trung niên.

Ngủ đủ - “khoảng nghỉ” cần thiết cho cơ thể

Giấc ngủ thường bị xem nhẹ khi nói về làm đẹp. Nhưng với người trung niên, ngủ đủ và có chất lượng là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh. Thay vì thức khuya thường xuyên để hoàn thành công việc hoặc sử dụng điện thoại đến sát giờ ngủ, nên hình thành thời gian biểu ổn định, tạo không gian ngủ yên tĩnh và hạn chế các yếu tố gây gián đoạn giấc ngủ.

Các chuyên gia da liễu cũng đưa việc ngủ đủ vào nhóm thói quen lối sống có thể hỗ trợ làm chậm quá trình tóc bạc, bên cạnh ăn uống cân bằng, kiểm soát stress, không hút thuốc và bảo vệ tóc khỏi tác động của môi trường.

Bỏ thuốc lá - một lựa chọn tốt cho mái tóc

Nếu muốn chăm sóc mái tóc từ bên trong, bỏ thuốc lá là một trong những thay đổi đáng chú ý. Các tổng quan nghiên cứu đã ghi nhận mối liên quan giữa hút thuốc và tình trạng bạc tóc sớm. Cơ chế được cho là có thể liên quan đến stress oxy hóa và những tác động bất lợi của thuốc lá đối với cơ thể.

Vì vậy, thay vì tìm kiếm sản phẩm được quảng cáo có khả năng “chống bạc tóc”, việc từ bỏ thuốc lá mang lại lợi ích rộng hơn cho sức khỏe tổng thể, đồng thời loại bỏ một yếu tố nguy cơ có liên quan đến bạc tóc.

Bảo vệ tóc khỏi nắng và nhiệt

Ánh nắng, nhiệt độ cao và các thao tác làm đẹp quá mức có thể khiến thân tóc khô, yếu và dễ gãy. Điều này không trực tiếp ngăn quá trình bạc tóc, nhưng giúp mái tóc giữ được vẻ khỏe, bóng và mềm mại hơn.

Khi phải ở ngoài trời trong thời gian dài, có thể đội mũ rộng vành hoặc sử dụng các biện pháp che chắn phù hợp. Khi sấy tóc, nên hạn chế nhiệt quá cao và tránh lạm dụng máy là, máy uốn.

Với tóc đã có nhiều sợi bạc, càng nên hạn chế việc tẩy, nhuộm hoặc xử lý hóa chất liên tục. Nếu nhuộm tóc để che tóc bạc, cần lựa chọn sản phẩm phù hợp, chú ý thành phần và thử phản ứng trên da theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Đừng nhổ tóc bạc liên tục

Khi phát hiện một vài sợi tóc bạc, nhiều người có thói quen dùng nhíp nhổ bỏ. Tuy nhiên, nhổ không làm thay đổi cơ chế tạo sắc tố của nang tóc. Sợi tóc mọc lại từ nang đó vẫn có thể bạc, trong khi nhổ nhiều lần có thể góp phần làm tóc thưa tại vùng đó.

Nếu chỉ có một vài sợi bạc, có thể cắt ngắn thay vì nhổ. Khi tóc bạc nhiều, lựa chọn kiểu tóc phù hợp hoặc nhuộm tóc là giải pháp thẩm mỹ phổ biến hơn.

Cẩn trọng với những lời quảng cáo “trị tóc bạc”

Thị trường làm đẹp có không ít sản phẩm được quảng cáo với những lời hứa như “đen tóc tự nhiên”, “đảo ngược tóc bạc”, “trẻ hóa nang tóc” hay “ngăn bạc tóc từ bên trong”. Người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những tuyên bố quá mức.

Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ, hiện chưa có phương pháp điều trị y khoa hiệu quả được chứng minh có thể khôi phục màu tóc một cách ổn định đối với tóc bạc do quá trình lão hóa. Trong một số trường hợp, nếu tóc bạc liên quan đến bệnh lý hoặc thiếu hụt dinh dưỡng, điều trị nguyên nhân có thể giúp cải thiện tình trạng. Vì vậy, không nên tự ý sử dụng thuốc, vitamin hoặc thực phẩm bổ sung với liều cao chỉ vì mong muốn giữ màu tóc. “Bổ càng nhiều càng tốt” không phải nguyên tắc của chăm sóc tóc.

Đừng để mong muốn giữ mái tóc đen khiến bản thân chạy theo những phương pháp thiếu căn cứ. Ăn uống đủ chất, ngủ đủ, vận động thường xuyên, giảm căng thẳng, không hút thuốc và chăm sóc tóc nhẹ nhàng là những “bí quyết” đơn giản nhưng có cơ sở hơn cả. Quan trọng nhất, cần hiểu rằng di truyền và tuổi tác vẫn là những yếu tố lớn quyết định thời điểm tóc bạc. Không có cách nào bảo đảm ngăn hoàn toàn quá trình này. Nhưng khi cơ thể khỏe mạnh, nang tóc được chăm sóc đúng cách và tinh thần được cân bằng, mái tóc dù đen hay điểm bạc vẫn có thể giữ được vẻ khỏe khoắn, tự nhiên và cuốn hút của tuổi trung niên.