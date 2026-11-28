Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EPA

Sau hơn 12 giờ thảo luận, các nhà lãnh đạo EU vẫn không thể tìm được tiếng nói chung về kế hoạch ngân sách dài hạn cũng như cơ chế hỗ trợ tài chính mới cho Ukraine. Thủ tướng Đức Friedrich Merz thông báo hội nghị sẽ không tiếp tục nhóm họp trong ngày 27-11 như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, các nước sẽ tiếp tục tìm kiếm thỏa hiệp tại hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 17, 18-12.

Ông Merz thừa nhận quan điểm giữa các thành viên vẫn còn khác biệt đáng kể, đặc biệt về cơ cấu và quy mô ngân sách. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo việc cắt giảm chi tiêu quá mạnh sẽ là "sai lầm chiến lược", làm suy yếu khả năng đầu tư, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của châu Âu.

Bất đồng về quy mô và ưu tiên chi tiêu

Ủy ban châu Âu (EC) hồi tháng 7-2025 đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro cho giai đoạn 2028-2034. Nhằm thu hẹp bất đồng, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đưa ra phương án điều chỉnh, giảm 204 tỷ euro so với đề xuất ban đầu, đưa tổng ngân sách xuống khoảng 1.780 tỷ EUR. Tuy nhiên, phương án này vẫn chưa nhận được sự ủng hộ rộng rãi.

Mâu thuẫn chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt về lợi ích giữa các nhóm thành viên. Đức, Hà Lan, Áo, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch và Bỉ, những nước đóng góp ròng lớn cho ngân sách EU, muốn kiểm soát chi tiêu và giảm quy mô ngân sách. Ngược lại, Pháp, Italy cùng một số quốc gia khác muốn duy trì nguồn tài chính đáng kể cho chính sách nông nghiệp và quỹ gắn kết nhằm hỗ trợ các khu vực kém phát triển.

Bên cạnh đó, các nước cũng có quan điểm khác nhau về việc tăng chi tiêu quốc phòng, đầu tư hạ tầng và tìm kiếm nguồn thu mới, trong đó có đề xuất đánh thuế hoạt động dịch vụ kỹ thuật số. Một số thành viên cho rằng EU cần ưu tiên những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, trong khi các nước khác lo ngại việc điều chỉnh cơ cấu ngân sách sẽ làm giảm nguồn lực dành cho các chính sách truyền thống.

Theo quy định, ngân sách dài hạn chỉ có thể được thông qua khi nhận được sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Điều này khiến bất kỳ bất đồng nào cũng có thể trở thành rào cản đối với tiến trình đàm phán.

Khoản vay cho Ukraine làm sâu sắc chia rẽ

Vấn đề hỗ trợ Ukraine tiếp tục là điểm nóng tại hội nghị. Theo đề xuất của EC, EU dự kiến cung cấp khoản vay bổ sung tối đa 45 tỷ euro trong năm 2027, giúp Kiev trang trải một phần nhu cầu tài chính ước tính khoảng 70 tỷ euro. Khoản vay này được đề xuất bên cạnh gói hỗ trợ 90 tỷ euro đã được thống nhất cho giai đoạn 2026-2027.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh trách nhiệm hỗ trợ Ukraine cần được chia sẻ bởi toàn bộ 27 thành viên. Tuy nhiên, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech và Bulgaria không muốn tham gia cơ chế tài chính mới. Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố Bratislava sẽ không đóng góp vào khoản vay nhưng cũng không ngăn cản kế hoạch chung. Nước này đề xuất hỗ trợ Kiev bằng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu như nhiên liệu diesel, thiết bị dân dụng, đầu máy xe lửa và điện trong trường hợp khẩn cấp. Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babis cho rằng vấn đề tài trợ cho Ukraine cần được đàm phán riêng, thay vì gắn với thương lượng ngân sách dài hạn. Một số nhà lãnh đạo EU không đồng tình với cách tiếp cận này, cho rằng các cam kết tài chính có liên quan cần được giải quyết đồng bộ.

Đáng chú ý, những nước phản đối khoản vay mới cũng không muốn cắt giảm các khoản hỗ trợ nông nghiệp và quỹ gắn kết mà họ đang được hưởng lợi. Điều này khiến việc tìm kiếm một phương án phân bổ nguồn lực cân bằng càng trở nên khó khăn. Ngoài khoản vay trước mắt, EU còn phải tính toán nguồn lực hỗ trợ Ukraine trong dài hạn. Dự thảo ngân sách giai đoạn 2028-2034 dự kiến dành khoảng 100 tỷ euro cho Kiev. Vì vậy, quyết định về cơ chế hỗ trợ năm 2027 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các cam kết tài chính trong những năm tiếp theo.

Phép thử đối với sự đoàn kết của châu Âu

Bất đồng tại Brussels diễn ra trong bối cảnh EU phải đồng thời đối mặt với nhiều sức ép: nhu cầu tăng cường năng lực quốc phòng, duy trì sức cạnh tranh kinh tế, bảo đảm an sinh và tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài với Nga.

Trong khi các nước thành viên còn tranh luận về cách phân bổ nguồn lực, tình hình tài chính của Kiev tiếp tục chịu sức ép từ các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và những gián đoạn trong hoạt động thương mại. Ukraine vẫn cần sự hỗ trợ đáng kể từ phương Tây để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước và phục hồi kinh tế. Ukraine vừa nhận thêm 450 triệu USD vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB), với sự bảo lãnh của Chính phủ Nhật Bản. Trong đó, 225 triệu USD thuộc chương trình RISE nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế; 225 triệu USD còn lại thuộc chương trình SURGE, tập trung cải thiện quản lý đầu tư công và nâng cao năng lực triển khai các dự án phục hồi, tái thiết.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo EU sẽ tiếp tục tìm kiếm thỏa hiệp tại hội nghị thượng đỉnh ngày 17, 18-12. Tổng thống Macron cảnh báo việc kéo dài đàm phán sang năm 2027 có thể khiến tiến trình trở nên phức tạp hơn khi nhiều quốc gia bước vào giai đoạn bầu cử.

Trong bối cảnh những thách thức an ninh và kinh tế ngày càng gia tăng, việc thống nhất ngân sách không chỉ là bài toán phân bổ tài chính mà còn là phép thử đối với khả năng duy trì tiếng nói chung của EU. Nếu không tìm được thỏa hiệp, những chia rẽ hiện nay có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến năng lực hành động và vai trò của khối trong các vấn đề quốc tế.