Cờ Liên minh châu Âu (EU) bên ngoài trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo Kyiv Independent ngày 25/11, hỗ trợ Ukraine là một trong số ít vấn đề nhận được sự đồng thuận tương đối giữa các nước Liên minh châu Âu (EU), trong lúc các thành viên còn chia rẽ về quy mô và cơ cấu ngân sách dài hạn tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều nội dung quan trọng của kế hoạch hỗ trợ vẫn chưa được làm rõ.

Lãnh đạo EU dự kiến họp ngày 26-27/11 tại Brussels để thảo luận về tài trợ dài hạn cho Ukraine và ngân sách chung giai đoạn 2028-2034. Trong cuộc thảo luận ban đầu ngày 24/11, đại sứ các nước thành viên đã xem xét đề xuất mới của Ủy ban châu Âu về khoản vay 45 tỷ euro cho Kiev trong năm 2027, cùng phương án ngân sách dung hòa do Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đưa ra.

Các nước EU nhìn chung đều thừa nhận cần đạt thỏa thuận về tài trợ cho Ukraine và chưa nước nào thể hiện sự phản đối hoàn toàn đối với khoản 100 tỷ euro dành cho Kiev trong dự thảo ngân sách. Tuy nhiên, các bên vẫn bất đồng về những khoản chi được tính trong số tiền này và cách chia sẻ chi phí giữa các thành viên.

Khoản 100 tỷ euro có bao gồm tiền lãi vay?

Estonia cho rằng EU cần dành ít nhất 100 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, một số nước thành viên vẫn muốn làm rõ những khoản chi nào sẽ được tính trong tổng số tiền này.

Dự thảo ngân sách mới nhất quy định khoản hỗ trợ thanh toán lãi cho các khoản vay EU cấp cho Ukraine sẽ được bố trí ngoài các mức trần ngân sách dự kiến. Theo cách diễn đạt này, EU sẽ dành 100 tỷ euro cho Ukraine, còn tiền lãi mà khối chi trả cho những khoản vay khác của Kiev sẽ được tính riêng.

Dù vậy, phía Italy và Bulgaria vẫn đặt câu hỏi liệu cơ chế này có thực sự được áp dụng hay không. Câu trả lời cuối cùng cần được các nước EU nhất trí, bởi cách hạch toán sẽ ảnh hưởng đáng kể đến số tiền thực tế để hỗ trợ Ukraine.

Theo Ủy ban châu Âu, ước tính EU cần 55,4 tỷ euro để thanh toán lãi cho các khoản vay hiện có của Ukraine trong chu kỳ ngân sách tiếp theo. Nếu khoản chi này nằm trong tổng hỗ trợ 100 tỷ euro, hơn một nửa số tiền dự kiến sẽ phải dành để trả lãi. Ngược lại, nếu 55,4 tỷ euro được bố trí riêng, EU vẫn chưa xác định rõ sẽ lấy tiền từ đâu và chi trả bằng cơ chế nào.

Áo ủng hộ duy trì hỗ trợ ổn định, dài hạn cho Ukraine nhưng phản đối việc lập một công cụ tài chính riêng để thanh toán lãi vay. Nước này đồng thời yêu cầu tất cả thành viên EU cùng tăng đóng góp, quan điểm nhận được sự ủng hộ của Phần Lan và cũng từng được Thủ tướng Đức Friedrich Merz công khai nêu ra.

Chưa thống nhất cách chia sẻ chi phí

Sự đồng thuận về nhu cầu hỗ trợ Kiev chưa đồng nghĩa với việc mọi nước đều sẵn sàng tham gia các khoản vay mới.

Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia đã không tham gia khoản vay 90 tỷ euro của EU dành cho Ukraine, được hoàn tất vào tháng 4. Với đề xuất cho vay thêm 45 tỷ euro, các nhà ngoại giao EU dự đoán Bulgaria có thể trở thành nước thứ tư đứng ngoài.

Tuy nhiên, trao đổi trong nội bộ EU cho thấy lập trường của các nước có phần thận trọng hơn những tuyên bố công khai. Hungary vẫn còn những điểm bảo lưu, trong khi cả Budapest và Praha đều nhấn mạnh rằng quyết định có tham gia trang trải chi phí vay của Ukraine hay không thuộc về người đứng đầu chính phủ mỗi nước.

Trước đó, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã công khai phản đối tham gia kế hoạch mới và khẳng định Hungary có cùng quan điểm. Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis cũng từng bác bỏ việc đóng góp cho các khoản vay mới dành cho Ukraine tại hội nghị lãnh đạo EU hồi tháng 10, trước khi đề xuất mới nhất được đưa ra.

Các nước còn bất đồng về việc có nên gắn đàm phán hỗ trợ Ukraine với thương lượng ngân sách chung hay không. Hungary và Cộng hòa Séc muốn tách riêng hai nội dung, Hy Lạp và Slovenia được cho là cũng có thể ủng hộ cách tiếp cận này. Trong khi đó, ông Merz trước đây đề nghị thúc đẩy song song hai vấn đề. Tại cuộc họp ngày 24/11, Thụy Điển được cho là đã lên tiếng ủng hộ lập trường của Đức.

Sức ép từ các cuộc bầu cử năm 2027

Dù còn nhiều bất đồng, các nước EU nhìn chung vẫn hướng tới mục tiêu đạt thỏa thuận trước cuối năm 2026. Khối muốn tránh để đàm phán ngân sách và hỗ trợ Ukraine bị cuốn vào các chiến dịch tranh cử diễn ra tại nhiều nước trong năm 2027.

Tuy nhiên, theo Kyiv Independent, Pháp cảnh báo tại cuộc họp ngày 24/11 rằng sức ép chính trị trong nước đang gia tăng theo hướng không chấp nhận thỏa thuận nào trước cuộc bầu cử tổng thống tháng 4/2027.

Phía Pháp cho rằng nếu thương lượng kéo dài sang tháng 1/2027, Paris sẽ không còn khả năng đồng ý với một thỏa thuận trước bầu cử. Điều này khiến mục tiêu chốt phương án trong những tuần cuối năm càng trở nên cấp thiết, khi EU vẫn phải giải quyết đồng thời câu hỏi hỗ trợ bao nhiêu, lấy tiền từ đâu và những nước nào sẽ cùng đóng góp.