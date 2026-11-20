Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Yên Bái - Lào Cai từ Km123+080 - Km244+155 có chiều dài khoảng 121,33km, tổng mức đầu tư 7.668 tỷ đồng, được khởi công ngày 1/10/2025.

Hiện đoạn cao tốc qua xã Quy Mông đang triển khai mở rộng mặt đường và nối dài các cống chui dân sinh. Tại một số cống chui đã hoàn thành, nền đường giao thông hai bên cao hơn đáy cống từ 0,5 - 1m, khiến việc kết nối đi lại khó khăn, thậm chí bị chia cắt, ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh đến trường, nhất là trong những ngày mưa kéo dài.

Bên cạnh đó, bùn đất do sạt trượt trong quá trình thi công vùi lấp lòng cống, mương thủy lợi. Tình trạng đất đá vùi lấp mương nằm ngoài phạm vi thu hồi đất còn ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Chị Đinh Thị Thanh, Trưởng thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai cho biết, hiện trên địa bàn thôn Hợp Thành có bốn cống chui dân sinh đi qua tuyến cao tốc. Quá trình thi công, các cống chui đều xuất hiện tình trạng trũng thấp, đọng nước sau mỗi trận mưa, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đã có một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở đây.

Em Phùng Văn Hiệu, thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai chở quế từ trên nương về, khi đi qua cống chui dân sinh dưới tuyến cao tốc bất ngờ bị trượt ngã, bị thương ở vùng mặt và khâu nhiều mũi. Theo em Hiệu, mặt đường qua cống chui có độ dốc lớn, thấp hơn đường bên ngoài, trong khi phương tiện và máy móc thi công thường xuyên qua lại nên việc di chuyển rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tại lý trình Km130, trụ cầu nằm giữa đường tuyến đường nối với tỉnh lộ 166 với quốc lộ 37 không có hệ thống biển báo đảm bảo an toàn giao thông.

Hệ thống cốp pha được bày ngay dưới mặt đường, biển báo đảm bảo an toàn giao thông bị úp vào trụ cầu rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bà Nguyễn Thị Minh Lương, Phó chủ tịch UBND xã Quy Mông cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhiều lần đề xuất đơn vị thi công khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình triển khai dự án cao tốc qua địa bàn. Mặc dù nhà thầu đã triển khai một số biện pháp xử lý, song việc khắc phục chưa triệt để, khiến việc đi lại của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn.

Địa phương kiến nghị nghiên cứu bổ sung đường gom dân sinh rộng từ 2,5 - 3,5m để người dân tiếp cận các khu sản xuất nông, lâm nghiệp. Trong đó, tại Km130 thuộc thôn Y Can có khoảng 16ha đất sản xuất của 30 hộ; đoạn Km132 - Km134 thuộc thôn Hợp Thành có khoảng 27ha đất sản xuất của 34 hộ cần được kết nối giao thông.

Ông Đào Quang Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Bắc cho biết, đến nay, công tác khắc phục các bất cập tại hệ thống cống chui dân sinh trên tuyến cao tốc cơ bản đã được triển khai. Trong thời gian thi công, Ban đã yêu cầu các nhà thầu khẩn trương khảo sát, có biện pháp xử lý tạm thời những vị trí đọng nước, bảo đảm điều kiện đi lại cho người dân.

Hà Thắng