Một tiết mục biểu diễn múa rồng do các thành viên Câu lạc bộ Võ thuật - Lân sư rồng Trường THPT Đoàn Kết trình diễn tại Lễ hội truyền thống Chùa Cổ Lễ. Ảnh: Trường THPT Đoàn Kết

Trong nhà thi đấu thể thao Trường THPT Đoàn Kết, buổi tập của Câu lạc bộ Võ thuật - Lân sư rồng diễn ra như thường lệ với không khí sôi nổi, đầy nhiệt huyết. Hơn 80 thành viên chia thành từng nhóm, tập trung luyện tập các nội dung riêng: nhóm tập võ Vovinam, nhóm luyện múa rồng, nhóm múa lân, nhóm làm quen với các nhạc cụ. Tiếng hô nhịp của võ thuật, tiếng trống, tiếng nhạc cụ hòa lẫn vào nhau, tạo nên không khí náo nhiệt. Dẫu vậy, mỗi nhóm vẫn tập trung cao độ, miệt mài với từng động tác, từng nhịp phối hợp.

Các thành viên Câu lạc bộ Võ thuật - Lân sư rồng Trường THPT Đoàn Kết say mê luyện tập những động tác múa rồng.

Em Đỗ Văn Khiên, học sinh lớp 11, Trường THPT Đoàn Kết, xã Cổ Lễ, chia sẻ: Em tham gia câu lạc bộ từ đầu năm học lớp 10. Ban đầu, em được làm quen với các động tác múa lân, múa rồng, học cách đánh trống và tập võ. Mỗi nội dung lại có những yêu cầu khác nhau, nên em cũng phải dành thời gian để tập luyện, làm quen từng bước. Khó nhất với em là những động tác đòi hỏi sức khỏe, sự khéo léo và phối hợp ăn ý với các bạn. Có những động tác tập đi tập lại nhiều lần mới thực hiện được. Nhưng khi cả nhóm phối hợp nhịp nhàng, hoàn thành một bài múa hay một tiết mục biểu diễn, em cảm thấy rất vui và có thêm động lực.

Ở đội hình múa rồng, 9 học sinh đảm nhiệm phần thân rồng cùng một bạn cầm cây châu di chuyển theo hiệu lệnh. Những bước chạy, xoay chuyển tưởng chừng đan xen, phức tạp nhưng được các thành viên phối hợp nhịp nhàng, tạo nên những đường chuyển động uyển chuyển. Mỗi lần đổi hướng, chuyển đội hình đều đòi hỏi sự ăn ý, đồng bộ và khả năng bắt nhịp chính xác giữa các thành viên.

Những động tác phối hợp trong múa lân đòi hỏi sự khéo léo, sức mạnh và ăn ý giữa các thành viên.

Ở đội hình múa lân, từng cặp học sinh đang tập động tác “bốc lên gối”. Người làm “đuôi lân” gồng mình trụ vững, phối hợp nâng đỡ; người làm “đầu lân” bặm môi, co chân bật nhảy rồi cố gắng giữ thăng bằng. Động tác tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sức khỏe, sự khéo léo và phối hợp ăn ý. Có những lần trượt chân, mất thăng bằng, nhưng sau lời động viên của thầy và bạn tập, các em lại nhanh chóng quệt vội giọt mồ hôi, trở về vị trí và thực hiện lại động tác. Những lần tập chưa thành công dường như không làm giảm đi sự hào hứng, trái lại càng khiến các thành viên thêm quyết tâm chinh phục những động tác khó.

Điều thú vị là bộ môn lân sư rồng vốn thường được nghĩ đến như một hoạt động đòi hỏi sức vóc, sự dẻo dai của các bạn nam, nhưng trong Câu lạc bộ Võ thuật - Lân sư rồng Trường THPT Đoàn Kết lại có không ít thành viên nữ say mê tập luyện. Không hề tỏ ra lép vế, các bạn nữ cũng miệt mài làm quen với từng động tác múa lân, múa rồng, tự tin đảm nhận những vị trí đòi hỏi sức mạnh và khả năng giữ thăng bằng. Bên cạnh đó, ở nhóm nhạc cụ, các thành viên cũng tập trung luyện tập trống, chũm chọe, thanh la. Mỗi người một nhiệm vụ, người giữ nhịp trống, người phối hợp tiếng chũm chọe, thanh la, tất cả cùng lắng nghe và bắt nhịp để tạo nên những âm thanh rộn ràng, đồng điệu với từng động tác biểu diễn. Dù ở vị trí nào, các thành viên đều cần sự kiên trì, tập trung và phối hợp ăn ý để tạo nên một màn trình diễn hoàn chỉnh.

Tiếng trống lân, chũm chọe, thanh la góp phần tạo nên không khí hào hứng trong mỗi buổi tập.

Em Trịnh Hải Yến, học sinh lớp 11, Trường THPT Đoàn Kết, xã Cổ Lễ, chia sẻ: Em tham gia câu lạc bộ được khoảng một năm. Trong câu lạc bộ, em đảm nhận vị trí biểu diễn chũm chọe và thanh la. Với một người mới tiếp cận như em, ban đầu cũng có không ít bỡ ngỡ, nhất là khi phải làm quen với nhịp điệu và phối hợp cùng các bạn. Nhờ được thầy cô hướng dẫn, chỉ bảo, em dần bắt nhịp và tự tin hơn trong mỗi buổi tập. Để duy trì việc luyện tập, em thường tranh thủ thời gian sau giờ học, đồng thời chủ động sắp xếp để cân bằng giữa việc học trên lớp và hoạt động của câu lạc bộ. Với em, được cùng các bạn tạo nên những âm thanh rộn ràng trong mỗi màn biểu diễn là một niềm vui và cũng là động lực để tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ.

Võ sư Mai Xuân Thượng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Võ thuật - Lân sư rồng Trường THPT Đoàn Kết cho biết: Múa lân, múa rồng nghệ thuật đòi hỏi người tập phải có sự kiên trì, khổ công và trải qua quá trình rèn luyện với cường độ cao, nhưng yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ xây dựng giáo án huấn luyện theo lộ trình từ cơ bản đến nâng cao, căn cứ vào thể lực, tố chất và khả năng tiếp thu của từng em để lựa chọn bài tập phù hợp. Trước khi thực hành các kỹ thuật chuyên môn, học sinh được hướng dẫn khởi động, thực hiện các bài tập bổ trợ phát triển sức mạnh cơ bắp tay, chân và nâng cao sức bền.

Mỗi buổi luyện tập là dịp để các thành viên Câu lạc bộ Võ thuật - Lân sư rồng Trường THPT Đoàn Kết rèn luyện kỹ năng, tinh thần đồng đội và tính kỷ luật.

Các bài tập như bật cao, bật cóc, tập tạ được đưa vào chương trình nhằm giúp học sinh từng bước cải thiện thể lực, tạo nền tảng để tiếp cận những kỹ thuật múa lân, múa rồng có độ khó cao hơn. Đặc biệt, Mai Hoa Thung - loại hình múa lân trên hệ thống cọc cao - được xem là kỹ thuật khó, đòi hỏi người tập có nền tảng thể lực, kỹ năng và quá trình khổ luyện lâu dài, thông thường phải có ít nhất khoảng một năm rưỡi tập luyện mới có thể làm quen với bộ môn này. Hiện câu lạc bộ có khoảng 5 cặp học sinh đã được tiếp cận, tập luyện Mai Hoa Thung - Võ sư Mai Xuân Thượng cho biết thêm.

Tiết mục múa rồng đòi hỏi sự phối hợp khéo léo, sức mạnh và ăn ý giữa các thành viên.

Không chỉ là hoạt động rèn luyện, sinh hoạt ngoại khóa giúp học sinh giải tỏa căng thẳng sau những giờ học, Câu lạc bộ Võ thuật - Lân sư rồng Trường THPT Đoàn Kết còn tạo cơ hội để các em mang niềm đam mê của mình đến với những sân chơi giao lưu, sự kiện văn hóa của địa phương hay những giải thi đấu chuyên nghiệp. Từ khi được thành lập (năm học 2024-2025) đến nay, Câu lạc bộ Võ thuật - Lân sư rồng nhà trường đã có 2 năm liên tiếp tham gia trình diễn phục vụ Lễ hội truyền thống Chùa Cổ Lễ. Mỗi lần bước ra sân khấu lễ hội, các tiết mục đều đòi hỏi sự chuẩn bị công phu, dàn dựng bài bản, kỹ thuật biểu diễn thuần thục và khả năng phối hợp đồng bộ, chính xác giữa các thành viên, với yêu cầu cao hơn so với những buổi tập luyện thường ngày tại sân trường.

Tiết mục trình diễn trống hội của các em học sinh Câu lạc bộ Võ thuật - Lân sư rồng Trường THPT Đoàn Kết mở màn đêm giao lưu nghệ thuật truyền thống Lễ hội Chùa Cổ Lễ.

Em Phạm Vi Đức Anh, học sinh lớp 10, Trường THPT Đoàn Kết, xã Cổ Lễ, chia sẻ: Để chuẩn bị cho màn trình diễn tại Lễ hội truyền thống chùa Cổ Lễ, chúng em đã dành gần 2 tháng tập luyện cao điểm. Em đảm nhiệm phần đuôi lân nên cần có sức khỏe, sự tập trung và phối hợp thật ăn ý với bạn múa đầu để con lân có những động tác uyển chuyển, sinh động. Có những kỹ thuật khó như bốc hai đùi, bốc một đùi, lên đầu, lên vai khiến chúng em phải tập luyện nhiều lần, đôi khi cũng lo lắng vì có thể bị ngã. Nhưng khi được biểu diễn và nhận sự cổ vũ nhiệt tình của người dân, du khách, em rất vui và có thêm động lực để cố gắng tập luyện, biểu diễn tốt hơn

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn tại địa phương, Câu lạc bộ Võ thuật - Lân sư rồng Trường THPT Đoàn Kết còn tham gia nhiều giải đấu trong nước như Giải vô địch các câu lạc bộ Lân sư rồng toàn quốc năm 2025, Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc và các chương trình giao lưu tại Thái Lan, Lào. Qua đó, các thành viên có thêm cơ hội cọ xát, nâng cao kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng giao lưu với những người cùng đam mê bộ môn lân sư rồng.

Học sinh Trường THPT Đoàn Kết rèn luyện thể chất thông qua các hoạt động thể dục, thể thao.

Thầy Vũ Thế Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Đoàn Kết cho biết, việc đưa nghệ thuật Lân sư rồng vào các hoạt động của nhà trường góp phần làm phong phú đời sống văn hóa học đường, đồng thời giúp học sinh thêm hiểu, yêu và trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua quá trình tập luyện, biểu diễn và tham gia các hoạt động tập thể, các em còn được rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật, sự kiên trì và tinh thần đoàn kết. Đây cũng là cách nhà trường giáo dục học sinh phát triển toàn diện, vừa trang bị kiến thức, vừa bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về bản sắc dân tộc và ý thức gìn giữ, tiếp nối những giá trị văn hóa của cha ông.

Mỗi bạn trẻ đang ngày ngày luyện tập bộ môn lân sư rồng trong nhà trường không đơn thuần là thỏa mãn niềm đam mê hay rèn luyện sức khỏe, mà còn là cách để tìm hiểu, trân trọng và tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, các em góp phần mang đến sức sống mới cho nghệ thuật lân sư rồng, để những nét đẹp văn hóa của cha ông tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong môi trường học đường cũng như đời sống hôm nay.