Những 'bàn tay' lầm lỗi học cách dựng xây

Cán bộ hướng dẫn phạm nhân trong công tác dạy nghề.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG, DẠY NGHỀ

Số phạm nhân đưa vào cơ sở giam giữ đa dạng về thành phần, đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý, giam giữ, giáo dục. Trước yêu cầu đó, Đảng ủy, lãnh đạo Trại giam Mỹ Phước xác định đổi mới công tác tổ chức lao động, dạy nghề là khâu đột phá, vừa nâng cao hiệu quả giáo dục, vừa chuẩn bị hành trang để phạm nhân tái hòa nhập một cách bền vững.

Thượng tá Nguyễn Văn Nhựt, Phó Giám thị Trại giam Mỹ Phước, nhấn mạnh: "Nhiệm vụ quản lý, giam giữ, giáo dục phạm nhân có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng trong công tác thi hành án phạt tù, với mục đích là giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người lầm lỗi thay đổi nhận thức và hành động, phấn đấu học tập cải tạo tiến bộ, trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội".

Quán triệt quan điểm đó, Đảng ủy chỉ đạo quy hoạch, khai hoang, cải tạo toàn bộ diện tích đất theo chủ trương khai thác tiềm năng vùng Đồng Tháp Mười. Trung tá Trần Thanh Long, Đội trưởng Đội Kế hoạch, hướng nghiệp, dạy nghề và xây dựng, chia sẻ: "Chúng tôi chủ động loại bỏ các cây lương thực ngắn ngày, có hiệu quả kinh tế thấp, kém chất lượng, thay thế bằng việc trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, mở rộng mô hình tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các nhà xưởng và tìm kiếm các doanh nghiệp để hợp đồng gia công phục vụ công tác lao động sản xuất, dạy nghề và truyền nghề cho phạm nhân".

Đặc biệt, đơn vị tăng cường lao động, dạy nghề trong nhà xưởng. Tỷ lệ phạm nhân lao động trong nhà xưởng năm sau cao hơn năm trước, luôn duy trì đạt 95% trở lên. Con số này phản ánh sự phát triển về cơ sở vật chất và sự quan tâm đúng hướng của lãnh đạo đơn vị đối với việc trang bị kỹ năng nghề cho phạm nhân, chủ yếu các nghề đan lát, may công nghiệp...

Anh T.V.A, phạm nhân đang chấp hành án, tâm sự: "Tôi được học nghề may công nghiệp và đan lát từ khi vào trại. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ, đây là quy định bắt buộc, nhưng dần dần thấy được giá trị của việc học nghề. Nhờ được học nghề, tôi có thu nhập trong thời gian chấp hành án, quan trọng hơn là tôi có thể tự tin khi trở về với xã hội, tự lập về kinh tế".

BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐÚNG PHÁP LUẬT

Song hành với dạy nghề, công tác giáo dục, học tập và chăm lo đời sống phạm nhân được Đảng ủy đơn vị đặc biệt quan tâm, gắn với việc xây dựng nếp sống "Trật tự, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm".

Công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2026.

Trong năm, đơn vị tổ chức 44 lớp giáo dục đầu vào cho 1.711 phạm nhân; 22 lớp giáo dục đầu ra cho 1.338 phạm nhân; 18 lớp giáo dục công dân cho 1.077 phạm nhân đang chấp hành án; phối hợp với UBND xã Tân Phước 1 (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức thi hết mức I cho 57/57 phạm nhân tham gia lớp xóa mù chữ năm học 2025 - 2026.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Tháp như: Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Giới thiệu việc làm Đồng Tháp được mời đến tư vấn về đăng ký thường trú, cấp Căn cước, pháp luật về an toàn giao thông, hôn nhân và gia đình, học nghề và tìm kiếm việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.

Công tác chăm lo đời sống, thực hiện chế độ, chính sách được bảo đảm đúng pháp luật. Trong năm, đơn vị giải quyết hơn 15.000 lượt phạm nhân thăm gặp thân nhân, hơn 22.000 lượt gọi điện về gia đình. Quỹ "Tấm lòng vàng" trong phạm nhân tiếp tục được duy trì, hỗ trợ gần 700 phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên ốm đau, không có thân nhân thăm gặp với số tiền hơn 90 triệu đồng.

Song song đó, đơn vị tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân lần thứ X, phối hợp với Thư viện tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội báo Xuân; cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tặng quà dịp lễ, tết. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời. Cụ thể, 223 phạm nhân xếp loại cải tạo tốt được thưởng 42,4 triệu đồng, 112 phạm nhân có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, cải tạo được thưởng 18,6 triệu đồng.

Với những nỗ lực đó, đơn vị được Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân; cùng nhiều Giấy khen của Cục C10... Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình "Cảm hóa người lầm lỗi", góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.