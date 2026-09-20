Những bàn tay, khối óc không ngừng đổi mới

NGƯỜI THỢ MAY VÀ NHỮNG SÁNG KIẾN

Tại xưởng may của Công ty Cổ phần May Công Tiến (phường Long Thuận) không khí lao động luôn hối hả. Giữa hàng trăm công nhân đang thoăn thoắt đôi tay bên từng đường kim mũi chỉ, anh Lê Quốc Tân nổi bật không chỉ bởi tay nghề vững vàng mà còn bởi sự nhạy bén, tỉ mỉ trong từng công đoạn.

Anh Lê Quốc Tân (bìa phải) hướng dẫn công nhân mới vào nghề.

Nhiều năm gắn bó với doanh nghiệp, anh Tân hiểu rõ mỗi thao tác thừa hay mỗi phút máy ngừng hoạt động đều ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chung của toàn dây chuyền. Thay vì chỉ làm tròn vai theo quy trình có sẵn, anh luôn trăn trở quan sát, tìm cách cải tiến cữ gá lắp, tối ưu hóa đường may và hợp lý hóa các công đoạn may khó.

Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của anh ra đời từ chính những khó khăn gặp phải trong ca làm việc, giúp giảm thiểu phế phẩm, rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm và tiết kiệm đáng kể chi phí nguyên vật liệu cho công ty.

Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May Công Tiến chia sẻ: “Anh Tân là hạt nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo của công ty. Anh Tân làm việc với tinh thần trách nhiệm và luôn chịu khó.

Không chỉ chủ động tìm tòi các giải pháp kỹ thuật giúp nâng cao năng suất lao động cho tổ may, anh luôn tận tình kèm cặp, chia sẻ kinh nghiệm cho các công nhân trẻ mới vào nghề. Những sáng kiến xuất phát từ thực tế của anh Tân đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần thi đua sôi nổi trong toàn thể người lao động tại công ty”.

Nhiều năm liền, anh Tân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Đoàn viên công đoàn xuất sắc, được Ban Giám đốc công ty biểu dương, khen thưởng gương mặt tiêu biểu trong phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đặc biệt vinh dự được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

THẦY GIÁO VÀ KHÁT VỌNG “THỔI HỒN” ỨNG DỤNG

Tinh thần sáng tạo ấy lại tiếp tục hiện hữu sống động tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp qua hình ảnh của thầy giáo, đoàn viên Trần Thanh Toàn (Khoa Cơ khí - Xây dựng).

Là giảng viên trực tiếp tham gia đào tạo nghề, thầy Toàn luôn tâm niệm: Giáo dục nghề nghiệp không thể chỉ dừng lại ở lý thuyết sách vở mà phải gắn liền với thực tiễn sản xuất và hơi thở đời sống. Trước yêu cầu chuyển đổi số và hiện đại hóa công nghệ, thầy tích cực nghiên cứu, chế tạo nhiều mô hình học cụ trực quan, cải tiến giáo trình và ứng dụng phần mềm mô phỏng vào bài giảng.

Các mô hình thiết bị đào tạo tự làm, mô hình ứng dụng công nghệ, robot thông minh do thầy Toàn cùng đồng nghiệp nghiên cứu không chỉ giúp nhà trường tiết kiệm kinh phí đầu tư mà còn giúp sinh viên dễ hiểu, dễ thao tác và làm chủ kỹ thuật.

Thầy giáo, đoàn viên Trần Thanh Toàn bên mô hình IOT ROBOT.

Thầy Trần Thanh Toàn cho biết: “Sáng tạo không phải là điều gì quá cao siêu hay xa vời, mà bắt đầu từ chính sự trăn trở trước mỗi tiết dạy, mỗi bài thực hành của sinh viên. Nếu người thầy bằng lòng với những gì đã có, bài giảng sẽ nhanh chóng trở nên xơ cứng và tụt hậu.

Khi chịu khó tìm tòi, ứng dụng công nghệ mới hoặc tự tay chế tạo các thiết bị dạy học trực quan, sinh viên sẽ được chạm vào thực tế nhiều hơn, tiếp thu bài hứng thú hơn. Niềm vui lớn nhất của một người giảng viên là thấy các em ra trường có tay nghề vững, tư duy linh hoạt và tự tin đáp ứng ngay yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp”.

Nhiệt huyết với nghề giáo đã đem lại cho thầy Toàn những thành tích đáng tự hào. Liên tục nhiều năm thầy Toàn đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở; xuất sắc đạt giải thưởng cao tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh và toàn quốc; vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Dù xuất phát điểm và môi trường công tác khác nhau, nhưng ở anh Lê Quốc Tân và thầy giáo Trần Thanh Toàn đều ánh lên phẩm chất đáng quý của người lao động thời kỳ mới: Bản lĩnh, say mê và không ngừng đổi mới. Với những sáng kiến âm thầm cùng bảng thành tích đáng nể của họ đã góp phần tô thắm phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” của tổ chức Công đoàn tỉnh Đồng Tháp.