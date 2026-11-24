Trong số báo đặc biệt này, như một lời tri ân, Huế ngày nay trân trọng giới thiệu vẻ đẹp lao động của những con người ấy. Họ là những người thợ tu bổ, nghệ nhân phục chế, người chăm sóc di tích và gìn giữ cảnh quan… Lặng lẽ với công việc thường ngày, họ đang góp phần giữ lại vẻ đẹp của di sản Huế, để những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bộ ảnh do Liên Minh - Bảo Minh thực hiện.

Trang trí họa tiết nội thất điện Thái Hòa.

Hạ giải những viên gạch mất liên kết ở lăng Tự Đức.

Chăm sóc hiện vật

Tuần tra đêm