Những bản chuyển thể Kim Dung gây tranh luận nhất

Kim Dung là một trong những nhà văn có tác phẩm được chuyển thể nhiều nhất trên màn ảnh Hoa ngữ. Chính sức sống lâu dài của các tiểu thuyết khiến mỗi phiên bản mới đều phải đối diện với sự so sánh từ khán giả. Tuy nhiên, không phải bản chuyển thể nào cũng lựa chọn cách tiếp cận nguyên tác giống nhau. Có phiên bản ưu tiên làm mới câu chuyện, có phim chú trọng yếu tố tình cảm, trong khi một số tác phẩm gây chú ý vì thay đổi đáng kể hình tượng quen thuộc.

Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001 là một trường hợp đặc biệt khi tranh luận còn đến từ chính Kim Dung. Sau khi phim lên sóng, ông công khai cho rằng tác phẩm đã thay đổi nguyên tác quá nhiều. Một trong những điểm khiến nhà văn không hài lòng là cách xây dựng Nhậm Doanh Doanh và việc đưa các nhân vật chính xuất hiện quá sớm. Dù vậy, phiên bản do Lý Á Bằng và Hứa Tình đóng chính vẫn được nhìn nhận như một dấu mốc đáng chú ý của dòng phim võ hiệp truyền hình đầu những năm 2000.

Lý Á Bằng và Hứa Tình trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001, phiên bản từng gây tranh luận vì nhiều thay đổi so với nguyên tác.

Hơn một thập kỷ sau, Tiếu Ngạo Giang Hồ 2013 tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận bởi mức độ cải biên. Đáng chú ý nhất là Đông Phương Bất Bại được xây dựng thành nhân vật nữ và có tuyến tình cảm với Lệnh Hồ Xung. Nhiều đánh giá thời điểm phát sóng cho rằng việc tăng cường yếu tố ngôn tình đã làm thay đổi đáng kể màu sắc của câu chuyện. Đây cũng là một trong những ví dụ rõ nhất cho xu hướng đưa công thức phim tình cảm vào tác phẩm võ hiệp kinh điển.

Thần Điêu Đại Hiệp 2014 lại gây tranh luận ngay từ tạo hình. Việc Trần Nghiên Hy đảm nhận Tiểu Long Nữ khiến khán giả so sánh mạnh với những phiên bản trước, đặc biệt là hình tượng của Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi. Ngoại hình của nữ diễn viên thậm chí trở thành chủ đề bàn luận lớn khi phim mới công bố hình ảnh. Bên cạnh đó, cách xây dựng một Tiểu Long Nữ gần gũi, có nhiều biểu cảm và màu sắc đời thường hơn cũng tạo ra khoảng cách với hình dung quen thuộc của khán giả về nhân vật này.

Đến Tiếu Ngạo Giang Hồ 2018, tranh luận tiếp tục tập trung vào cách diễn giải nguyên tác. Bộ phim xây dựng một “giang hồ hài hòa”, đồng thời đơn giản hóa nhiều xung đột vốn là phần quan trọng trong thế giới Kim Dung. Những thay đổi này khiến một bộ phận ý kiến cho rằng tác phẩm đã làm nhẹ đi chiều sâu của câu chuyện và biến hành trình của Lệnh Hồ Xung thành mô típ trưởng thành quen thuộc hơn.

Tạo hình Tiểu Long Nữ của Trần Nghiên Hy từng trở thành tâm điểm tranh luận khi Thần Điêu Đại Hiệp lên sóng.

Lộc Đỉnh Ký 2020 cũng nằm trong nhóm phiên bản gây nhiều ý kiến trái chiều. Trọng tâm tranh luận lần này là cách xây dựng Vi Tiểu Bảo và phong cách diễn xuất của Trương Nhất Sơn. Điểm số trên Douban khi mới phát sóng từng xuống mức 2,5/10, trong khi giới phê bình cho rằng quá trình cải biên đã làm mất đi một phần sức hấp dẫn vốn có của nhân vật và câu chuyện.

Một trường hợp khác là Thiên Long Bát Bộ 2021. Phim vấp phải những ý kiến trái chiều về lựa chọn diễn viên, cách xử lý nhân vật và một số tình tiết được cải biên theo hướng hài hước, thần tượng hóa. Hình tượng Kiều Phong của Dương Hựu Ninh cũng bị đặt cạnh những phiên bản trước, trong khi Đoàn Dự và Mộ Dung Phục có nhiều thay đổi trong cách xuất hiện và xây dựng tính cách.

Điểm chung của những phiên bản này là chúng cho thấy bài toán khó của phim Kim Dung: vừa phải tạo ra một cách kể mới để phù hợp với khán giả đương đại, vừa phải giữ lại tinh thần của nguyên tác. Khi khoảng cách giữa hai mục tiêu quá lớn, những thay đổi về nhân vật, tình tiết hay phong cách kể chuyện rất dễ trở thành tâm điểm tranh luận. Bởi vậy, mỗi lần một tác phẩm Kim Dung được làm lại, điều khán giả chờ đợi không chỉ là một dàn diễn viên mới mà còn là cách ê-kíp giải bài toán giữa cải biên và tôn trọng nguyên tác.