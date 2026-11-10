Những bài học ngay tại cột mốc chủ quyền thiêng liêng

Đồn Biên phòng Sơn Vĩ giới thiệu đường biên cột mốc thực địa cho các em học sinh. Ảnh: Xuân Minh.

Nhận thức rõ học sinh vùng biên chính là "cột mốc sống" kế cận trong sự nghiệp giữ gìn dải đất quê hương, nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đã sôi nổi triển khai Chương trình “Tiết học biên cương”.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của những trang sách, “Tiết học biên cương” còn là nhịp cầu vun đắp niềm tin, bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm và tình cảm gắn bó sâu nặng của tuổi trẻ đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Tại đây, những nội dung thiết thực như trách nhiệm của mỗi công dân với đường biên, cột mốc, phòng, chống ma túy, mua bán người, hay truyền thống vẻ vang của người lính mang quân hàm xanh được truyền tải một cách gần gũi, dễ nhớ. Từ những bài học đầu đời ấy, mỗi em học sinh dần trở thành một “tuyên truyền viên” nhỏ tuổi, mang ý thức thượng tôn pháp luật và tình yêu biên giới lan tỏa sâu rộng vào từng bản làng.

Đồn Biên phòng Bản Máy hướng dẫn các em học sinh gấp chăn màn. Ảnh: Xuân Minh.

Em Lý Thanh Trang, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phương Thiện (xã Thanh Thủy) chia sẻ: "Được nghe các chú Bộ đội Biên phòng tuyên truyền về đường biên, cột mốc và chủ quyền lãnh thổ, chúng em rất tự hào vì mình cũng là một công dân trong khu vực biên giới; về nhà sẽ tuyên truyền lại cho người nhà hiểu kỹ hơn để cùng giữ gìn đường biên, cột mốc và sẽ cố gắng học tập thật tốt để tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".

Còn Tại Đồn Biên phòng Bản Máy, mỗi “Tiết học biên cương” luôn đọng lại trong lòng thầy và trò những ấn tượng thật khó phai. Các em không chỉ tìm hiểu về nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới, mà còn trực tiếp mục sở thị tác phong chiến sĩ qua những màn biểu diễn võ thuật tinh nhuệ, cách gấp chăn màn vuông vức như kẻ chỉ, hay tham quan phòng truyền thống lưu giữ chặng đường vẻ vang của đơn vị.

Lắng nghe những câu chuyện bình dị mà kiên cường về những chuyến tuần tra xuyên đêm, về tình nghĩa "bám bản, bám dân" giúp đồng bào xóa nghèo, các em thêm thấu hiểu sự hi sinh thầm lặng của người lính mang quân hàm xanh. Và có lẽ, khoảnh khắc thiêng liêng nhất là khi các em được tham gia nghi thức chào cờ ngay tại cột mốc biên cương.

Giới thiệu hệ thống mốc quốc giới cho các em học sinh Trường Tiểu học xã Phương Độ, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Xuân Minh.

Em Dương Thị Hồng Tuyết đến từ lớp 9A, Trường THCS Chiến Phố (xã Bản Máy) cho biết, qua chương trình, các chú bộ đội đã chuyển những bài học vốn chỉ được học trên sách vở trở thành thực tế đầy sinh động. Lần đầu tiên, các em được tận tay chạm vào cột mốc chủ quyền, ngắm đường biên giới thiêng liêng, nhất là khoảnh khắc trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ khiến ai cũng rất tự hào chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tá Lý Nhân Đức - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bản Máy bộc bạch: "Là những người trực tiếp ngày đêm gìn giữ từng cột mốc, tấc đất thiêng liêng mà các thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu bảo vệ, chúng tôi mong muốn truyền ngọn lửa tình yêu quê hương đến các em học sinh. Hi vọng rằng thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình, tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc từng tấc đất biên cương".

Không chỉ dừng lại ở những mái trường vùng biên, chương trình “Tiết học biên cương” còn được Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang lan tỏa đến cả các điểm trường nội địa. Bằng sự chuẩn bị chu đáo, linh hoạt theo từng độ tuổi và đặc thù địa bàn, những người lính mang quân hàm xanh đã biến mỗi tiết học thành một hành trình trải nghiệm sống động, trang bị cho thế hệ trẻ những kiến thức thiết thực và bồi đắp tình yêu quê hương đất nước.

Chia sẻ về chương trình “Tiết học biên cương” tại Trường Tiểu học xã Phương Độ, cô Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Phó Hiệu trưởng phân hiệu Phương Thiện cho biết: "Qua mỗi bài giảng, cán bộ, giáo viên và học sinh được tiếp thu kiến thức pháp luật về biên giới quốc gia, hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của việc bảo vệ từng cột mốc, đường biên cũng như nhiệm vụ thiêng liêng của các chú Bộ đội Biên phòng. Đây là nền tảng quý giá để nhà trường vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy lòng tự hào và tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay".