Những bài học chiến trường định hình lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam

Lịch sử Tăng thiết giáp Việt Nam cho thấy xe tăng chưa bao giờ là lực lượng có thể hoạt động tách biệt.

Ngay trong trận Làng Vây tháng 2/1968, trận tiến công hiệp đồng binh chủng đầu tiên có xe tăng của Quân đội nhân dân Việt Nam, xe tăng đã được sử dụng trong sự phối hợp với bộ binh và các lực lượng khác để tiến công cứ điểm phòng ngự kiên cố.

Đây là một trong những bài học quan trọng hình thành cách sử dụng lực lượng Tăng thiết giáp trong chiến đấu. Bài học thứ 2 đến từ địa hình. Những chiến trường rừng núi, đường sá hạn chế, sông suối và địa hình chia cắt đặt ra yêu cầu rất cao đối với khả năng cơ động của xe tăng.

Từ đó, cơ động không chỉ được hiểu là tốc độ của chiếc xe. Đó còn là khả năng đưa lực lượng đến đúng khu vực, vượt qua địa hình phù hợp và duy trì đội hình trong những điều kiện khác nhau.

Đây cũng là lý do huấn luyện hiện nay của Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục chú trọng cơ động, huấn luyện đêm, huấn luyện cường độ cao và sát với nhiệm vụ, địa bàn thực tế.

Một bài học khác có ý nghĩa quyết định là bảo đảm kỹ thuật. Xe tăng có thể rất mạnh trên lý thuyết, nhưng nếu không được bảo quản, sửa chữa và bảo đảm đầy đủ thì khả năng chiến đấu sẽ nhanh chóng suy giảm.

Ngày nay, công tác huấn luyện của lực lượng Tăng thiết giáp vẫn gắn chặt với khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị và bảo đảm kỹ thuật.

Binh chủng cũng tiếp tục nghiên cứu cải tiến trang bị phù hợp với điều kiện tác chiến hiện đại.

Cuối cùng là khả năng thích nghi. Từ PT-76, T-54/T-55, T-62 đến T-90S/SK, mỗi thế hệ xe tăng đều đặt ra yêu cầu mới về huấn luyện và làm chủ kỹ thuật.

Hiện nay, Binh chủng Tăng thiết giáp tiếp tục tổ chức huấn luyện để làm chủ các vũ khí, trang bị mới và cải tiến, đồng thời điều chỉnh nội dung huấn luyện theo nhiệm vụ, địa bàn và sự phát triển của chiến tranh hiện đại.

Nhìn lại hơn 65 năm, những bài học chiến trường không chỉ nằm trong lịch sử. Chúng đã trở thành nền tảng để lực lượng Tăng thiết giáp xây dựng phương pháp huấn luyện, tổ chức lực lượng và khai thác trang bị.

Xe tăng có thể thay đổi, công nghệ có thể thay đổi, nhưng yêu cầu hiệp đồng, cơ động, bảo đảm kỹ thuật và thích nghi vẫn là những yếu tố quyết định sức mạnh của lực lượng.