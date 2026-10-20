Những 'ái nữ' kín tiếng của các đại gia ngân hàng Việt

Phó Chủ tịch HĐQT SeABank Lê Thu Thủy

Bà Lê Thu Thủy là con gái bà Nguyễn Thị Nga, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

Theo thông tin từ SeABank, bà Thủy là cử nhân Tài chính, Ngân hàng - Quản trị Kinh doanh (Đại học George Mason, Virginia, Hoa Kỳ). Bà có 19 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại các tổ chức nước ngoài và Việt Nam, trải qua các vị trí khác nhau như Công ty Dịch vụ Tài chính UBS (Hoa Kỳ); Tập đoàn Morgan Stanley (Chi nhánh tại Bethesda).

Bà Thủy làm Ủy viên thường trực HĐQT SeABank từ năm 2009. Trong nhiều năm sau đó, bà được bổ nhiệm giữ nhiều cương vị quan trọng như quyền Tổng giám đốc, Tổng giám đốc SeABank, và hiện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng.

Đây là một trong những nữ doanh nhân thế hệ kế cận có kinh nghiệm trực tiếp ở cả bộ máy điều hành và quản trị ngân hàng.

Bà Lê Thu Thủy, Phó Chủ tịch HĐQT SeABank. Ảnh: SeABank.

Thành viên HĐQT OCB Trịnh Thị Mai Anh

Bà Trịnh Thị Mai Anh, sinh năm 1992, là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Bà Mai Anh hiện là Thành viên HĐQT OCB, được bầu tham gia quản trị ngân hàng từ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiếp tục có tên trong danh sách HĐQT nhiệm kỳ đến 2030.

Theo báo cáo thường niên OCB, bà Mai Anh tốt nghiệp Cử nhân Khoa học tại London School of Economics and Political Science (Anh). Trước khi tham gia HĐQT OCB, bà từng có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính tại HSBC London, CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam, VinaCapital và Temasek Singapore.

Bà Trịnh Thị Mai Anh là con gái ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

Thành viên HĐQT TPBank Đỗ Quỳnh Anh

Bà Đỗ Quỳnh Anh là con gái ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), đồng thời là cháu gái Chủ tịch HĐQT TPBank Đỗ Minh Phú.

Tháng 4/2026, bà Quỳnh Anh được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT TPBank nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trước khi tham gia HĐQT TPBank, bà có hơn 6 năm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, trong đó gần 4 năm công tác tại PwC Việt Nam, thuộc bộ phận dịch vụ kiểm toán và tư vấn quản trị rủi ro.

TPBank cho biết bà từng tham gia các hoạt động phân tích dữ liệu tài chính, rà soát báo cáo tài chính, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra khuyến nghị quản trị rủi ro cho khách hàng.

Tổng Giám đốc DOJI Đỗ Vũ Phương Anh

Ái nữ Chủ tịch HĐQT TPBank Đỗ Minh Phú, bà Đỗ Vũ Phương Anh hiện là cổ đông nắm 1,11% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong khi không trực tiếp tham gia ban lãnh đạo TPBank, bà Phương Anh là một trong những lãnh đạo thế hệ kế cận tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI.

Bà Đỗ Vũ Phương Anh,Tổng Giám đốc tập đoàn DOJI. Ảnh: DOJI.

Bà Phương Anh tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân, có bằng MBA của Đại học Hawaii (Mỹ) và bằng Tiến sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của TPBank, tại thời điểm 30/6/2026, bà Đỗ Vũ Phương Anh nắm 30,85 triệu cổ phiếu TPB, tương ứng tỷ lệ sở hữu 1,11% vốn.

Trợ lý TGĐ Sacombank Nguyễn Ngọc Mỹ Anh

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, sinh năm 2001, là con gái ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank).

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh, Trợ lý CEO Sacombank. Ảnh:Sacombank.

Ngày 4/6/2026, bà Mỹ Anh được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Tổng Giám đốc, công tác tại Văn phòng Quản trị Sacombank. Cùng thời điểm, anh trai bà là Nguyễn Xuân Thái, sinh năm 2003, được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý HĐQT, cũng thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng.

Trước khi gia nhập Sacombank, bà Mỹ Anh từng được bầu giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của CTCP Thaispace từ năm 2022. Theo thông tin công bố thời điểm đó, bà sở hữu 5% vốn điều lệ doanh nghiệp này.

Bên cạnh hoạt động tại Thaispace, bà Mỹ Anh còn là cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán LPBank (LPBS). Theo thông tin từ bản cáo bạch niêm yết của LPBS, tại ngày 15/4/2026, bà Mỹ Anh và anh trai Nguyễn Xuân Thái mỗi người sở hữu 15% vốn điều lệ công ty, trong khi ông Nguyễn Đức Thụy nắm giữ 4,95%.