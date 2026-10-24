Những ai được hưởng trợ cấp xã hội 1,08 triệu đồng/tháng?

Theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội (có hiệu lực từ ngày 5/10/2026), các đối tượng sau sẽ được hưởng hệ số 2,0 mức chuẩn trợ cấp xã hội:

-Trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo từ đủ 4 tuổi đến dưới 16 tuổi.

-Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

-Người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em khuyết tật nặng hoặc người cao tuổi là người khuyết tật nặng.

Ảnh minh họa.

Khoản 2, Điều 4, Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định: Mức chuẩn trợ giúp xã hội là 540.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 5/10/2026, những đối tượng trên được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là 1.080.000 đồng (540.000 đồng x 2).

Trong khi đó, theo Điều 9 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng sẽ bị thôi hưởng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đối tượng chết hoặc bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Đối tượng không còn đủ điều kiện hưởng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP

- Đối tượng đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, hoặc có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thôi hưởng;

- Đối tượng từ chối nhận chế độ, chính sách;

- Sau 3 tháng kể từ ngày có quyết định tạm dừng chi trả mà đối tượng vẫn không thực hiện thủ tục xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng, hoặc không cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.