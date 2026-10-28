Những ai có nguy cơ mắc bệnh não mô cầu?

Vi khuẩn não mô cầu (Neisseria meningitidis) có thể gây viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm. Ảnh: Science Photo Library.

Não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu hoặc hệ thần kinh trung ương, dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não.

Đáng lo ngại, bệnh có thể tiến triển nhanh chỉ trong vài giờ, khiến người mắc đối mặt với nguy cơ biến chứng nghiêm trọng, thậm chí không qua khỏi.

Những nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao

Bệnh não mô cầu có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), một số nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao hơn do đặc điểm miễn dịch, tình trạng sức khỏe hoặc môi trường sinh hoạt.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới một tuổi, thuộc nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao. Nguyên nhân một phần là hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, khiến khả năng chống lại một số tác nhân gây bệnh còn hạn chế.

Thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi cũng là nhóm cần chú ý. Ở độ tuổi này, việc học tập, sinh hoạt và giao tiếp trong môi trường đông người có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lây truyền.

Đặc biệt, những người sống trong ký túc xá, doanh trại hoặc các môi trường tập thể có nguy cơ phơi nhiễm cao hơn do thường xuyên tiếp xúc gần với nhiều người. Vi khuẩn não mô cầu có thể lây truyền qua dịch tiết đường hô hấp và nước bọt khi tiếp xúc gần hoặc kéo dài với người mang vi khuẩn.

Người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bệnh não mô cầu, chẳng hạn thành viên sống cùng gia đình hoặc người tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng của bệnh nhân, cũng cần được đánh giá nguy cơ và sử dụng kháng sinh dự phòng theo chỉ định của nhân viên y tế.

Dấu hiệu cảnh báo bệnh não mô cầu nguy hiểm

Theo CDC, bệnh não mô cầu có thể diễn biến rất nhanh, trong đó hai thể bệnh nghiêm trọng thường gặp là viêm màng não do não mô cầu và nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu.

Ở người mắc viêm màng não, các triệu chứng thường gặp bao gồm sốt, đau đầu dữ dội, cứng gáy, buồn nôn, nôn và nhạy cảm với ánh sáng. Một số trường hợp có thể xuất hiện tình trạng lú lẫn, thay đổi ý thức hoặc co giật.

Trong khi đó, nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu có thể gây sốt, rét run, mệt mỏi nghiêm trọng, đau cơ, đau khớp, tay chân lạnh và thở nhanh. Người bệnh cũng xuất hiện các nốt xuất huyết hoặc ban màu đỏ tím trên da, thường không mất màu khi ấn.

Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, biểu hiện bệnh đôi khi không điển hình như ở người lớn. Trẻ có thể bú kém, quấy khóc bất thường, lừ đừ, nôn hoặc xuất hiện tình trạng thóp phồng. Những dấu hiệu này dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm trùng thông thường, khiến việc phát hiện bệnh gặp khó khăn.

Điều đáng lo ngại là bệnh não mô cầu có thể tiến triển nhanh chỉ trong vài giờ. Trong những trường hợp nghiêm trọng, vi khuẩn có thể gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan và không qua khỏi, ngay cả khi người bệnh đã được điều trị.

Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, đặc biệt là sốt kèm đau đầu dữ dội, cứng gáy, thay đổi ý thức hoặc ban xuất huyết, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức. Không nên chờ đến khi xuất hiện đầy đủ các triệu chứng mới đi khám, bởi việc chậm trễ điều trị có thể làm tăng nguy cơ biến chứng và không qua khỏi.