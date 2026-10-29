Những ai cần uống thuốc dự phòng bệnh do não mô cầu?

Những người tiếp xúc trực tiếp với ca mắc não mô cầu cần được uống kháng sinh dự phòng. Ảnh minh họa: Q.N.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết khi phát hiện ca bệnh não mô cầu trong cộng đồng hoặc khu dân cư, ngành y tế cần nhanh chóng triển khai các biện pháp cách ly, khoanh vùng và xác định những người tiếp xúc gần để xử lý nguy cơ lây nhiễm.

Trước tiên, bệnh nhân cần được cách ly tại chỗ, sau đó chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục cách ly và điều trị. Việc điều trị cần được tiến hành trong vòng 24 giờ.

Song song đó, ngành y tế sẽ khoanh vùng khu vực liên quan đến ca bệnh, chẳng hạn nơi bệnh nhân sinh sống, đồng thời xác định những người đã tiếp xúc gần với người mắc bệnh.

Công tác vệ sinh môi trường xung quanh cũng cần được chú trọng. Các dung dịch như Chloramin B hoặc nước Javel có thể được sử dụng để vệ sinh bề mặt, góp phần hạn chế nguy cơ lây lan vi khuẩn não mô cầu qua tiếp xúc với bề mặt.

Theo bác sĩ Qui, những người sống chung nhà với bệnh nhân, ăn chung, ngủ chung được xác định là nhóm tiếp xúc gần. Ngoài ra, người tiếp xúc hàng ngày với người bệnh như đồng nghiệp, bạn học có thể thuộc nhóm này. Nhân viên y tế trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân mắc não mô cầu cũng cần được xác định là đối tượng tiếp xúc gần.

Những người tiếp xúc gần cần uống thuốc dự phòng, tốt nhất trong vòng 24 giờ. Biện pháp này nhằm giảm nguy cơ nhiễm não mô cầu, đồng thời hạn chế khả năng lây lan sang những người khác.

Bác sĩ Qui khuyến cáo khi xuất hiện ca bệnh não mô cầu trong cộng đồng, người dân cần bình tĩnh, phối hợp với cơ quan y tế và tuân thủ hướng dẫn xử lý, đặc biệt trong việc xác định người tiếp xúc gần và thực hiện các biện pháp dự phòng.

Bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, họng của người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh. Bệnh có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và diễn tiến nhanh, dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng.