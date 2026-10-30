Nhựa Tiền Phong vượt kế hoạch lợi nhuận, vì sao dòng tiền kinh doanh vẫn âm?

Doanh thu tăng nhanh, lợi nhuận quý III chưa theo kịp

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2026, luỹ kế 9 tháng đầu năm cho thấy NTP đạt doanh thu thuần khoảng 5.751,4 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.021,6 tỷ đồng, tăng 29,3%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.232,8 tỷ đồng, tương đương 137% kế hoạch cả năm.

Kết quả này cho thấy khả năng sinh lời của doanh nghiệp được cải thiện. Giá vốn hàng bán tăng khoảng 14,1%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp tăng 27,1%, lên khoảng 1.900 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng từ khoảng 30,7% lên 33%.

Tuy nhiên, bức tranh dòng tiền lại có diễn biến khác. Trong 9 tháng, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm gần 49,7 tỷ đồng, dù đã cải thiện đáng kể so với mức âm khoảng 212,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Sự chênh lệch giữa lợi nhuận và dòng tiền không đồng nghĩa doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả. Lợi nhuận được ghi nhận theo nguyên tắc kế toán, trong khi dòng tiền phản ánh thời điểm thực tế thu và chi. Doanh nghiệp có thể ghi nhận doanh thu, lợi nhuận nhưng chưa thu đủ tiền từ khách hàng, đồng thời vẫn phải chi tiền mua nguyên liệu, duy trì hàng tồn kho và thanh toán cho nhà cung cấp.

Vấn đề cần làm rõ là dòng tiền âm của NTP chủ yếu xuất phát từ nhu cầu vốn lưu động trong chu kỳ kinh doanh hay phản ánh tình trạng thu hồi tiền chậm hơn tốc độ mở rộng hoạt động.

Trong 9 tháng, doanh thu của Nhựa Tiên Phong tăng thêm khoảng 882 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 232 tỷ đồng.

Hàng tồn kho và khoản phải thu gây sức ép lên dòng tiền

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy vốn lưu động là một trong những yếu tố chính kéo giảm dòng tiền kinh doanh của NTP. Trong 9 tháng, biến động các khoản phải thu làm giảm dòng tiền khoảng 171,5 tỷ đồng; hàng tồn kho làm giảm khoảng 340,5 tỷ đồng; còn biến động các khoản phải trả làm giảm thêm khoảng 341,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại ngày 30/9/2026, hàng tồn kho của NTP đạt khoảng 1.781,6 tỷ đồng, tăng 23,6% so với đầu năm. Trong đó, nguyên liệu, vật liệu đạt 1.234,2 tỷ đồng, tăng 28,4%; thành phẩm đạt 423,8 tỷ đồng, tăng 54,8%.

Khoản phải thu khách hàng cũng tăng từ khoảng 374,4 tỷ đồng đầu năm lên 558,4 tỷ đồng, tương đương mức tăng 49,1%. Tốc độ tăng này cao hơn đáng kể mức tăng doanh thu 18,1% trong cùng kỳ.

Những con số trên cho thấy lượng vốn được phân bổ vào hàng hóa và các khoản chờ thu đang tăng nhanh hơn doanh thu. Điều này có thể khiến tiền chưa quay trở lại doanh nghiệp kịp thời, dù hoạt động bán hàng vẫn tạo ra lợi nhuận kế toán.

Tuy nhiên, chưa thể chỉ từ số dư hàng tồn kho và khoản phải thu để kết luận NTP tiêu thụ hàng hóa chậm hoặc gặp khó khăn thu hồi công nợ. Với doanh nghiệp sản xuất, tồn kho có thể phục vụ kế hoạch sản xuất và đáp ứng nhu cầu giao hàng; khoản phải thu cũng phụ thuộc vào điều khoản thanh toán và thời điểm phát sinh doanh thu.

Do đó, yếu tố quyết định là tốc độ luân chuyển hàng tồn kho, thời gian thu hồi công nợ và khả năng chuyển các khoản mục này thành tiền trong những tháng tiếp theo.

Ngoài ra, trong 9 tháng, NTP đã nộp khoảng 236,3 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và trả khoảng 94,1 tỷ đồng lãi vay. Đây cũng là những khoản chi tiền thực tế ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh.

Như vậy, dòng tiền âm gần 49,7 tỷ đồng là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó biến động vốn lưu động đóng vai trò đáng kể. Việc dòng tiền âm đã thu hẹp so với cùng kỳ là tín hiệu tích cực, nhưng để đánh giá mức độ cải thiện có bền vững hay không, cần tiếp tục theo dõi khả năng thu tiền và tốc độ giải phóng vốn khỏi hàng tồn kho.

Trong 9 tháng năm 2026, lợi nhuận gộp của Nhựa Tiên Phong tăng 27,1%.

Vay ngắn hạn tăng mạnh, khả năng cân đối vốn cần được theo dõi

Một điểm đáng chú ý khác là dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của NTP tại ngày 30/9/2026 đạt khoảng 2.675,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1.164,9 tỷ đồng đầu năm. Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương khoảng 997,4 tỷ đồng, chủ yếu phản ánh tác động của hoạt động vay và trả nợ.

Diễn biến này cho thấy nguồn vốn từ hoạt động tài chính đã góp phần hỗ trợ nhu cầu tiền của doanh nghiệp trong kỳ. Tuy nhiên, dòng tiền tài chính dương không đồng nghĩa hoạt động sản xuất, kinh doanh cốt lõi tạo ra nhiều tiền hơn.

Ở chiều ngược lại, NTP vẫn nắm giữ khoảng 3.839,9 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng và 263,2 tỷ đồng tiền, tương đương tiền tại thời điểm cuối tháng 9. Tổng hai khoản mục vượt 4.100 tỷ đồng.

Chưa thể chỉ dựa vào việc vay ngắn hạn tăng để kết luận doanh nghiệp thiếu thanh khoản hoặc mất cân đối tài chính. Tiền gửi có kỳ hạn, lịch đáo hạn khoản vay và nhu cầu thanh toán có thể khác nhau. Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, cần đối chiếu thêm lãi suất vay, lợi suất tiền gửi, kỳ hạn của từng khoản và khả năng chuyển tiền gửi thành nguồn thanh toán khi cần thiết.Với nhà đầu tư, điều quan trọng không chỉ là NTP đã vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm, mà còn là khả năng chuyển kết quả kinh doanh thành dòng tiền thực tế.

Nếu dòng tiền âm chủ yếu do doanh nghiệp tích lũy nguyên liệu, duy trì tồn kho và mở rộng bán hàng trong một giai đoạn nhất định, đồng thời các khoản phải thu được thu hồi đúng hạn, áp lực này có thể giảm khi chu kỳ kinh doanh chuyển sang giai đoạn thu tiền. Ngược lại, nếu hàng tồn kho và công nợ tiếp tục tăng nhanh hơn doanh thu, trong khi dư nợ vay ngắn hạn duy trì ở mức cao, nhu cầu tài trợ vốn lưu động có thể kéo dài.

Vì vậy, dòng tiền kinh doanh dương trở lại, tốc độ thu hồi công nợ và khả năng giải phóng vốn khỏi hàng tồn kho sẽ là những chỉ báo quan trọng để đánh giá chất lượng tăng trưởng lợi nhuận của Nhựa Tiền Phong trong quý IV và các kỳ tiếp theo.