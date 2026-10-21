Nhựa Tiền Phong (NTP) báo lãi 9 tháng vượt mốc 1.000 tỷ đồng, tiền mặt chiếm gần nửa tổng tài sản

Lợi nhuận 9 tháng cao kỷ lục, vượt xa kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.106 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 353 tỷ đồng, tăng 12,6%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 290 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận ròng trong quý 3 có sự điều chỉnh giảm từ mức 16% của cùng kỳ xuống còn 13,8%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nhựa Tiền Phong mang về 5.751 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.233 tỷ đồng, tăng gần 30%. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty đã phá vỡ mức lợi nhuận kỷ lục của toàn bộ năm 2025 (đạt 1.196 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 993 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế).

So với kế hoạch kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 7.330 tỷ đồng doanh thu và 900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, doanh nghiệp đã hoàn thành 78,5% kế hoạch doanh thu và vượt 37% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau ba quý hoạt động.

Đẩy mạnh mảng dự án lớn và duy trì nguồn lực tài chính dồi dào

Đà tăng trưởng mạnh mẽ của doanh nghiệp xuất phát từ việc chủ động dự báo nhu cầu và quản lý hiệu quả tồn kho nguyên liệu nhựa, giúp duy trì hoạt động sản xuất ổn định. Phân khúc dự án ghi nhận mức doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh cung cấp sản phẩm ống nhựa cho các công trình trọng điểm quốc gia. Việc khai thác các nguồn vốn có chi phí thấp, linh hoạt trong giao dịch ngoại tệ và tối ưu hóa dòng tiền đã phát huy hiệu quả. Nhờ đó, hoạt động tài chính mang lại 176,9 tỷ đồng doanh thu trong 9 tháng, tăng 42,3% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, quy mô tiền, các khoản tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn của Nhựa Tiền Phong đạt khoảng 4.103 tỷ đồng, chiếm tới 47,7% tổng tài sản. Dòng tiền dồi dào là cơ sở vững chắc để doanh nghiệp gia tăng quy mô doanh thu tài chính, đóng góp tích cực vào cơ cấu lợi nhuận chung bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tại thời điểm cuối quý 3, vốn chủ sở hữu của Nhựa Tiền Phong đạt gần 4.646 tỷ đồng. Cơ cấu vốn ghi nhận sự tích lũy lớn với nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.376 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển ở mức 1.218 tỷ đồng.