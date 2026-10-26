Nhựa Tiền Phong lật ngược thế cờ, vượt Nhựa Bình Minh sau nhiều năm lép vế

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán: NTP) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt 5.751 tỷ đồng, tăng 18,11% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.233 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.022 tỷ đồng, cùng tăng khoảng tăng 30%.

Ở chiều ngược lại, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) ghi nhận doanh thu thuần 4.240 tỷ đồng, tăng 0,38% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.238 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đạt 990 tỷ đồng, tăng 2%.

Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2026, Nhựa Tiền Phong đã vượt Nhựa Bình Minh khoảng 32 tỷ đồng về lợi nhuận sau thuế, dù lợi nhuận trước thuế vẫn thấp hơn đối thủ khoảng 5 tỷ đồng. Một năm trước, cán cân lợi nhuận sau thuế nghiêng đáng kể về phía Nhựa Bình Minh, khi Nhựa Tiền Phong còn kém đối thủ khoảng 177 tỷ đồng trong cùng kỳ.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 5 năm Nhựa Tiền Phong vượt Nhựa Bình Minh về lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm. Kết quả này đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cuộc cạnh tranh giữa hai doanh nghiệp đầu ngành ống nhựa xây dựng, vốn có nhiều năm duy trì khoảng cách lợi nhuận nghiêng về phía Nhựa Bình Minh.

Cuộc đua giữa hai doanh nghiệp từ lâu đã gắn với sự phân chia thị trường theo khu vực địa lý. Nhựa Bình Minh có thế mạnh tại miền Nam, trong khi Nhựa Tiền Phong giữ vị thế dẫn đầu ở miền Bắc. Danh mục sản phẩm của hai bên cũng có nhiều điểm tương đồng, từ ống nhựa PVC phục vụ xây dựng, dân dụng đến các dòng HDPE và PPR.

Dù Nhựa Tiền Phong được thành lập từ năm 1960, sớm hơn Nhựa Bình Minh 37 năm, doanh nghiệp này phần lớn vẫn đứng sau đối thủ về lợi nhuận trong giai đoạn từ năm 2011 trở đi. Năm 2017, Nhựa Tiền Phong từng vượt lên với mức chênh lệch khoảng 28 tỷ đồng, nhưng không duy trì được lợi thế trong những năm tiếp theo.

Năm 2021 là một ngoại lệ đáng chú ý khi lợi nhuận sau thuế cả năm của Nhựa Tiền Phong đạt gần 468 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 214 tỷ đồng của Nhựa Bình Minh. Tuy nhiên, từ năm 2022 đến năm 2025, Nhựa Bình Minh lại liên tục dẫn trước. Riêng năm 2025, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế 1.229 tỷ đồng, trong khi Nhựa Tiền Phong ghi nhận 993 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 236 tỷ đồng.

Sự sa sút của Nhựa Bình Minh trong năm 2021 phần lớn xuất phát từ tác động của các biện pháp giãn cách xã hội tại miền Nam. Từ tháng 7/2021, hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng; nhiều dự án xây dựng tại các thị trường trọng điểm phải tạm ngưng trong tháng 8 và tháng 9.

Hệ quả là sản lượng tiêu thụ của Nhựa Bình Minh trong quý 3/2021 giảm 58%, xuống còn khoảng 11.000 tấn. Trong khi nhu cầu suy yếu, giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng, với giá hạt nhựa PVC bình quân quý tăng 7,3%. Áp lực kép khiến kết quả kinh doanh lao dốc, thậm chí doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm trong quý 3.

Trở lại kết quả kinh doanh năm 2026, mức tăng trưởng lợi nhuận của Nhựa Tiền Phong vượt xa tốc độ tăng doanh thu, cho thấy hiệu quả sinh lời được cải thiện đáng kể. Theo doanh nghiệp, kết quả này có sự đóng góp của việc chủ động dự báo nhu cầu và quản lý tồn kho nguyên liệu nhựa, qua đó duy trì hoạt động sản xuất ổn định.

Một điểm sáng khác là doanh thu từ phân khúc dự án tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, nhờ Nhựa Tiền Phong đẩy mạnh cung cấp sản phẩm cho các công trình trọng điểm quốc gia. Nhu cầu từ các dự án hạ tầng vì vậy trở thành một trong những động lực hỗ trợ tăng trưởng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng chịu tác động từ biến động chi phí đầu vào.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, Nhựa Tiền Phong cũng ghi nhận sự cải thiện từ hoạt động tài chính. Trước áp lực chi phí vốn vay cao, doanh nghiệp cho biết việc khai thác các nguồn vốn có chi phí thấp, linh hoạt trong mua bán ngoại tệ và cân đối dòng tiền gửi đã phát huy hiệu quả. Nhờ đó, doanh thu tài chính trong 9 tháng đạt 176,9 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Diễn biến giá nguyên liệu nhựa cũng là yếu tố đáng chú ý khi đánh giá kết quả kinh doanh của hai doanh nghiệp. Trong năm 2026, thị trường nguyên liệu trải qua giai đoạn biến động mạnh, đặc biệt sau những gián đoạn nguồn cung hồi tháng 3.

Trước áp lực chi phí đầu vào, các doanh nghiệp ống nhựa đã điều chỉnh giá bán để bảo vệ hiệu quả kinh doanh; trong đó, một số dòng sản phẩm của Nhựa Bình Minh được ghi nhận tăng giá khoảng 15% vào đầu tháng 4.

Trong bối cảnh giá nguyên liệu biến động, thời điểm mua hàng và dự trữ tồn kho, tốc độ điều chỉnh giá bán cũng như khả năng duy trì sản lượng đều ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận. Doanh nghiệp có lượng nguyên liệu được mua ở mức giá phù hợp có thể duy trì giá vốn thấp hơn trong giai đoạn đầu giá đầu vào tăng.

Tuy nhiên, lợi thế này sẽ thu hẹp khi nguyên liệu giá cao được đưa vào sản xuất, trong khi việc chuyển chi phí tăng thêm sang khách hàng còn phụ thuộc vào sức cầu và mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Số liệu 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy biên lợi nhuận gộp của Nhựa Tiền Phong tăng từ khoảng 30,6% lên 34,6%, còn Nhựa Bình Minh tăng từ 44,6% lên 47%. Như vậy, cả hai doanh nghiệp đều cải thiện khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, song mức tăng của Nhựa Tiền Phong lớn hơn.

Cán cân lợi nhuận đang nghiêng về phía Nhựa Tiền Phong, song việc duy trì vị thế dẫn đầu sẽ phụ thuộc vào khả năng kiểm soát chi phí, thích ứng với biến động giá nguyên liệu và khai thác nhu cầu từ các dự án xây dựng, hạ tầng. Cuộc đua giữa hai doanh nghiệp đầu ngành vì thế vẫn còn nhiều diễn biến đáng chú ý trong những tháng cuối năm.