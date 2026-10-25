Nhựa Tiền Phong lập kỷ lục lợi nhuận giữa áp lực nguồn cung

Nhựa Tiền Phong đã phá kỷ lục lợi nhuận của cả năm 2025 chỉ với 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: DN.

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Nhựa Tiền Phong) công bố báo cáo tài chính quý III/2026, ghi nhận doanh thu tăng mạnh 31% so với cùng kỳ lên 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng chậm hơn, khoảng 12%, lên mức gần 290 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nhựa Tiền Phong đạt mức doanh thu thuần 5.750 tỷ đồng, tăng 18%, lợi nhuận sau thuế 1.020 tỷ đồng, tăng mạnh 29% so với cùng kỳ 2025. Với kết quả này, Nhựa Tiền Phong đã phá kỷ lục lợi nhuận hơn 993 tỷ đồng của cả năm 2025 chỉ với 9 tháng đầu năm.

Qua đó, công ty hoàn thành 78,5% kế hoạch doanh thu và vượt 37% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2026.

Đáng chú ý, mức tăng trưởng bứt phá của doanh nghiệp nhựa xây dựng lâu đời nhất Việt Nam diễn ra trong bối cảnh ngành nhựa gặp nhiều áp lực bởi giá hạt nhựa đầu vào tăng cao.

Theo thống kê của Nexchem Intelligence, giá hạt nhựa PVC, đầu vào chính của ngành nhựa xây dựng, tăng mạnh tới mốc 900USD/tấn vào tháng 3/2026 do biến động địa chính trị, tụt xuống mức khoảng 800USD/tấn vào tháng 7/2026, sau đó tiếp tục đà tăng khi lệnh ngừng bắn tại Trung Đông hết hạn.

Quý III/2026, trung bình giá hạt nhựa PVC khu vực Đông Nam Á đạt 856USD/tấn, chưa bằng mức đỉnh hổi đầu năm nhưng cao hơn đáng kể so với giá bình quân của năm 2025.

Việc giá hạt nhựa tăng cao gây áp lực lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp ngành nhựa, trong bối cảnh phần lớn nguồn cung hạt nhựa đến từ hoạt động xuất khẩu và chi phí hạt nhựa chiếm 70 – 80% cơ cấu chi phí sản xuất của ngành.

Trong nguy có cơ

Giai đoạn đầu năm, khi giá hạt nhựa liên tục lập đỉnh, Nhựa Tiền Phong bắt buộc phải tăng giá bán sản phẩm lên khoảng 20 – 25%.

Tuy nhiên, lựa chọn tăng giá không phải chiến lược mang tính lâu dài của ông lớn ngành nhựa này và doanh nghiệp vẫn duy trì các mức chiết khấu cho khách hàng. Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ điều chỉnh giảm giá khi giá đầu vào hạ nhiệt.

Trong bối cảnh đó, biên lợi nhuận của Nhựa Tiền Phong vẫn được bảo vệ dựa trên điểm tựa là lượng hàng tồn kho dồi dào. Tính đến hết quý III/2026, tổng giá trị hàng tồn kho của Nhựa Tiền Phong đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 380 tỷ đồng so với số đầu năm, cho thấy chiến lược chủ động của doanh nghiệp nhằm hạn chế tác động tiêu cực từ nguồn cung ứng.

Nhờ sự chủ động này, Nhựa Tiền Phong đững vững trước sóng gió, trong khi các nhà sản xuất nhựa xây dựng quy mô nhỏ phải tạm ngừng hoạt động bởi giá bán không bù được chi phí.

Như vậy, việc giá hạt nhựa tăng cao có thể coi như sự kiện “trong nguy có cơ” khi giúp Nhựa Tiền Phong mở rộng thị phần, đặc biệt khi nhu cầu nhựa xây dựng tăng cao nhờ “sóng” đầu tư công và bất động sản.

Doanh nghiệp tận dụng cơ hội đó để đẩy mạnh mảng dự án, khiến doanh thu từ cung ứng cho dự án của Nhựa Tiền Phong trong 9 tháng đầu năm tăng tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một yếu tố khác góp phần đem lại lợi nhuận kỷ lục cho Nhựa Tiền Phong là bức tranh tài chính lành mạnh. Hết quý III/2026, công ty ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn tăng 115% so với đầu năm, lên 2.700 tỷ đồng, khiến chi phí lãi vay tăng 47% lên 88 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp cũng tăng cao kỷ lục với 3.800 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, đưa tổng tiền mặt và các khoản tương đương tiền lên con số hơn 4.100 tỷ đồng. Qua đó, công ty ghi nhận 168 tỷ lãi tiền gửi, cao gấp đôi so với chi phí lãi vay.

Bức tranh tài chính với lượng tiền dồi dào không chỉ giúp Nhựa Tiền Phong tăng thêm doanh thu và lợi nhuận mà còn tạo cơ sở cho kế hoạch mở rộng đầu tư trong giai đoạn tới.

Với loạt thuận lợi, Chứng khoán KBS dự báo, quý IV/2026 có thể tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của Nhựa Tiền Phong, dựa trên kỳ vọng xung đột Trung Đông hạ nhiệt và tình trạng dư cung hạt nhựa ở Trung Quốc sẽ hỗ trợ giảm giá hạt nhựa.

Qua đó, ông lớn nhựa xây dựng lâu đời tiếp tục mở ra giai đoạn "hồi xuân" mạnh mẽ, trong giai đoạn chuẩn bị thoái vốn nhà nước.