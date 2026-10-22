Nhựa Tiền Phong lãi hơn 1.000 tỷ đồng sau 9 tháng, vượt mức kỷ lục của cả 2025

Theo báo cáo tài chính, trong quý III/2026, Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HOSE: NTP) tiếp tục ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh với doanh thu thuần đạt 2.106,1 tỷ đồng, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 289,6 tỷ đồng, tăng 12,4%. Lợi nhuận trước thuế đạt 353,2 tỷ đồng, tăng 12,6%.

Khoảng cách giữa tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận phản ánh áp lực chi phí gia tăng trong kỳ. Trong quý III, giá vốn hàng bán đạt 1.466 tỷ đồng, tăng khoảng 32% so với cùng kỳ, khiến lợi nhuận gộp tăng chậm hơn doanh thu, đạt 640,1 tỷ đồng, tăng 28,3%.

Nhựa Tiền Phong ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt 1.021,6 tỷ đồng, vượt mức kỷ lục của cả năm 2025 (Ảnh minh họa).

Đặc biệt, chi phí bán hàng trong cùng kỳ tăng từ 131,4 tỷ đồng lên 225,5 tỷ đồng, tương đương 71,6%. Chi phí tài chính cũng tăng 84,4%, từ 37,8 tỷ đồng lên 69,6 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng 75% lên 82 tỷ đồng, góp phần bù đắp một phần áp lực chi phí.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh doanh của Nhựa Tiền Phong nhìn chung tích cực hơn khi lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu. Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.751,4 tỷ đồng, tăng 18,1%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 1.232,8 tỷ đồng, tăng 29,9%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.021,6 tỷ đồng, tăng 29,3%. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã vượt mức lợi nhuận kỷ lục 993 tỷ đồng của toàn bộ năm 2025.

Theo Nhựa Tiền Phong, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm được hỗ trợ bởi việc chủ động dự báo nhu cầu, quản trị tồn kho nguyên liệu để duy trì sản xuất ổn định. Bên cạnh đó, doanh thu từ phân khúc dự án tăng 25% nhờ cung cấp sản phẩm cho các công trình trọng điểm quốc gia. Doanh nghiệp cũng cho biết việc quản trị nguồn vốn linh hoạt góp phần đưa doanh thu hoạt động tài chính tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, so với kế hoạch năm 2026 là 7.330 tỷ đồng doanh thu và 900 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, doanh nghiệp đã hoàn thành 78,5% kế hoạch doanh thu và vượt 37% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau ba quý.

Một trong những động lực quan trọng là lợi nhuận gộp tăng nhanh hơn doanh thu. Trong 9 tháng, giá vốn hàng bán ở mức 3.851,1 tỷ đồng, tăng 14,1%, thấp hơn mức tăng 18,1% của doanh thu thuần. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 1.900,3 tỷ đồng, tăng 27,1%.

Xét các khoản mục chi phí trong 9 tháng, chi phí bán hàng đạt 516 tỷ đồng, tăng 26,1%, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu thuần. Chi phí tài chính đạt 146,2 tỷ đồng, tăng 30,7%. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng 42,3% lên 176,9 tỷ đồng

Tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong tại ngày 30/9/2026 đạt 8.599 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 6.680,3 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả tăng 40,4%, lên 3.953,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 1.164,9 tỷ đồng đầu năm lên 2.675,4 tỷ đồng cuối tháng 9, tương đương tăng gần 130%.

Cơ cấu tài sản cũng có sự dịch chuyển. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 446,3 tỷ đồng xuống 263,2 tỷ đồng, tương đương giảm 41%. Ngược lại, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn tăng từ 2.679 tỷ đồng lên 3.839,9 tỷ đồng, tăng 43,3%. Như vậy, tổng tiền, các khoản tương đương tiền cùng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 4.103,1 tỷ đồng, chiếm tới 47,7% tổng tài sản.

Cơ cấu nguồn vốn cho thấy vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn, đạt 4.645,7 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu ở mức 2.052,5 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 525,2 tỷ đồng lên 750,7 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 43%. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt tới 558,4 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, ở một diễn biến khác, Nhựa Tiền Phong cũng có những thay đổi về nhân sự và kế hoạch đầu tư. Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/8/2026, cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm ông Trịnh Văn Tuấn khỏi vị trí thành viên độc lập HĐQT, đồng thời bầu bổ sung ông Phạm Hồng Sơn - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030.

Đại hội cũng thông qua điều chỉnh các hạng mục trong Kế hoạch đầu tư thường xuyên năm 2026, song giữ nguyên tổng giá trị đầu tư ở mức 468 tỷ đồng như kế hoạch đã được thông qua trước đó. Trong cơ cấu này, 367 tỷ đồng được dành cho đầu tư máy móc, thiết bị mới và 64,5 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản.

Doanh nghiệp nhấn mạnh định hướng không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá hay chỉ tập trung gia tăng sản lượng, mà ưu tiên chất lượng tăng trưởng, mở rộng thị phần bền vững và chủ động tích lũy nguồn lực cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.