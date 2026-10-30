Nhựa Tân Đại Hưng bị xử phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 656/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng, có trụ sở chính tại 414 Lầu 5 Lũy Bán Bích, phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất.

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Cụ thể, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 hơn 11,87 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán, chỉ tiêu này còn hơn 7,84 tỷ đồng, giảm hơn 4 tỷ đồng so với số liệu đã công bố.

Tương tự, trên báo cáo tài chính riêng quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế năm 2025 được công bố ở mức hơn 11,87 tỷ đồng, trong khi số liệu tại báo cáo tài chính riêng năm 2025 được kiểm toán là hơn 7,84 tỷ đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, Nhựa Tân Đại Hưng bị buộc cải chính thông tin theo quy định theo quy định tại khoản 9 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP./.