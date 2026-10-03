Công ty cổ phần Nhựa Sinh thái Việt Nam được thành lập vào năm 2015, với số vốn điều lệ ban đầu là 6 tỷ đồng, sau hơn 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa và thương mại hạt nhựa, đến nay ECO đã nâng vốn điều lệ lên mức gần 300 tỷ đồng.

Nhựa Sinh thái Việt Nam niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu trên HOSE

Theo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của ECO, doanh thu thuần của ECO năm 2024 và năm 2025 lần lượt ghi nhận ở mức 454,052 tỷ đồng và 467,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 14,106 tỷ đồng và 13,2 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của ECO đạt 178,5 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế là hơn 12,5 tỷ đồng.

Tại buổi lễ trao quyết định niêm yết, đại diện Lãnh đạo HOSE đã chúc mừng phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ECO. Với vai trò là đơn vị vận hành thị trường, HOSE sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ của các công ty niêm yết, đặc biệt là nghĩa vụ công bố thông tin, cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến thị trường chứng khoán./.