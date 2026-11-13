Nhựa sinh thái Việt Nam hoàn tất tăng vốn lên 318 tỷ đồng, lợi nhuận quý 3 sụt giảm do giá vốn

Hoàn tất phân phối cổ phiếu và nâng quy mô vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam (mã chứng khoán: ECO) vừa công bố báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025. Căn cứ theo phương án đã được phê duyệt, doanh nghiệp thực hiện chào bán gần 1,8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị tính theo mệnh giá đạt gần 18 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định ở mức 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền và cứ 50 quyền sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025 căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Báo cáo phân phối chi tiết cho thấy doanh nghiệp đã chuyển giao thành công gần 1,8 triệu cổ phiếu cho 194 cổ đông hiện hữu. Trong quá trình tính toán tỷ lệ, số lượng 16 cổ phiếu lẻ phát sinh đã được Hội đồng quản trị quyết định hủy bỏ theo đúng các quy định về chứng khoán. Sau khi hoàn tất toàn bộ các thủ tục pháp lý, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty tăng từ gần 30 triệu đơn vị lên mức 31,8 triệu đơn vị. Tương ứng với khối lượng cổ phần mới đưa vào lưu hành, quy mô vốn điều lệ của công ty được nâng từ 300 tỷ đồng lên mức 318 tỷ đồng.

Sự kiện thay đổi vốn điều lệ này nối tiếp việc doanh nghiệp chính thức giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung. Vào ngày 02/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định niêm yết và đưa vào giao dịch gần 30 triệu cổ phiếu ECO với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá đạt mức 300 tỷ đồng. Trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu có giá tham chiếu 13.900 đồng mỗi đơn vị với biên độ dao động 20%. Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam được thành lập từ năm 2015 với số vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng và hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất bao bì nhựa cùng thương mại hạt nhựa.

Lợi nhuận quý 3 sụt giảm và tiến độ thực hiện kế hoạch năm

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của công ty ghi nhận chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt hơn 135 triệu đồng, tương đương mức sụt giảm 97% so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo doanh nghiệp giải trình nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này xuất phát từ việc phần lớn các hợp đồng đầu ra dài hạn đã được công ty ký kết với khách hàng trên cơ sở chốt mức giá cố định từ trước. Do đó, khi giá hạt nhựa nguyên liệu đầu vào tăng cao, doanh nghiệp chưa thể kịp thời điều chỉnh giá bán tương ứng dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp suy giảm.

Bên cạnh yếu tố giá vốn, hoạt động kinh doanh tại công ty con cũng chưa phát sinh doanh thu do dự án xây dựng nhà máy vẫn đang trong giai đoạn triển khai. Lũy kế chín tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất của toàn hệ thống đạt 280 tỷ đồng, giảm gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ kết quả tích lũy từ các quý đầu năm, lợi nhuận sau thuế chín tháng vẫn ghi nhận 13 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 18% so với cùng kỳ. Dựa trên kết quả này, doanh nghiệp thực hiện được 46% kế hoạch doanh thu và 47% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11, giá cổ phiếu ECO đóng cửa ở mức 19.200 đồng mỗi đơn vị. Dù cao hơn mức giá tham chiếu ngày chào sàn, mức giá hiện tại đã sụt giảm 47% so với thời điểm đầu năm. Khối lượng giao dịch trung bình của cổ phiếu này trên sàn HOSE duy trì ở mức hơn 7.000 đơn vị mỗi ngày.