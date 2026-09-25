Nhựa sinh thái Việt Nam (ECO): Chào sàn HOSE giá 13.900 đồng sau chuỗi lao dốc thị giá

Lên sàn HOSE sau khi sụt giảm 63% trên hệ thống UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vừa ban hành quyết định chấp thuận niêm yết gần 30 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa sinh thái Việt Nam. Theo kế hoạch, lượng cổ phiếu này sẽ chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên sàn mới vào ngày 2/10/2026. Mức giá tham chiếu trong ngày chào sàn được ấn định ở mức 13.900 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Với quy định biên độ dao động giá trong phiên giao dịch đầu tiên là 20%, giá trị vốn hoá thị trường của doanh nghiệp ngành nhựa này ước tính đạt 417 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước thời điểm được chấp thuận chuyển sàn, cổ phiếu này đã trải qua một giai đoạn giao dịch kém khả quan trên hệ thống UPCoM. Tính từ ngày 13/1/2026 đến ngày 22/9/2026, thị giá cổ phiếu đã sụt giảm 63%, rơi từ vùng 39.500 đồng xuống mức 14.600 đồng cho mỗi đơn vị. Giao dịch thực tế trên thị trường cho thấy cổ phiếu liên tục nằm dưới đường trung bình động 200 ngày với thanh khoản rất thấp.

Về quá trình phát triển, doanh nghiệp được thành lập vào năm 2015 với quy mô vốn điều lệ ban đầu vỏn vẹn 6 tỷ đồng. Qua 5 đợt phát hành tăng vốn, công ty đã đưa quy mô vốn lên mức gần 300 tỷ đồng như hiện tại. Tính đến ngày 30/6/2026, cơ cấu sở hữu của công ty khá phân tán khi chỉ có một cổ đông lớn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Bình nắm giữ 20% vốn điều lệ. Toàn bộ 80% vốn điều lệ còn lại thuộc về các nhà đầu tư nhỏ lẻ sở hữu dưới 5% cổ phần.

Nợ vay tăng nhanh, tài sản tập trung ở tồn kho và khoản phải thu

Về tình hình tài chính, báo cáo tính đến ngày 30/6/2026 cho thấy quy mô tổng tài sản của công ty đạt mức 592,2 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản phân bổ chủ yếu ở các khoản mục ngắn hạn có tính thanh khoản khác nhau. Cụ thể, lượng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 144,4 tỷ đồng, chiếm 24,4% tổng tài sản. Giá trị hàng tồn kho lên tới 141,9 tỷ đồng, tương đương 23,96% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng ở mức cao với 129,1 tỷ đồng, chiếm 21,8%. Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn chiếm 14,15% với giá trị 83,8 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, điểm đáng chú ý nhất là sự gia tăng của các khoản nợ phải trả có tính lãi. Tính đến cuối quý II năm 2026, tổng nợ vay tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty đạt 210,7 tỷ đồng. Con số này tăng 19,2% so với thời điểm đầu năm, tương ứng mức tăng thêm 34 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ vay, nợ vay ngắn hạn chiếm phần lớn với 131,9 tỷ đồng, phần còn lại là nợ vay dài hạn trị giá 78,8 tỷ đồng. Với quy mô nợ hiện tại, tổng dư nợ vay tài chính của doanh nghiệp đã tương đương 59,9% tổng vốn chủ sở hữu, tạo ra áp lực chi phí lãi vay không nhỏ lên kết quả hoạt động kinh doanh trong các kỳ kế toán tiếp theo.