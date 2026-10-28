Nhựa Pha Lê (PLP) lên phương án tháo gỡ án hạn chế giao dịch, cổ phiếu lập tức tăng kịch trần

Gấp rút hoàn tất soát xét báo cáo bán niên và kiện toàn hệ thống thông tin nội bộ

Cổ phiếu PLP của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê bị đưa vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 23/10. Nguyên nhân xuất phát từ việc doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét năm 2026 quá 45 ngày so với quy định pháp luật hiện hành. Ngay khi nhận được quyết định, ban lãnh đạo công ty đã nhanh chóng xây dựng và công bố lộ trình khắc phục cụ thể để bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Giải pháp trọng tâm đang được Nhựa Pha Lê thực hiện là đẩy nhanh tối đa tiến độ hoàn thành công tác soát xét báo cáo tài chính. Doanh nghiệp cho biết đang phối hợp chặt chẽ và làm việc liên tục với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn UHY. Hai bên đang tập trung cao độ vào việc rà soát, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ chứng từ, đồng thời kịp thời trao đổi và xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Theo lộ trình cam kết, công ty dự kiến sẽ hoàn tất và công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2026 ngay trong tháng 10/2026.

Cùng với quá trình giải quyết sự việc hiện tại, Nhựa Pha Lê cũng tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình nội bộ liên quan đến việc lập, kiểm tra, phê duyệt và công bố thông tin định kỳ cũng như bất thường. Việc rà soát này được áp dụng nghiêm ngặt đặc biệt đối với các loại báo cáo tài chính và tài liệu bắt buộc phải công bố theo mốc thời gian quy định của cơ quan quản lý.

Về chiến lược quản trị dài hạn, doanh nghiệp sẽ tăng cường cơ chế theo dõi tiến độ công việc, phân công rõ ràng trách nhiệm của từng bộ phận và cá nhân liên quan. Công ty chủ trương lập kế hoạch thực hiện báo cáo từ sớm, đồng thời thiết lập hệ thống nhắc việc và cảnh báo các mốc thời hạn công bố thông tin. Sự thay đổi này sẽ nâng cao tính chủ động trong công tác phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập, hạn chế tối đa rủi ro chậm trễ và bảo đảm tính minh bạch thông tin trong các kỳ kế toán tiếp theo.

Thị giá cổ phiếu phản ứng tích cực trên nền tảng lợi nhuận quý 2 tăng trưởng ba con số

Ngay sau khi văn bản về lộ trình khắc phục được công bố rộng rãi, thị trường chứng khoán đã có những phản ứng vô cùng tích cực đối với mã PLP. Trong phiên giao dịch ngày 27/10, lực cầu áp đảo đã kéo thị giá cổ phiếu tăng 6,8%, đóng cửa tại mức giá trần 3.790 đồng một cổ phiếu.

Đáng chú ý, thanh khoản của mã PLP trở nên vô cùng sôi động với khối lượng khớp lệnh đạt gần 0,25 triệu đơn vị. Mức khối lượng giao dịch này cao gấp hơn ba lần so với thanh khoản trung bình của cổ phiếu này trong 10 phiên giao dịch gần nhất, cho thấy dòng tiền bắt đáy đã bắt đầu chú ý trở lại khi rủi ro về mặt thông tin dần được tháo gỡ.

Sự tự tin của giới đầu tư còn được củng cố bởi kết quả kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Theo dữ liệu từ báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2026 công bố trước đó, Nhựa Pha Lê ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế đạt 30,1 tỷ đồng. Con số này tương đương mức tăng trưởng lên tới 287,77% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn duy trì được sự hiệu quả. Việc nhanh chóng minh bạch hóa thông tin báo cáo bán niên theo đúng lộ trình cam kết sẽ là cơ sở quan trọng để cổ phiếu PLP sớm được giao dịch bình thường trở lại, tạo đà cho doanh nghiệp tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh trong những tháng cuối năm 2026.