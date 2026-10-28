Nhựa Pha Lê (PLP) lên kế hoạch gỡ hạn chế giao dịch, dự kiến hoàn tất báo cáo bán niên trong tháng 10

CTCP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (mã ck: PLP) vừa công bố biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị hạn chế giao dịch. Theo đó, cổ phiếu PLP thuộc diện hạn chế giao dịch từ ngày 23/10 do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Để khắc phục tình trạng này, Nhựa Pha Lê cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành soát xét và công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2026. Công ty đang phối hợp với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY nhằm thúc đẩy quá trình soát xét. Doanh nghiệp cho biết đang tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, đồng thời kịp thời trao đổi và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán.

Song song với việc khắc phục tình trạng hiện tại, Nhựa Pha Lê cho biết sẽ rà soát toàn bộ quy trình lập, kiểm tra, phê duyệt và công bố thông tin định kỳ, bất thường, đặc biệt đối với các báo cáo tài chính và tài liệu phải công bố theo thời hạn quy định. Doanh nghiệp dự kiến tăng cường cơ chế theo dõi tiến độ, phân công rõ trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân liên quan, đồng thời chủ động lập kế hoạch thực hiện từ sớm.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ thiết lập cơ chế nhắc việc và cảnh báo các mốc thời hạn công bố thông tin. Theo Nhựa Pha Lê, các biện pháp này nhằm nâng cao tính chủ động trong phối hợp với đơn vị kiểm toán, hạn chế nguy cơ chậm trễ và bảo đảm việc công bố thông tin trong các kỳ tiếp theo được thực hiện đầy đủ, đúng hạn.

Về lộ trình khắc phục, Nhựa Pha Lê dự kiến hoàn tất và công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét ngay trong tháng 10/2026. Ngay sau khi hoàn tất, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Trên thị trường, ngay sau thông báo trên, cổ phiếu PLP đã tăng 6,8% và đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10 tại mức giá trần 3.790 đồng/CP. Thanh khoản đạt gần 250.000 đơn vị, cao hơn 3 lần mức bình quân trong 10 phiên giao dịch gần nhất.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế quý II/2026 đạt 29,8 tỷ đồng, tăng 284,02% so với cùng kỳ.