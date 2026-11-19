Đại diện Nhựa Hoa Sen trao giấy chứng nhận nhà phân phối chính thức choCông ty TNHH Thương mại Dịch vụ GENERS

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Nhựa Hoa Sen và hai đơn vị phân phối đã ký kết hợp tác, đồng thời trao đổi về định hướng phát triển thị trường, chiến lược kinh doanh và kế hoạch mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm ống nhựa trong thời gian tới.

Theo đại diện Nhựa Hoa Sen, phát triển mạng lưới nhà phân phối là một trong những định hướng quan trọng của doanh nghiệp nhằm mở rộng thị trường, gia tăng độ phủ sản phẩm, đưa các dòng ống nhựa đến gần hơn với khách hàng, đồng thời tăng cường kết nối với các đối tác kinh doanh tại từng địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham quan nhà máy Nhựa Hoa Sen tại Phú Mỹ, tìm hiểu quy trình sản xuất, hệ thống dây chuyền công nghệ và năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Đại diện công ty cũng giới thiệu quá trình hình thành, phát triển, danh mục sản phẩm và định hướng hoạt động trong thời gian tới. Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Tấn Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, nhấn mạnh vai trò của hệ thống phân phối trong chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Ông Trương Tấn Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Hoa Sen, nhấn mạnh vai trò của hệ thống phân phối trong chiến lược phát triển doanh nghiệp

Việc mở rộng mạng lưới đối tác không chỉ góp phần nâng cao khả năng tiếp cận thị trường mà còn cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng, tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác ổn định, lâu dài. Đại diện nhà phân phối GENERS, ông Huỳnh Tấn Dũng, UVBCH Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TPHCM, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ GENERS, cho biết việc trở thành nhà phân phối chính thức của Nhựa Hoa Sen là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của doanh nghiệp. GENERS sẽ phát huy năng lực kinh doanh, hệ thống khách hàng và đội ngũ nhân sự để mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm Nhựa Hoa Sen; đồng thời chú trọng uy tín, chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

Các đại biểu tham quan nhà máy Nhựa Hoa Sen tại Phú Mỹ, tìm hiểu quy trình sảnxuất và hệ thống dây chuyền công nghệ

Hiện GENERS hoạt động trong lĩnh vực phân phối vật tư ngành nhựa, cung cấp các sản phẩm ống và phụ kiện uPVC, PPR, HDPE phục vụ các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng cấp thoát nước. Doanh nghiệp đang phân phối sản phẩm của nhiều thương hiệu ống nhựa trên thị trường Việt Nam, trong đó có Nhựa Hoa Sen, Nhựa Bình Minh và Tiền Phong.

Việc trở thành nhà phân phối chính thức của Nhựa Hoa Sen được kỳ vọng góp phần mở rộng thêm mạng lưới cung ứng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các đơn vị thi công trên địa bàn TPHCM. Tại buổi lễ, Nhựa Hoa Sen đã trao giấy chứng nhận nhà phân phối chính thức cho GENERS và Phương Nam.

Việc bổ sung hai đối tác mới được kỳ vọng góp phần củng cố hệ thống kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ống nhựa tại TPHCM, nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng. Thông qua việc mở rộng mạng lưới phân phối, Nhựa Hoa Sen tiếp tục hướng đến xây dựng hệ thống kinh doanh đồng bộ, ổn định, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.