Phát hành gần 1,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức, lợi nhuận tăng nhẹ

Công ty CP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận (mã chứng khoán: BQP) vừa công bố thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, với ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là 1/12/2026.

Theo phương án phát hành, doanh nghiệp dự kiến phát hành 1.295.000 cổ phiếu phổ thông, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá là 12,95 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2026, căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Đối với cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, doanh nghiệp dự kiến phân phối cho Công đoàn Công ty CP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu này.

Hiện BQP có vốn điều lệ 185 tỷ đồng, tương ứng 18,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Nếu hoàn tất toàn bộ phương án phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng lên 197,95 tỷ đồng, với tổng số 19,795 triệu cổ phiếu.

Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, gia công và lắp ráp các sản phẩm và linh kiện nhựa. Ảnh: BQP.

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của BQP ghi nhận doanh thu tăng nhưng lợi nhuận chưa có sự cải thiện tương ứng. Theo báo cáo tài chính giữa niên độ, trong 6 tháng từ ngày 1/4 đến 30/9/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 660,67 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng khoảng 5%, lên 623,52 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 37,14 tỷ đồng, tăng khoảng 20%. Tuy nhiên, mức tăng lợi nhuận gộp chưa chuyển hóa tương ứng thành lợi nhuận sau thuế khi chi phí tài chính gia tăng mạnh.

Cụ thể, chi phí tài chính trong kỳ đạt 10,62 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,4 lần cùng kỳ năm trước. Riêng chi phí lãi vay chiếm gần như toàn bộ, với 10,60 tỷ đồng, tăng khoảng 152%. Chi phí bán hàng cũng tăng khoảng 37%, lên 3,62 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khoảng 21%, xuống còn 5,36 tỷ đồng.

Kết thúc 6 tháng đầu niên độ tài chính 2026 - 2027, BQP ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 20,78 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 16,6 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 4%.

Lợi nhuận 6 tháng đầu niên độ tài chính của BQP tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: BCTC bán niên 2026 đã soát xét.

Đáng chú ý, dù lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của doanh nghiệp lại giảm xuống còn 897 đồng/cổ phiếu, so với mức 1.062 đồng/cổ phiếu cùng kỳ.

Hàng tồn kho vượt 231 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn tăng gần 86%

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận đạt 576,28 tỷ đồng, tăng thêm 14,22 tỷ đồng so với thời điểm đầu niên độ tài chính ngày 1/4/2026.

Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, đạt 231,33 tỷ đồng, tăng thêm 36,57 tỷ đồng sau 6 tháng. Khoản mục này chiếm khoảng 40% tổng tài sản của doanh nghiệp. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm khoảng 45%, xuống còn 102,88 tỷ đồng. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm hơn 97 tỷ đồng, còn 93,41 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn của BQP cũng tăng thêm 71,44 tỷ đồng, lên 112,53 tỷ đồng, toàn bộ là các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng tăng lên 4 tỷ đồng, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng tài sản.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của BQP tại cuối tháng 9 đạt 324,03 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu niên độ. Tuy nhiên, cơ cấu nợ ghi nhận sự thay đổi lớn khi dư nợ vay tài chính tăng mạnh.

Cụ thể, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gần 86%, lên 284,13 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm gần 131 tỷ đồng chỉ sau 6 tháng. Tại cuối kỳ, doanh nghiệp không còn ghi nhận dư nợ vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Nợ vay ngắn hạn của BQP tăng mạnh sau 6 tháng đầu niên độ tài chính. Ảnh: BCTC bán niên 2026 đã soát xét

Trong khi nợ vay gia tăng, khoản phải trả người bán ngắn hạn lại giảm hơn 135 tỷ đồng, xuống còn 31,76 tỷ đồng. Đây là biến động lớn trong cơ cấu nợ phải trả của doanh nghiệp trong kỳ.

Với dư nợ vay ngắn hạn 284,13 tỷ đồng, các khoản vay tài chính hiện chiếm gần 88% tổng nợ phải trả của BQP. Tại ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 252,25 tỷ đồng, tăng thêm 16,6 tỷ đồng so với đầu kỳ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 50,15 tỷ đồng.