Phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ tiến sát 200 tỷ đồng

Ngày 30/11 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền để Nhựa Bình Thuận chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Theo phương án được thông qua, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 1,3 triệu cổ phiếu mới, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá gần 13 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện được ấn định ở mức 100:7, đồng nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu phát hành thêm.

Nguồn vốn tài trợ cho đợt chi trả này được trích xuất từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/03/2026, căn cứ vào báo cáo tài chính niên độ 2025 (giai đoạn từ 01/04/2025 đến 31/03/2026) đã được kiểm toán của BQP. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của BQP dự kiến tăng từ 18,5 triệu lên 19,8 triệu đơn vị. Tương ứng, quy mô vốn điều lệ của công ty sẽ được nâng từ 185 tỷ đồng lên 198 tỷ đồng.

Quá trình gia tăng quy mô vốn diễn ra đồng pha với kết quả kinh doanh tăng trưởng. Tính trong nửa đầu niên độ tài chính hiện tại (từ 01/04 đến 30/09/2026), BQP ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 661 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chủ đạo vào nguồn thu tiếp tục là mảng kinh doanh sản phẩm nhựa và hàng hóa. Việc duy trì doanh thu kết hợp với nỗ lực tiết giảm chi phí quản lý giúp doanh nghiệp thu về gần 17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng mức tăng 6%.

Tái cấu trúc nợ vay, tạo đà niêm yết HOSE

Trước đợt chi trả cổ tức, BQP đã thực hiện bước tái cấu trúc tài chính quan trọng. Vào tháng 2, doanh nghiệp chào bán thành công 3,5 triệu cổ phiếu với mức giá 15.000 đồng/cổ phiếu cho 79 nhà đầu tư. Toàn bộ số tiền 52,5 tỷ đồng huy động được từ đợt phát hành đã được phân bổ để thanh toán một phần nợ gốc tại ba tổ chức tín dụng, qua đó thiết lập mức vốn điều lệ 185 tỷ đồng như hiện tại.

Cụ thể, BQP đã hoàn thành trả nợ 24,5 tỷ đồng cho Ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, gần 25,6 tỷ đồng cho Vietinbank chi nhánh 12 và 3 tỷ đồng cho Vietcombank chi nhánh Ninh Bình. Động thái giảm dư nợ vay giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí tài chính, tối ưu hóa dòng tiền hoạt động trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Cùng với nền tảng tài chính được cải thiện, ban lãnh đạo BQP đang hướng tới các mục tiêu lớn hơn trên thị trường vốn. Căn cứ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026, doanh nghiệp sẽ tiếp tục xúc tiến lộ trình niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE, kế hoạch vốn đã được cổ đông thông qua từ kỳ họp thường niên năm 2025. Trên thị trường giao dịch, cổ phiếu BQP chính thức giao dịch ngày đầu tiên trên sàn UPCoM vào ngày 05/11/2025 với mức giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu.