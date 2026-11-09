Nhựa Bình Minh tạm ứng cổ tức 65%, cổ đông Thái Lan sắp nhận gần 293 tỷ đồng

CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1/2026 với tỉ lệ 65%, tương ứng 6.500 đồng/cổ phiếu. Với gần 81,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi hơn 532 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Đáng chú ý, cổ đông Thái Lan đang nắm quyền chi phối sẽ nhận về gần 293 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11/2026, ngày đăng ký cuối cùng là 12/11 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 08/12/2026.

Quý III/2026 Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần 1.462 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đợt chia cổ tức này, The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co. Ltd. – cổ đông lớn nhất của Nhựa Bình Minh với tỉ lệ sở hữu gần 55% vốn dự kiến nhận khoảng 293 tỷ đồng. Đây là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn SCG (Siam Cement Group) một trong những tập đoàn công nghiệp lớn của Thái Lan.

Bên cạnh đó, cổ đông lớn thứ hai là quỹ đầu tư Thụy Sỹ KWE Beteiligungen AG, hiện nắm giữ 11,4% vốn BMP dự kiến nhận khoảng 60 tỷ đồng. Như vậy, riêng hai cổ đông lớn này sẽ nhận về hơn 350 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức.

Nhựa Bình Minh là một trong những doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao và tương đối đều đặn. Trong những năm gần đây, tỉ lệ chi trả có xu hướng tăng cùng với sự cải thiện về mặt bằng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông BMP đã thông qua kế hoạch cổ tức tiền mặt với tỉ lệ tối thiểu 50%.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026 Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần 1.462 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, thấp hơn mức 350 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 4.239 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 990 tỷ đồng, tăng 2,4%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 6.053 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.278 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng đầu năm Nhựa Bình Minh đã hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu và 77% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026.

CTCP Nhựa Bình Minh là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm ống PVC cứng, PEHD (ống gân và ống trơn), phụ tùng ống, bình phun thuốc trừ sâu, nón bảo hộ lao động và các sản phẩm nhựa kỹ thuật khác. Công ty hiện sở hữu và vận hành 3 nhà máy sản xuất tại Tp.HCM, Tây Ninh và Hưng Yên với tổng công suất 150.000 tấn/năm, đáp ứng nhu cầu cung ứng hàng hóa cho thị trường cả nước. Công ty chiếm lĩnh khoảng 28% thị trường ống nhựa trong cả nước.