Nhựa Bình Minh sắp chi hơn 532 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Ảnh minh họa: Nhựa Bình Minh

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) ngày 29/10, HĐQT CTCP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) đã thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt một năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, tương ứng 6.500 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi tổng cộng hơn 532 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 12/11/2026, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 8/12/2026.

Theo cơ cấu doanh nghiệp, cổ đông lớn nhất của Nhựa Bình Minh là The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd., công ty thuộc tập đoàn SCG của Thái Lan, nắm giữ hơn 45 triệu cổ phiếu BMP, tương ứng 54,99% vốn điều lệ.

Với tỷ lệ sở hữu này, Nawaplastic dự kiến nhận khoảng 292,6 tỷ đồng trong đợt tạm ứng cổ tức sắp tới.

Cổ đông lớn thứ hai là KWE Beteiligungen AG, tổ chức có trụ sở tại Thụy Sĩ, nắm giữ hơn 9,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,37% vốn. Đơn vị này dự kiến nhận khoảng 60,5 tỷ đồng.

Như vậy, hai cổ đông lớn của BMP có thể nhận tổng cộng hơn 353 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt chi trả lần này, nếu không thay đổi lượng cổ phiếu nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng.

Trước đó, vào tháng 6/2026, Nhựa Bình Minh đã thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 83,6%, tương ứng 8.360 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 4.239,7 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ (YoY). Lợi nhuận sau thuế đạt 990,5 tỷ đồng, tăng 2,4% YoY.

Riêng quý 3/2026, doanh thu thuần đạt 1.462 tỷ đồng, giảm 4,5% YoYỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, giảm 8,9% YoY.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh đạt hơn 3.747 tỷ đồng, tăng khoảng 10,9% so với đầu năm.

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 713 tỷ đồng, còn các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.470 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Tổng giá trị hai khoản mục này đạt hơn 2.183 tỷ đồng, tương đương khoảng 58,3% tổng tài sản và gấp hơn 4 lần số tiền dự kiến chi trả cổ tức đợt 1/2026.