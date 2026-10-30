Nhựa Bình Minh - Dấu ấn gần 50 năm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Dự án hạ tầng kinh tế Dung Quất do Nhựa Bình Minh phối hợp triển khai.

Công ty hiện sở hữu 3 nhà máy tại TP.HCM, Tây Ninh và Hưng Yên, cung cấp các giải pháp đường ống chất lượng cao cho dân dụng, hạ tầng, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản công nghệ cao...

Với định hướng phát triển bền vững, Nhựa Bình Minh sử dụng hệ phụ gia không chứa kim loại nặng, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Các dòng ống PVC-U, PP-R, HDPE dùng cho nước uống và ống HDPE gân thành đôi dùng cho nước thải đều đạt chứng nhận Sản phẩm Xanh SGBP cấp độ Leader của Hội đồng Công trình Xanh Singapore (SGBC).

Nhựa Bình Minh - đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Hành trình của Nhựa Bình Minh không chỉ được ghi dấu qua gần nửa thế kỷ phát triển mà còn hiện diện trong nhiều công trình trọng điểm trên khắp Việt Nam. Mỗi công trình là một minh chứng cho chất lượng và niềm tin mà thương hiệu đã bền bỉ xây dựng.

Song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhựa Bình Minh tích cực triển khai các chương trình vì cộng đồng, tiêu biểu là dự án “Thương nguồn nước, yêu tương lai”, trao tặng hơn 89.000 mét ống nhựa, đưa nước sạch đến khoảng 24.000 người dân với tổng kinh phí hơn 17,5 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025.

Nhựa Bình Minh đang có kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, doanh thu của doanh nghiệp này đạt gần 5.510 tỷ đồng, tăng 12% và đạt mức cao nhất kể từ năm 2022. Lãi sau thuế của họ gần 1,229 tỷ đồng, cao hơn so với năm 2024 khoảng 12,4%. Đây cũng là mức lãi kỷ lục trong lịch sử hoạt động hàng chục năm của doanh nghiệp này.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 6.053 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.278 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty đã thực hiện khoảng 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong cơ cấu cổ đông, Nawaplastic Industries (thành viên của Tập đoàn SCG - Thái Lan) sở hữu trên 45 triệu cổ phiếu BMP, tương đương gần 55% vốn, là cổ đông lớn nhất. Tính cả hai đợt chia, họ sẽ nhận được gần 669 tỷ đồng cổ tức vào cuối năm nay.

Nawaplastic đầu tư vào doanh nghiệp nhựa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam từ năm 2012 và chính thức nắm quyền chi phối vào năm 2018 sau khi mua lại vốn từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Ước tính, công ty con của SCG đã chi khoảng 2.750 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phần BMP như hiện nay.

Việc SCG (Thái Lan) đầu tư vào Nhựa Bình Minh đã mở ra những cơ hội hợp tác và phát triển mới, góp phần tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Thái Lan. Trên nền tảng đó, Nhựa Bình Minh tiếp tục phát triển các giải pháp vật liệu chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Dự án Khu đô thị Sala do Nhựa Bình Minh phối hợp triển khai.

Hội đồng quản trị CTCP Nhựa Bình Minh (Mã: BMP) vừa thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 65%, tương ứng 6.500 đồng/cp.

Với 81,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 532 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 12/11, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 8/12.